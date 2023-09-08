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ຂ່າວລືກ່ຽວກັບ Nintendo Direct: F-Zero ສາມາດກັບຄືນມາໄດ້ບໍ?

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
ຂ່າວລືກ່ຽວກັບ Nintendo Direct: F-Zero ສາມາດກັບຄືນມາໄດ້ບໍ?

ມີຂ່າວລືອອກມາວ່າ Nintendo Direct ທີ່ກຳລັງຈະມານີ້ ອາດມີຂ່າວກ່ຽວກັບການກັບມາຂອງຊຸດ Nintendo ຄລາສສິກ: F-Zero. ຂ່າວລືເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກກະຕຸ້ນໂດຍ tweet ຈາກຜູ້ໃຊ້ Twitter Pyoro, ຜູ້ທີ່ມີປະຫວັດການຮົ່ວໄຫລຂອງຂໍ້ມູນ Nintendo ຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນອະດີດ. Pyoro ຊີ້ບອກຂ່າວ F-Zero ໂດຍການອ້າງເຖິງຟັງຊັນ MATLAB ທີ່ແນ່ນອນ.

ສໍາລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ, MATLAB ແມ່ນເວທີການຂຽນໂປລແກລມແລະຄອມພິວເຕີ້ຕົວເລກທີ່ໃຊ້ໂດຍວິສະວະກອນແລະນັກວິທະຍາສາດ. ຫນຶ່ງໃນຫນ້າທີ່ຂອງມັນ, ເອີ້ນວ່າ 'fzero', ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນຢູ່ໃນຈຸດໃຈກາງຂອງການຄາດເດົາ. ແຟນໆໃນ Resetera ກໍາລັງແນະນໍາວ່າ Tweet ຂອງ Pyoro ກໍາລັງເວົ້າເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງເກມ F-Zero ໃຫມ່ທີ່ຈະຖືກປະກາດ.

ເຖິງແມ່ນວ່າ Nintendo ຍັງບໍ່ໄດ້ປະກາດຢ່າງເປັນທາງການໃດໆກ່ຽວກັບ Nintendo Direct, ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າບໍລິສັດມັກຈະມີການຖ່າຍທອດສົດ Direct ໃນເດືອນກັນຍາ. ແຟນບານຫຼາຍຄົນຫວັງວ່າຈະມີການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການໃນໄວໆນີ້.

ຊຸດ F-Zero ໄດ້ dormant ເປັນເວລາ 19 ປີ, ໂດຍພາກສຸດທ້າຍ, F-Zero Climax, ປ່ອຍອອກມາສໍາລັບ Game Boy Advance. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນປີ 2021, Takaya Imamura, ນັກສິລະປິນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງຊຸດ, ສະແດງຄວາມເຊື່ອຂອງລາວວ່າ F-Zero ບໍ່ຕາຍແຕ່ຍາກທີ່ຈະຟື້ນຟູ. ລາວຍັງໄດ້ແນະນໍາວ່າ Nintendo ຄວນພິຈາລະນາ outsourcing ການພັດທະນາຫົວຂໍ້ F-Zero ໃຫມ່ໃຫ້ກັບ studio ຂອງພາກສ່ວນທີສາມ.

ຫນ້າສົນໃຈ, Toshihiro Nagoshi, ຜູ້ສ້າງ franchise Yakuza ແລະຜູ້ຜະລິດຂອງ F-Zero GX, ຍັງສະແດງຄວາມເຕັມໃຈທີ່ຈະເຮັດວຽກໃນຊຸດ Nintendo ອີກເທື່ອຫນຶ່ງຖ້າມີໂອກາດ.

ໃນປັດຈຸບັນ, ຂ່າວລືເຫຼົ່ານີ້ຄວນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດດ້ວຍເມັດເກືອຈົນກ່ວາການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການຈາກ Nintendo. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, fans ຂອງ F-Zero ຍັງຄົງມີຄວາມຫວັງສໍາລັບການກັບຄືນມາຂອງ franchise ແຂ່ງລົດໃນອະນາຄົດອັນເປັນທີ່ຮັກນີ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ວິດີໂອເກມ Chronicle
- MathWorks (ຜູ້​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ MATLAB​)

By Vicky Stavropoulou

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