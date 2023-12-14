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ມະນຸດຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງການຄົ້ນພົບຊີວິດນອກໂລກ, ຄາດຄະເນ Dava Newman

ByMampho Brescia

Dec 14, 2023
ມະນຸດຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງການຄົ້ນພົບຊີວິດນອກໂລກ, ຄາດຄະເນ Dava Newman

ສາດສະດາຈານ Dava Newman ນັກວິທະຍາສາດ ແລະນັກອາວະກາດ ຄາດຄະເນວ່າ ພາຍໃນທົດສະວັດຕໍ່ໜ້າ ມະນຸດຈະພົບເຫັນຫຼັກຖານຂອງຊີວິດໃນອະດີດ ຫຼືປັດຈຸບັນ ຢູ່ບ່ອນອື່ນໃນຈັກກະວານ. Newman, ຜູ້ ອຳ ນວຍການຫ້ອງທົດລອງສື່ມວນຊົນທີ່ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຢີ Massachusetts, ໄດ້ ທຳ ນາຍຢ່າງກ້າຫານນີ້ໃນລະຫວ່າງການບັນຍາຍເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ຢູ່ສູນ DeBartolo ສໍາລັບການສະແດງສິລະປະ. ນາງເຊື່ອວ່າຫຼັກຖານທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການມີຢູ່ຂອງຊີວິດນອກໂລກແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະການຄົ້ນພົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດ.

Newman ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການປະກອບສ່ວນຈາກທຸກສາຂາວິຊາເພື່ອກະກຽມສໍາລັບການເດີນທາງ interplanetary ແລະແກ້ໄຂບັນຫາທົ່ວໂລກ. ໃນທັດສະນະຂອງນາງ, ພວກເຮົາທັງຫມົດແມ່ນພົນລະເມືອງທົ່ວໂລກແລະນັກອາວະກາດໃນ "ຍານອະວະກາດໂລກ." ການຄົ້ນຄວ້າຂອງ Newman ໃນວິສະວະກໍາຊີວະພາບອະວະກາດໄດ້ສຸມໃສ່ການປະຕິບັດຂອງມະນຸດໃນສະພາບແວດລ້ອມແຮງໂນ້ມຖ່ວງຕ່າງໆ, ລວມທັງການພັດທະນາຂອງ spacesuits ກ້າວຫນ້າ, ລະບົບການຊ່ວຍເຫຼືອຊີວິດ, ແລະການປະຕິບັດນັກອາວະກາດ.

ສໍາລັບອະນາຄົດຂອງການສໍາຫລວດອະວະກາດ, Newman ຄາດຄະເນວ່າມະນຸດຈະກາຍເປັນ interplanetary, ມີແຜນການທີ່ຈະກັບຄືນສູ່ດວງຈັນແລະໃນທີ່ສຸດກໍໄປດາວອັງຄານ. ນາງເຊື່ອວ່າດາວອັງຄານມີຄຸນຄ່າທາງວິທະຍາສາດອັນມະຫາສານ, ໂດຍສະເພາະໃນການຄົ້ນຫາຫຼັກຖານຂອງຊີວິດທີ່ຜ່ານມາ. ໃນຂະນະທີ່ການຄົ້ນພົບໃນເບື້ອງຕົ້ນອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບຮູບແບບຂອງຊີວິດວັດຖຸບູຮານ, Mars ສະແດງໃຫ້ເຫັນທຸກເງື່ອນໄຂທາງເຄມີແລະສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການມີຊີວິດ.

Newman ຍັງສັນລະເສີນການເພີ່ມຂື້ນຂອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດແລະເອກະຊົນໃນການສໍາຫລວດອະວະກາດ, ໂດຍອ້າງເຖິງພາລະກິດ Axiom 2 ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ສໍາຄັນ. ການຮ່ວມມືເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງການປະດິດສ້າງທີ່ລົບກວນ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຄວາມກ້າວຫນ້າຢ່າງໄວວາດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ. ນອກຈາກນັ້ນ, Newman ໄດ້ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການອອກແບບຊຸດອາວະກາດ “ຜິວໜັງທີສອງ” ທີ່ທັນສະໃໝ, ນ້ຳໜັກເບົາ ແລະ ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ນັກບິນອາວະກາດ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິພາບຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການຂຸດຄົ້ນອາວະກາດທີ່ເປັນຫ່ວງ Newman. ນາງມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນເທົ່າທຽມກັນກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຮີບດ່ວນໃນໂລກ, ເຊັ່ນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ທ່ານ Newman ເນັ້ນໜັກເຖິງບົດບາດຂອງແກ໊ສເຮືອນແກ້ວທີ່ຕິດຢູ່ໃນການເລັ່ງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ເຮັດໃຫ້ເກີດໄພທຳມະຊາດເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນາງຍັງຄົງມີຄວາມຫວັງໃນແງ່ດີ, ໂດຍເນັ້ນຫນັກວ່າມັນຢູ່ໃນອໍານາດຂອງພວກເຮົາໃນຖານະບຸກຄົນ, ຊຸມຊົນ, ແລະຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍທີ່ຈະປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາຂອງພວກເຮົາແລະຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ອົບອຸ່ນໃຈ, Newman ແບ່ງປັນການຄົ້ນພົບຂອງນາງກ່ຽວກັບຊິດສະເຕີ Mary Aquinas Kinskey, ອະດີດນັກສຶກສາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Notre Dame ທີ່ໄດ້ກາຍເປັນນັກບິນໃນປີ 1943 ແລະໄດ້ຮັບການຍອມຮັບພິເສດຈາກສະມາຄົມກອງທັບອາກາດສະຫະລັດ. ໂດຍສະທ້ອນເຖິງຄຸນຄ່າຂອງ Notre Dame ແລະປະສົບການການຮຽນຮູ້ຂອງຕົນເອງ, Newman ພົບເຫັນແຮງບັນດານໃຈໃນຄວາມສໍາເລັດຂອງຊິດສະເຕີ Aquinas.

ການຄາດຄະເນ ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ Dava Newman ສະເໜີໃຫ້ເຫັນເຖິງອະນາຄົດຂອງການສຳຫຼວດອາວະກາດ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງວິຊາການ. ຄວາມເຊື່ອຂອງນາງໃນການຄົ້ນພົບສິ່ງມີຊີວິດນອກໂລກ ແລະ ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງນາງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນຂອງການປະດິດສ້າງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຄວາມຢືດຢຸ່ນ, ແລະຄວາມພະຍາຍາມລວມເພື່ອອະນາຄົດທີ່ສົດໃສກວ່າ.

By Mampho Brescia