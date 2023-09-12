ຊິບ Tensor G3 ຂອງ Samsung Foundry ແນະນໍາການຫຸ້ມຫໍ່ FO-WLP ສໍາລັບການເພີ່ມປະສິດທິພາບ

ສະຫຼຸບ: Samsung Foundry ຖືກລາຍງານວ່າໄດ້ລວມເອົາການຫຸ້ມຫໍ່ FO-WLP (Fan-out wafer-level packaging) ເຂົ້າໄປໃນຊິບ Tensor G3 ຂອງມັນ, ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະສະຫນອງການປັບປຸງປະສິດທິພາບ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບກາຟິກແລະການປະຫຍັດພະລັງງານ. ກ່ອນໜ້ານີ້ FO-WLP ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໂດຍ Qualcomm ແລະ MediaTek, ແຕ່ນີ້ເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເທັກໂນໂລຍີທຳອິດຂອງ Samsung Foundry. ຊິບ Tensor G3, ສ້າງຂຶ້ນໃນ Exynos 2400, ຈະມີ CPU 9-core ແລະ Arm Immortalis G715 GPU ທີ່ມີ 10 cores, ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການປະມວນຜົນແລະກາຟິກຂອງມັນ. ຊິບດັ່ງກ່າວຈະເປີດຕົວໃນອຸປະກອນ Pixel 8 ແລະ Pixel 8 Pro ຂອງ Google ໃນວັນທີ 4 ຕຸລານີ້.
ຊິບ Tensor G3, ພັດທະນາໂດຍ Samsung Foundry, ຖືກກໍານົດໃຫ້ປະຕິວັດເຕັກໂນໂລຊີຊິບໂທລະສັບສະຫຼາດດ້ວຍການລວມເອົາການຫຸ້ມຫໍ່ FO-WLP (Fan-out wafer-level packaging). ເຕັກນິກການຫຸ້ມຫໍ່ນີ້, ແນະນໍາໂດຍ Qualcomm ແລະ MediaTek, ເພີ່ມປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິພາບກາຟິກ, ແລະການປະຫຍັດພະລັງງານ. ດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວນີ້, Samsung Foundry ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊຸກຍູ້ຕໍາແຫນ່ງຂອງຕົນໃນຕະຫຼາດຊິບໂທລະສັບສະຫຼາດ.
ຊິບ Tensor G3, ອີງໃສ່ Exynos 2400, ຈະໃຫ້ພະລັງງານອຸປະກອນ Pixel 8 ແລະ Pixel 8 Pro ທີ່ຈະມາເຖິງຈາກ Google. ມັນມີການຕັ້ງຄ່າ CPU 9-core, ລວມທັງຫນຶ່ງ Cortex-X3 prime core, ສີ່ Cortex-A715 cores, ແລະສີ່ Cortex-A510 cores. ການຕັ້ງຄ່າ CPU ນີ້ສັນຍາວ່າມີການປັບປຸງພະລັງງານ ແລະປະສິດທິພາບການປະມວນຜົນ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເພີດເພີນໄປກັບການເຮັດວຽກຫຼາຍຢ່າງທີ່ຄ່ອງແຄ້ວ ແລະການປະຕິບັດແອັບພລິເຄຊັນທີ່ໄວຂຶ້ນ.
ໃນດ້ານຄວາມສາມາດດ້ານກາຟິກ, ຊິບ Tensor G3 ຈະໃຊ້ Arm Immortalis G715 GPU, ພ້ອມກັບ 10 cores. ອັນນີ້ສະແດງເຖິງການອັບເກຣດຈາກ 7-core G710 ທີ່ຜ່ານມາ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດມີປະສົບການການຫຼິ້ນເກມທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າ ແລະປະສິດທິພາບກາຟິກໃນສະມາດໂຟນ Pixel 8 ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໂດຍການລວມເອົາເທກໂນໂລຍີການຫຸ້ມຫໍ່ FO-WLP, ຊິບ Tensor G3 ຈາກ Samsung Foundry ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຜະລິດຄວາມຮ້ອນໃນຂະນະທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບພະລັງງານສູງສຸດ. ນີ້ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ອຸປະກອນທີ່ເຮັດວຽກເຢັນກວ່າ ແລະຢູ່ໄດ້ດົນຂຶ້ນລະຫວ່າງການສາກໄຟ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ໂດຍລວມ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Revegnus (@Tech_Reve)