The First Descendant ແນະນໍາ Hero ໃໝ່, Sharen Julicia: A half-Woman Half-Machine Lethal Assassin

ເກມຍິງລັກລອບທີ່ກຳລັງຈະມາຮອດຂອງ Nexon, The First Descendant, ໄດ້ສ້າງຄວາມອັບອາຍຫຼາຍໃນບັນດານັກຫຼິ້ນເກມ. ຂັບເຄື່ອນໂດຍ Unreal Engine 5, ເກມລຸ້ນຕໍ່ໄປນີ້ຕັ້ງໃຫ້ປ່ອຍສຳລັບ PC, PS5, ແລະ Xbox Series X|S. ບໍ່ດົນມານີ້, hero ໃຫມ່ທີ່ມີຊື່ວ່າ Sharen Julicia ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດຕາຍຂອງນາງໃນ trailer ເປີດເຜີຍ gameplay.

Sharen Julicia, ແມ່ຍິງເຄິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ລັກສະນະເຄິ່ງເຄື່ອງ, ເອົາຮູບແບບການຫຼິ້ນທີ່ເປັນເອກະລັກໃຫ້ກັບ The First Descendant. ຄວາມສາມາດຂອງນາງແມ່ນຢູ່ໃນການສູ້ຮົບໃນລະດັບໃກ້ຊິດ, ເຮັດໃຫ້ນາງເປັນທາງເລືອກທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຜູ້ນຜູ້ທີ່ມັກມີສິດເທົ່າທຽມຮຸກຮານ. Sharen ໃຊ້ camouflage ທັງສໍາລັບວິທີການ stealthy ແລະການ retreat ໄວ, ອະນຸຍາດໃຫ້ນາງເຂົ້າໄປໃກ້ກັບ enemies ຂອງນາງ undetected.

ຫນຶ່ງໃນທັກສະຕົວຕັ້ງຕົວຕີຂອງ Sharen, Assassinator, ຊ່ວຍໃຫ້ນາງສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ສັດຕູທີ່ບໍ່ໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ນາງ. ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ນີ້​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕາຍ​ຂອງ​ນາງ​ໃນ​ສະ​ຫນາມ​ຮົບ. ນອກຈາກນັ້ນ, Sharen ຍັງມີທັກສະທີ່ຫ້າວຫັນທີ່ເສີມຂະຫຍາຍທ່າແຮງການກະທໍາຜິດຂອງນາງ. Cutoff Beam ຂອງນາງ unleashes ການໂຈມຕີ beam ໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ inflicted ຄວາມເສຍຫາຍແຕ່ຍັງນໍາໃຊ້ຜົນກະທົບ Electrocution ກັບເປົ້າຫມາຍຂອງນາງ.

ທັກສະທີ່ຫ້າວຫັນອີກອັນໜຶ່ງທີ່ນາງມີແມ່ນ Active Camouflage, ເຊິ່ງປິດບັງການປະກົດຕົວຂອງນາງຈົນກວ່ານາງຈະປ່ອຍການໂຈມຕີ. ເທັກນິກນີ້ກະຕຸ້ນໂໝດ Ambush ເມື່ອການປິດບັງຈົບລົງ, ເພີ່ມຄວາມເສຍຫາຍຂອງການໂຈມຕີຄັ້ງຕໍ່ໄປຂອງນາງ. ນອກຈາກນັ້ນ, Sharen ຍັງສາມາດນຳໃຊ້ Shock Nuts, ລະເບີດທີ່ເຮັດໃຫ້ສັດຕູຂອງນາງຕົກຕະລຶງ, ແລະ Flash Daggers, ເຊິ່ງປ່ອຍລູກປືນຫຼາຍລູກໃສ່ສັດຕູພາຍໃນຂອບເຂດເປົ້າໝາຍຂອງນາງ. daggers ເຫຼົ່ານີ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍລະເບີດແລະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບໄຟຟ້າ.

The First Descendant ສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ການຫຼິ້ນເກມທີ່ຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ການສູ້ຮົບທີ່ຮຸນແຮງ, ແລະ Sharen Julicia ເພີ່ມຄວາມຕື່ນເຕັ້ນອີກອັນໜຶ່ງໃຫ້ກັບເກມ. ຜູ້ຫຼິ້ນເກມສາມາດຄາດການປະສົບການທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍການກະທຳກັບຜູ້ຍິງເຄິ່ງຕາຍ, ຜູ້ລອບສັງຫານເຄິ່ງເຄື່ອງ. ຕິດຕາມວິດີໂອການຫຼິ້ນເກມໃໝ່ສະເພາະ, ເພາະວ່າ IGN ຈະເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ The First Descendant ໃນໄວໆນີ້.

ນິຍາມ:

– ມືປືນ Looter: ປະເພດຍ່ອຍຂອງວີດີໂອເກມທີ່ລວມເອົາອົງປະກອບຂອງການລັກລອບ ແລະຍິງ, ບ່ອນທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນເກັບອາວຸດ, ລູກປືນ, ແລະເຄື່ອງມືໃນຂະນະທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການສູ້ຮົບ.

– Unreal Engine 5: ເຄື່ອງຈັກພັດທະນາເກມທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ Epic Games.

– ຜົນ​ກະ​ທົບ​ໄຟ​ຟ້າ​: ກົນ​ໄກ gameplay ທີ່​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ຫຼື​ສະ​ຖາ​ນະ​ພາບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ເປົ້າ​ຫມາຍ​ທີ່​ຖືກ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ໄຟ​ຟ້າ​.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– Ryan McCaffrey, ບັນນາທິການບໍລິຫານຂອງ IGN ຂອງການສະແດງຕົວຢ່າງ ແລະເປັນເຈົ້າພາບຂອງລາຍການສະແດງ Xbox ແລະລາຍການສໍາພາດ.