EA ປະກາດໂຄງການ Rene: The Next-Gen Sims Game will be free to download

EA ໄດ້ເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດໃຫມ່ກ່ຽວກັບເກມ Sims ລຸ້ນຕໍ່ໄປຂອງຕົນ, ລະຫັດຊື່ Project Rene. ໃນການຕອບ blog ໃນລະຫວ່າງການນໍາສະເຫນີ Behind The Sims, ບໍລິສັດໄດ້ປະກາດວ່າເກມຈະມີໃຫ້ດາວໂຫຼດຟຣີ. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ປະຕິບັດຕາມຄວາມສໍາເລັດຂອງ The Sims 4 ທີ່ເປີດໃຫ້ຫຼິ້ນໄດ້ຟຣີໃນປີກາຍນີ້.

ທາງເລືອກການດາວໂຫຼດຟຣີສໍາລັບໂຄງການ Rene ຫມາຍຄວາມວ່າຜູ້ຫຼິ້ນຈະສາມາດເຂົ້າຮ່ວມ, ຫຼິ້ນ, ແລະສໍາຫຼວດເກມໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການຕ້ອງການສໍາລັບການສະຫມັກ, ການຊື້ເກມຫຼັກ, ຫຼືກົນໄກການພະລັງງານ. EA ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດເຊີນ ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມໝູ່ເພື່ອນໄດ້ງ່າຍ ແລະມີປະສົບການ, ເລື່ອງລາວ ແລະສິ່ງທ້າທາຍໃໝ່ໆ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, EA ໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າເກມຈະຍັງຄົງມີເນື້ອຫາແລະຊຸດທີ່ຊື້ໄດ້, ຄ້າຍຄືກັບ The Sims 4. ແຕ່ໂຄງສ້າງລາຄາແລະວິທີການທີ່ລາຍການເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກຂາຍອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກເກມໃນປະຈຸບັນ. EA ໄດ້ໃຫ້ຕົວຢ່າງຂອງການເພີ່ມສະພາບອາກາດພື້ນຖານເປັນຄຸນສົມບັດຟຣີສໍາລັບທຸກຄົນ, ໃນຂະນະທີ່ຊຸດໃນອະນາຄົດອາດຈະເນັ້ນໃສ່ຫົວຂໍ້ສະເພາະເຊັ່ນ: ກິລາລະດູຫນາວຫຼືການແຂ່ງຂັນ.

ການປ່ອຍໂຄງການ Rene ບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າການສິ້ນສຸດການສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບ The Sims 4. EA ວາງແຜນທີ່ຈະສືບຕໍ່ສະຫນອງການປັບປຸງແລະເນື້ອຫາໃຫມ່ສໍາລັບຊຸມຊົນ The Sims 4 ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້.

ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ມີການປະກາດວັນເປີດຕົວສະເພາະ, EA ໄດ້ເຮັດວຽກໄປສູ່ຂະບວນການພັດທະນາທີ່ໂປ່ງໃສກວ່າສໍາລັບ Project Rene. ບໍລິສັດໄດ້ເປີດເຜີຍກ່ອນຫນ້ານີ້ວ່າເກມຈະໃຫ້ປະສົບການທັງ solo ແລະ multiplayer, ໂດຍມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອົງປະກອບ multiplayer ທີ່ກໍານົດໄວ້ທີ່ຈະເປີດເຜີຍໃນທ້າຍປີ.

ທີ່ມາ: [The Verge](ແຫຼ່ງ)