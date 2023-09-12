ເຫດການ iPhone ປະຈໍາປີຂອງ Apple: ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງ

ເຫດການ iPhone ປະຈໍາປີທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນຢ່າງສູງຂອງ Apple ແມ່ນກໍານົດຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນມື້ນີ້, ເປີດເຜີຍຄວາມກ້າວຫນ້າຫລ້າສຸດໃນສາຍສະມາດໂຟນເຮືອທຸງຂອງພວກເຂົາ. ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ສົນໃຈໃນການນໍາສະເຫນີຂອງບໍລິສັດຫຼືອຸປະກອນອາດຈະຕ້ອງການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ໃນຕອນບ່າຍນີ້, ຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນດ້ານເຕັກໂນໂລຢີທົ່ວໂລກກໍາລັງລໍຖ້າ iPhone ຮຸ່ນໃຫມ່ຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ.
ຫນຶ່ງໃນການປ່ຽນແປງຂ່າວລືທີ່ສໍາຄັນໃນ iPhone 15 ຮຸ່ນທີ່ຈະມາເຖິງແມ່ນການປ່ຽນຈາກ "notch" ທີ່ມີຊື່ສຽງໄປສູ່ການຕັດເກາະ Dynamic, ເຊິ່ງໄດ້ນໍາສະເຫນີໃນ iPhone 14 Pro ແລະ Pro Max. ມີການຄາດເດົາວ່າທຸກແບບ, ຍົກເວັ້ນຕົວແປ SE ໃຫມ່ທີ່ເປັນໄປໄດ້, ຈະຮັບຮອງເອົາລັກສະນະການອອກແບບໃຫມ່ນີ້.
ການຍົກລະດັບທີ່ມີທ່າແຮງອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນການສະຫຼັບໄປໃຊ້ເຟຣມ titanium ສໍາລັບ iPhone 15 Pro ແລະ Pro Max, ແທນທີ່ເຟຣມສະແຕນເລດໃນປະຈຸບັນ. ການປ່ຽນແປງນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ຮາດແວມືອາຊີບເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ, ເບົາກວ່າ, ແລະເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍຂຶ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຮູບແບບ Pro Max ອາດຈະມີເລນ periscope ໃໝ່, ໂດຍໃຊ້ prism ເພື່ອພັບແສງສະຫວ່າງແລະເຮັດໃຫ້ການຊູມ optical 5x ຫາ 6x ໂດຍບໍ່ມີການເພີ່ມປະລິມານຂອງໂທລະສັບ.
ໃນການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງສະຫະພາບເອີຣົບກ່ຽວກັບພອດສາກໄຟແບບປະສົມປະສານ, Apple ອາດຈະຍົກເລີກພອດ Lightning ແລະຮັບຮອງເອົາມາດຕະຖານ USB-C ກັບ iPhone 15. ການປ່ຽນແປງທີ່ລໍຖ້າມາດົນນານນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີການເຊື່ອມຕໍ່ແລະທາງເລືອກໃນການສາກໄຟງ່າຍຂຶ້ນສໍາລັບຜູ້ໃຊ້. ຍັງມີການຄາດເດົາກ່ຽວກັບການນໍາກໍລະນີ AirPod ທີ່ເປັນມິດກັບ USB-C ແລະອາດຈະເປັນ AirPods ໃໝ່.
ນອກຈາກສາຍຂອງ iPhone, ການອັບເດດເລັກນ້ອຍສໍາລັບ Apple Watch Series 9 ແລະ Apple Watch Ultra ແມ່ນຍັງຄາດວ່າຈະມີ. ການປ່ຽນໄປໃຊ້ຊິບ S9 ຈະເປັນເຄື່ອງໝາຍເຖິງການອັບເກຣດໂປຣເຊສເຊີແທ້ທຳອິດຂອງຜະລິດຕະພັນຕັ້ງແຕ່ປີ 2020. ນອກຈາກນັ້ນ, ການອັບເດດຊອບແວ watchOS 10 ທີ່ຈະມາເຖິງແມ່ນຄາດວ່າຈະນຳເອົາການປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນຕໍ່ກັບວິທີທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ Apple Watch.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ເຫດການ iPhone ປະຈໍາປີຂອງ Apple ສັນຍາວ່າຈະມີການປັບປຸງຮາດແວແລະຊອບແວໃຫມ່ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຍ້ອນວ່າພວກເຮົາກວມເອົາເຫດການດັ່ງກ່າວແລະສະຫນອງການອັບເດດສົດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ເຄື່ອງມື
- Bloomberg