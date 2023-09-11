Interoperability: ການປົດລັອກທ່າແຮງຂອງການຄ້າດິຈິຕອນ

ໃນເຄືອຂ່າຍການຄ້າທົ່ວໂລກທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ຄວາມຕ້ອງການໃນການສື່ສານແລະການຮ່ວມມືທີ່ບໍ່ມີຄວາມສະຫງົບໄດ້ກາຍເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເພີ່ມຂຶ້ນ. ຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເທກໂນໂລຍີໄດ້ສ້າງໂລກຂອງຄວາມເປັນໄປໄດ້, ແຕ່ວ່າມັນແມ່ນການພົວພັນລະຫວ່າງການປະດິດສ້າງເຫຼົ່ານີ້ທີ່ຖືກຸນແຈສໍາຄັນຕໍ່ການປະຕິວັດການຄ້າທີ່ທັນສະໄຫມ.
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເອກະສານການຄ້າເອເລັກໂຕຼນິກຂອງປີ 2023 ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເປັນກົດໝາຍໃນອັງກິດໃນວັນທີ 20 ກັນຍານີ້, ເປັນຂີດໝາຍສຳຄັນໃນການເດີນທາງໄປສູ່ລະບົບນິເວດການຄ້າທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ. ນິຕິກໍານີ້ແມ່ນເປັນຜົນມາຈາກການຮ່ວມມືແລະຄວາມຊໍານານຈາກຜູ້ນໍາອຸດສາຫະກໍາເຊັ່ນ CargoX, ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຄະນະກໍາມະການກົດຫມາຍອັງກິດເພື່ອສ້າງກອບທີ່ສອດຄ່ອງກັບເຕັກໂນໂລຢີດິຈິຕອນກັບກົດຫມາຍການຄ້າ.
ຫົວໃຈຂອງການສົນທະນາທີ່ຫັນປ່ຽນນີ້ແມ່ນແນວຄວາມຄິດຂອງຄວາມເປັນກາງທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານດິຈິຕອນຍັງສືບຕໍ່ປະກົດຂຶ້ນ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ນິຕິກໍາແລະຄໍາແນະນໍາການດໍາເນີນງານຍັງຄົງມີຄວາມສົມດູນແລະລວມ. ວິທີການນີ້ສົ່ງເສີມການປະດິດສ້າງແລະການແຂ່ງຂັນ, ອະນຸຍາດໃຫ້ຫຼາກຫຼາຍຂອງເຕັກໂນໂລຊີຈະເລີນເຕີບໂຕໄປພ້ອມໆກັນ.
ຂໍ້ລິເລີ່ມທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມຄືບຫນ້າທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນໄປສູ່ການແກ້ໄຂບັນຫາຮ່ວມກັນ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ການແລກປ່ຽນ FIATA eB / L ລະຫວ່າງເວທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍຜ່ານເທກໂນໂລຍີ blockchain ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ເກີດຂື້ນເມື່ອມີການເຊື່ອມໂຍງກັນ. ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະມາຄົມການຂົນສົ່ງຕູ້ຄອນເທນເນີດິຈິຕອລ (DCSA), ExxonMobil, ແລະກຸ່ມບໍລິສັດຂົນສົ່ງສິນຄ້າມະຫາສະໝຸດໃຫຍ່ໄດ້ຍົກລະດັບມາດຕະຖານຂອງ eB/Ls.
ການຮ່ວມມືກັບເສົາຄ້ຳດ້ານການເງິນແລະການສື່ສານໃນທົ່ວໂລກ, ເຊັ່ນ SWIFT, ເພີ່ມທະວີການສະແຫວງຫາອະນາຈັກການຄ້າລວມ. ພັນທະມິດເຫຼົ່ານີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຕັ້ງປະສິດທິພາບ, ຄວາມປອດໄພ, ແລະການຮັບຮູ້ທົ່ວໂລກໃນການໂອນເອກະສານການຄ້າ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນແຫຼ່ງກໍາເນີດຫຼືລັກສະນະຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ເບິ່ງໄປຂ້າງໜ້າ, ວິໄສທັດດ້ານການຄ້າທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນຢ່າງແທ້ຈິງເລີ່ມມີຮູບຮ່າງ. ມັນເປັນໂລກທີ່ຂ້າມຊາຍແດນທາງພູມສັນຖານແລະນໍາທາງໄປສູ່ຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງເວທີເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຫລາກຫລາຍຢ່າງງ່າຍດາຍ. ຄວາມສາມາດພົວພັນຮ່ວມມືກາຍເປັນກະດູກສັນຫຼັງຂອງການຄ້າທີ່ທັນສະໄຫມ, ອະນຸຍາດໃຫ້ອຸດສາຫະກໍາ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ແລະຕະຫຼາດເຊື່ອມຕໍ່ກັນຢ່າງສະດວກ.
ໂດຍຜ່ານຄວາມພະຍາຍາມລວມ, ພັນທະມິດຍຸດທະສາດ, ແລະຄໍາຫມັ້ນສັນຍາກັບຄວາມເປັນກາງທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ, ແຜນຜັງສໍາລັບອະນາຄົດດິຈິຕອນທີ່ສົມບູນແບບໃນການຄ້າທົ່ວໂລກກໍາລັງຖືກສ້າງຂື້ນ. ໃນອະນາຄົດນີ້ສັນຍາວ່າໂລກທີ່ຫມູ່ເກາະດິຈິຕອນລວມເຂົ້າກັນເປັນທະວີບຂອງໂອກາດແລະປະສິດທິພາບ.
ແຫຼ່ງຂ່າວ: ບົດຄວາມນີ້ເປັນການຕອບຮັບໂດຍ Peter Kern, VP of Commercial at CargoX.