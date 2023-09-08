ອະນາຄົດຂອງການຖ່າຍທອດດົນຕີ: ຮູບແບບສິລະປິນເປັນໃຈກາງ

Universal Music Group (UMG), ປ້າຍເພງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ, ໄດ້ປະກາດການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ລະບົບຄ່າພາກຫຼວງໃນຂໍ້ຕົກລົງຂອງຕົນກັບການບໍລິການສະຕີມຂອງຝຣັ່ງ Deezer. ຮູບແບບໃຫມ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫັນປ່ຽນເງິນຄ່າພາກຫຼວງຫຼາຍໄປຫານັກສິລະປິນມືອາຊີບແລະຢູ່ຫ່າງຈາກ bots ແລະ soundtracks ສີຂາວທີ່ຖ້ວມເວທີການຖ່າຍທອດ. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ແມ່ນເຫັນວ່າເປັນການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນໃນອຸດສາຫະກໍາດົນຕີ, ໂດຍ UMG ເປັນຜູ້ນໍາທາງແລະດຶງປ້າຍແລະເວທີທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆເຂົ້າໄປໃນໄລຍະໃຫມ່ຂອງການຖ່າຍທອດ.
Lucian Grainge CEO UMG ເຊື່ອວ່າສັນຍາຄ່າພາກຫຼວງໃນປະຈຸບັນແມ່ນເກົ່າແລ້ວ ແລະທຸກໆການບັນທຶກຈະຖືກປະຕິບັດຄືກັນໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງຄຸນນະພາບຂອງມັນ. ຮູບແບບໃໝ່ທີ່ເນັ້ນໃສ່ສິນລະປິນເປັນໃຈກາງຈະຈ່າຍເງິນຫຼາຍກວ່າສໍາລັບເພງ ແລະສິນລະປິນທີ່ຜູ້ຟັງຊອກຫາຢ່າງຈິງຈັງ, ດັ່ງນັ້ນການລະລາຍແຮງຈູງໃຈດ້ານການເງິນສໍາລັບເພງທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ AI ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ.
JPMorgan ເຕືອນກ່ຽວກັບ "ອະນາຄົດ dystopian AI" ທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ເວທີການຖ່າຍທອດສາມາດຖືກນໍ້າຖ້ວມດ້ວຍເນື້ອຫາທີ່ສ້າງ AI ທີ່ມີຄຸນນະພາບຕ່ໍາ, ຂະຫຍາຍຫ້ອງສະຫມຸດເພງຈາກ 100 ລ້ານໄປຫາຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງຕື້ໃນສອງສາມປີ. ລະບົບການຈ່າຍເງິນໃຫມ່ຂອງ UMG ຄາດວ່າຈະຕ້ານການນີ້ໂດຍການສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານການເງິນເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບນັກດົນຕີແລະຫຼຸດຜ່ອນແຮງຈູງໃຈສໍາລັບເພງທີ່ສ້າງໂດຍ AI.
ຄວາມສໍາເລັດຂອງຮູບແບບໃຫມ່ນີ້ສາມາດມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ລາຍໄດ້ຂອງ UMG, ໂດຍ JPMorgan ໄດ້ເພີ່ມການຄາດຄະເນຫຼັກຊັບຂອງຕົນແລະຄາດຄະເນການເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ມີທ່າແຮງຫຼາຍກວ່າ 20% ຖ້າອະນາຄົດຂອງ dystopian AI ຈະປະກົດຕົວ. Deezer ວາງແຜນທີ່ຈະປະຕິບັດເງື່ອນໄຂການຈ່າຍເງິນໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້ໃນເດືອນຕຸລາ, ແລະ UMG ກໍາລັງດໍາເນີນການເຈລະຈາກັບເວທີການຖ່າຍທອດອື່ນໆ.
ນະໂຍບາຍດ້ານພະລັງງານພາຍໃນອຸດສາຫະກໍາດົນຕີແມ່ນປາກົດຂື້ນ, ມີຄວາມເດັ່ນຊັດຂອງ UMG. ການບໍລິການສະຕຣີມມິງອື່ນແມ່ນອີງໃສ່ລາຍການຂອງ UMG ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ໂດຍຮັບຮູ້ວ່າຖ້າບໍ່ມີນັກສິລະປິນເຊັ່ນ Taylor Swift ແລະ Drake, ເວທີຂອງພວກເຂົາຈະລົ້ມລົງ. ດ້ວຍປະໂຫຍດນີ້, ອຸດສາຫະກໍາດົນຕີກໍາລັງຊອກຫາການສ້າງຜົນປະໂຫຍດທີ່ຜ່ານມາແລະຕ້ານການຂະຫຍາຍຕົວຊ້າໆຂອງກະແສກະແສ.
ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ໄປສູ່ຕົວແບບທີ່ເປັນຈິດຕະນາການເປັນສູນກາງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີການທີ່ຕັ້ງຫນ້າຂອງ UMG ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນຕອນຕົ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ພູມສັນຖານນ້ໍາພັດທະນາ, UMG ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຕົນ, ຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກຍຸກໂຈນສະຫລັດແລະການແກ້ໄຂຫລັງຄາໃນຂະນະທີ່ແສງຕາເວັນຍັງສ່ອງແສງ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Financial Times, Midia