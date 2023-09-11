ການຄົ້ນພົບຄືນຂອງເກມເກມອະເຄດທີ່ຖືກລືມຂອງ Nintendo, Sky Skipper

ໃນຊ່ວງຕົ້ນໆຂອງເກມ arcade ຂອງ Nintendo, ມີການຕີກັນ ແລະ ພາດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນຊ່ວງລຶະເບິ່ງຮ້ອນຂອງປີ 1981, Nintendo ໄດ້ປ່ອຍເກມທີ່ຈະປ່ຽນແປງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ - Donkey Kong. ອອກແບບໂດຍ Shigeru Miyamoto, Donkey Kong ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນເກມອາເຄດທີ່ຂາຍດີທີ່ສຸດຕະຫຼອດການ ແລະໄດ້ແນະນຳໃຫ້ໂລກຮູ້ຈັກກັບ Mario. ແຕ່ຄຽງຄູ່ກັບຄວາມສໍາເລັດຂອງ Donkey Kong, Miyamoto ແລະຜູ້ອໍານວຍການ Genyo Takeda ໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ໃນເກມ Arcade ອື່ນທີ່ລືມທັງຫມົດ - Sky Skipper.
Sky Skipper ໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກມາໃນຈໍານວນຈໍາກັດໃນປີ 1981 ສໍາລັບການທົດສອບໃນອາເຂດຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ແຕ່ການຕອບສະຫນອງແມ່ນບໍ່ດີ. ມີພຽງແຕ່ຕູ້ສອງສາມຕູ້ເທົ່ານັ້ນທີ່ຖືກສົ່ງໄປຫາ Nintendo ຂອງອາເມລິກາເພື່ອທົດສອບດ້ວຍການຕ້ອນຮັບທີ່ອົບອຸ່ນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ເກມດັ່ງກ່າວມີຍົນສອງລຳເກັບບັດຫຼິ້ນແບບມະນຸດສະທຳ ໃນຂະນະທີ່ຫຼີກລ່ຽງນົກກຣິລາຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊັ່ນ: Donkey Kong. ຮູບພາບແມ່ນປະທັບໃຈສໍາລັບເວລາຂອງມັນ, ແຕ່ gameplay ສັບສົນແລະບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍ.
ເນື່ອງຈາກການຕ້ອນຮັບທີ່ບໍ່ດີ, Sky Skipper ບໍ່ເຄີຍຖືກປ່ອຍອອກມາຢ່າງເປັນທາງການແລະກະດານວົງຈອນຂອງຕູ້ໄດ້ຖືກນໍາມາໃຊ້ຄືນໃຫມ່ສໍາລັບເກມ Popeye ປີ 1982. ເບິ່ງຄືວ່າ Sky Skipper ໄດ້ຖືກລົບລ້າງຈາກການມີຢູ່ຈົນກ່ວານັກສະສົມ Alex Crowley ມີຄວາມສົນໃຈກັບເກມແລະໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງມັນ. ລາວໄດ້ພົບເຫັນກະດານວົງຈອນພິມ Sky Skipper ຕົ້ນສະບັບ (PCB) ທີ່ຖືກປ່ຽນເປັນແລ່ນ Popeye ແລະຊື້ມັນ. ດ້ວຍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຂອງເພື່ອນຂອງລາວ Mark Whiting, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຈັດການກັບວິສະວະກອນ PCB ແລະໃຫ້ Sky Skipper ແລ່ນອີກເທື່ອຫນຶ່ງ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ Crowley ໄດ້ສ້າງຕູ້ Sky Skipper ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງ Popeye ເກົ່າໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ Olly Cotton, ຜູ້ທີ່ສ້າງສິລະປະຕູ້ຕົ້ນສະບັບໂດຍອີງໃສ່ໃບປິວສີດໍາແລະສີຂາວ. ຄວາມກ້າວໜ້າອີກອັນໜຶ່ງເກີດຂຶ້ນເມື່ອນັກສະສົມອາເຄດ Whitney Roberts ຄົ້ນພົບວ່າ Sky Skipper ໄດ້ປະກົດຕົວຢູ່ໃນຫ້ອງຮັບແຂກຂອງສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງ Nintendo ຂອງອາເມລິກາ. Roberts ສາມາດຢືນຢັນຄວາມແທ້ຈິງຂອງ Sky Skipper ແລະແບ່ງປັນຮູບພາບກັບ Crowley.
ການຄົ້ນພົບຄືນໃຫມ່ຂອງ Sky Skipper ໄດ້ເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ສຳຄັນສໍາລັບຜູ້ທີ່ມັກເກມອາເຄດ. ມັນເພີ່ມປະຫວັດສາດຂອງເກມ arcade ໃນຕອນຕົ້ນຂອງ Nintendo ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນໄດ້ປະສົບການບາງສ່ວນຂອງປະຫວັດສາດການຫຼິ້ນເກມທີ່ເຄີຍຄິດວ່າຈະສູນເສຍໄປ.
ນິຍາມ:
– ເກມອາເຄດ: ເປັນເກມທີ່ຫຼິ້ນຢູ່ໃນເຄື່ອງທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະພົບເຫັນຢູ່ໃນບ່ອນບັນເທີງ, ຮ້ານອາຫານ, ແລະສະຖານທີ່ບັນເທີງອື່ນໆ.
– PCB: Printed Circuit Board, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກເພື່ອແລ່ນເກມ ຫຼືລະບົບຄອມພິວເຕີ.
– Reverse-engineer: ຂັ້ນຕອນການວິເຄາະຜະລິດຕະພັນ ຫຼືລະບົບເພື່ອກໍານົດການອອກແບບ ຫຼືສະເພາະຂອງມັນ.
- Repurposed: ເພື່ອປັບຫຼືໃຊ້ໃຫມ່ສໍາລັບຈຸດປະສົງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ທີ່ມາ: (ແຫຼ່ງບົດຄວາມ)