ຄຸນສົມບັດໃໝ່ຂອງ iPhone 15 Pro ແລະ iPhone 15 Pro Max ຂອງ Apple

Apple ກຳ ລັງຈະປ່ອຍສະມາດໂຟນລຸ້ນ ໃໝ່ ຫຼ້າສຸດ, iPhone 15 Pro ແລະ iPhone 15 Pro Max, ແລະພວກມັນມາພ້ອມກັບຄຸນສົມບັດ ໃໝ່ ທີ່ ໜ້າ ຕື່ນເຕັ້ນ. ຫນຶ່ງໃນການປ່ຽນແປງທີ່ຫນ້າສັງເກດທີ່ສຸດແມ່ນການນໍາສະເຫນີປຸ່ມການປະຕິບັດໃຫມ່, ເຊິ່ງຈະປ່ຽນແທນປຸ່ມ Ring / Silent ແບບດັ້ງເດີມທີ່ເປັນຫຼັກຂອງ iPhone ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ.
ປຸ່ມ Action, ຄ້າຍຄືກັນກັບທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນ Apple Watch Ultra, ເປັນປຸ່ມກົດແບບກົນຈັກທີ່ຈະໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເປີດໃຊ້ຟັງຊັນທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ. ອີງຕາມລະຫັດທີ່ພົບໃນ iOS 17 beta, ຄາດວ່າປຸ່ມ Action ຈະສາມາດປະຕິບັດການກະ ທຳ ຫຼາຍຢ່າງທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ໃນການຕັ້ງຄ່າ:
- ການຊ່ວຍເຂົ້າເຖິງ: ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເຂົ້າເຖິງການຕັ້ງຄ່າການຊ່ວຍເຂົ້າເຖິງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: VoiceOver, Zoom, AssistiveTouch ແລະອື່ນໆອີກ.
- ທາງລັດ: ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດແລ່ນທາງລັດທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນແອັບ Shortcuts ເຊັ່ນ: ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ, ຫຼິ້ນລາຍການຫຼິ້ນ ຫຼືຄວບຄຸມອຸປະກອນອັດສະລິຍະໃນເຮືອນ.
- ໂໝດງຽບ: ເຊັ່ນດຽວກັບປຸ່ມສຽງດັງ/ສຽງດັງ, ປຸ່ມຄຳສັ່ງສາມາດປິດ ຫຼືເປີດໂໝດງຽບ, ປິດສຽງ ຫຼືປິດສຽງດັງ ແລະການແຈ້ງເຕືອນ.
- ກ້ອງຖ່າຍຮູບ: ເປີດໃຊ້ແອັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຖ່າຍຮູບ ຫຼືວິດີໂອດ້ວຍການກົດປຸ່ມປະຕິບັດການກົດປຸ່ມດຽວ.
- ໄຟສາຍ: ເປີດ ຫຼືປິດໄຟສາຍຢູ່ດ້ານຫຼັງຂອງອຸປະກອນ.
- ໂຟກັສ: ເປີດໃຊ້ ຫຼືປິດໂໝດໂຟກັສ.
- ແວ່ນຂະຫຍາຍ: ເປີດໃຊ້ແອັບ Magnifier, ປ່ຽນກ້ອງຖ່າຍຮູບຂອງ iPhone ໃຫ້ເປັນອຸປະກອນຊູມສຳລັບຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ວັດຖຸນ້ອຍໆ.
- ແປຄຳອະທິບາຍກັບຄືນເປັນ ອັງກິດ (ສະຫະລັດ) ແປພາສາ: ເປີດໃຊ້ແອັບ Translate ແລະເປີດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເລີ່ມການສົນທະນາ ຫຼືການແປດ້ວຍການກົດປຸ່ມ Action ດ້ວຍການກົດປຸ່ມດຽວ.
- Voice Memos: ເລີ່ມ ຫຼືຢຸດການບັນທຶກບັນທຶກສຽງດ້ວຍແອັບ Voice Memos.
ຄຸນນະສົມບັດໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ປຸ່ມການປະຕິບັດເປັນຫນຶ່ງໃນປັດໃຈຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສໍາຄັນຂອງ iPhone 15 Pro ແລະ iPhone 15 Pro Max.
ນອກຈາກປຸ່ມ Action, iPhone 15 Pro ມີຂ່າວລືວ່າມີ midframe ທີ່ຜະລິດຈາກ titanium ຊັ້ນ 5, ສົ່ງຜົນໃຫ້ອຸປະກອນເບົາລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຄາດຄະເນວ່າຈະເບົາກວ່າ iPhone 10 Pro ລຸ້ນກ່ອນເຖິງ 14 ເປີເຊັນ.
ການເປີດເຜີຍຂອງ Apple ຂອງ iPhone 15 ຊຸດແມ່ນເກີດຂື້ນໃນໄວໆນີ້, ຄຽງຄູ່ກັບການປະກາດຜະລິດຕະພັນທີ່ມີທ່າແຮງອື່ນໆ. ຕິດຕາມການອັບເດດ ແລະການຄຸ້ມຄອງເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບນະວັດຕະກໍາຫລ້າສຸດຂອງ Apple.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: MacRumors