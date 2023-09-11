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Logitech ແນະນໍາ Webcam ທີ່ມີປະສິດຕິພາບສໍາລັບການປະຊຸມທາງໄກທີ່ປັບປຸງ ແລະການຖ່າຍທອດສົດ

ByMampho Brescia

Sep 11, 2023
Logitech ແນະນໍາ Webcam ທີ່ມີປະສິດຕິພາບສໍາລັບການປະຊຸມທາງໄກທີ່ປັບປຸງ ແລະການຖ່າຍທອດສົດ

Logitech ໄດ້ເປີດເຜີຍນະວັດຕະກໍາຫລ້າສຸດຂອງຕົນ, Logitech Reach, ເປັນເວັບແຄມທີ່ຊັດເຈນທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອປັບປຸງການປະຊຸມທາງໄກ, ການສອນອອນໄລນ໌, ແລະປະສົບການການຖ່າຍທອດສົດ. ບໍລິສັດວາງແຜນທີ່ຈະລະດົມທຶນໃຫ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບຜ່ານ Indiegogo Enterprise ເພື່ອປັບປຸງການອອກແບບແລະກໍານົດລາຄາ.

ໃນຂະນະທີ່ webcam ຕົວຂອງມັນເອງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໃຫມ່, ຍ້ອນວ່າມັນແມ່ນອີງໃສ່ Logitech Streamcam, ການເພີ່ມແຂນທີ່ມີປະສິດຕິຜົນໃຫ້ຫນ້າທີ່ປັບປຸງ. 1080p, 60fps webcam ນີ້ສາມາດຖືກແທນທີ່ດ້ວຍ Streamcam ອື່ນຖ້າຈໍາເປັນ, ຮັບປະກັນວ່າຜູ້ໃຊ້ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຊື້ອຸປະກອນໃຫມ່ທັງຫມົດໃນກໍລະນີຂອງຄວາມເສຍຫາຍ.

Logitech ດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາຕະຫຼາດແລະພົບວ່າຜູ້ຕອບສ່ວນໃຫຍ່ມັກການແກ້ໄຂທັງຫມົດໃນຫນຶ່ງຫຼາຍກ່ວາພຽງແຕ່ mount. ດັ່ງນັ້ນ, ບໍລິສັດຈຶ່ງຕັດສິນໃຈສະເໜີ Reach ເປັນຊຸດທີ່ສົມບູນ. ຫຼັງຈາກແຄມເປນ Indiegogo ສິ້ນສຸດລົງແລະເກັບກໍາຂໍ້ມູນພຽງພໍ, Logitech ຈະເລີ່ມການຂາຍ Reach, ໂດຍມີທາງເລືອກຂອງຖານທີ່ຕັ້ງແບບເສລີຫຼືຕົວຍຶດຂອງໂຕະ.

ຄຸນສົມບັດທີ່ໂດດເດັ່ນອັນໜຶ່ງຂອງ Reach ແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການ panning ທີ່ລຽບງ່າຍຂອງມັນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສະແດງລາຍການຕ່າງໆຢູ່ເທິງໂຕະຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍການເລື່ອນໄປທົ່ວພວກມັນ. Logitech Product Lead Gaurav Bradoo ເນັ້ນວົງແຫວນທີ່ອອກແບບມາພິເສດຢູ່ເທິງກ້ອງຕິດກ້ອງທີ່ຮັບປະກັນວ່າຮູບພາບຈະຕັ້ງຊື່ໃນຂະນະທີ່ panning. ຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະຄວາມລຽບງ່າຍຂອງການເຄື່ອນໄຫວແກ້ໄຂຂໍ້ຈໍາກັດຂອງ mounts webcam articulating ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.

ເຖິງແມ່ນວ່າເວລາຂອງການປ່ອຍ Reach ອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າຊ້າເລັກນ້ອຍ, ພິຈາລະນາການປ່ຽນແປງຈາກການເຮັດວຽກຫ່າງໄກສອກຫຼີກໃນຫຼາຍໆບໍລິສັດ, ມັນຍັງສະຫນອງຜົນປະໂຫຍດທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບຜູ້ທີ່ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຫ່າງໄກສອກຫຼີກຫຼືສໍາລັບ streamers ແລະ vloggers ຊອກຫາເນື້ອຫາທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍ. ດ້ວຍຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ, Reach ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍປະສົບການການໂຕ້ຕອບຂອງກອງປະຊຸມອອນໄລນ໌ແລະການຖ່າຍທອດສົດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- The Verge

By Mampho Brescia

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