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Interoperability: ການປົດລັອກທ່າແຮງຂອງການຄ້າດິຈິຕອນ

ByVicky Stavropoulou

Sep 11, 2023
Interoperability: ການປົດລັອກທ່າແຮງຂອງການຄ້າດິຈິຕອນ

ໃນ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ການ​ຄ້າ​ທົ່ວ​ໂລກ​ທີ່​ມີ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຢຸດ​ຢັ້ງ, ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ໃນ​ການ​ສື່​ສານ​ແລະ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ທີ່​ຈະ​ແຈ້ງ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ. ຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເທກໂນໂລຍີໄດ້ສ້າງໂລກຂອງຄວາມເປັນໄປໄດ້, ແຕ່ວ່າມັນແມ່ນການພົວພັນລະຫວ່າງການປະດິດສ້າງເຫຼົ່ານີ້ທີ່ຖືກຸນແຈສໍາຄັນຕໍ່ການປະຕິວັດການຄ້າທີ່ທັນສະໄຫມ.

ກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ເອກະສານ​ການ​ຄ້າ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຼນິກຂອງ​ປີ 2023 ​ໄດ້​ຖືກ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ກົດໝາຍ​ໃນ​ອັງກິດ​ໃນ​ວັນ​ທີ 20 ກັນຍາ​ນີ້, ​ເປັນ​ຂີດ​ໝາຍ​ສຳຄັນ​ໃນ​ການ​ເດີນທາງ​ໄປ​ສູ່​ລະບົບ​ນິ​ເວດ​ການ​ຄ້າ​ທີ່​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັນ. ນິຕິກໍານີ້ແມ່ນເປັນຜົນມາຈາກການຮ່ວມມືແລະຄວາມຊໍານານຈາກຜູ້ນໍາອຸດສາຫະກໍາເຊັ່ນ CargoX, ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຄະນະກໍາມະການກົດຫມາຍອັງກິດເພື່ອສ້າງກອບທີ່ສອດຄ່ອງກັບເຕັກໂນໂລຢີດິຈິຕອນກັບກົດຫມາຍການຄ້າ.

ຫົວໃຈຂອງການສົນທະນາທີ່ຫັນປ່ຽນນີ້ແມ່ນແນວຄວາມຄິດຂອງຄວາມເປັນກາງທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານດິຈິຕອນຍັງສືບຕໍ່ປະກົດຂຶ້ນ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ນິຕິກໍາແລະຄໍາແນະນໍາການດໍາເນີນງານຍັງຄົງມີຄວາມສົມດູນແລະລວມ. ວິທີການນີ້ສົ່ງເສີມການປະດິດສ້າງແລະການແຂ່ງຂັນ, ອະນຸຍາດໃຫ້ຫຼາກຫຼາຍຂອງເຕັກໂນໂລຊີຈະເລີນເຕີບໂຕໄປພ້ອມໆກັນ.

ຂໍ້ລິເລີ່ມທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມຄືບຫນ້າທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນໄປສູ່ການແກ້ໄຂບັນຫາຮ່ວມກັນ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ການແລກປ່ຽນ FIATA eB / L ລະຫວ່າງເວທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍຜ່ານເທກໂນໂລຍີ blockchain ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ເກີດຂື້ນເມື່ອມີການເຊື່ອມໂຍງກັນ. ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະມາຄົມການຂົນສົ່ງຕູ້ຄອນເທນເນີດິຈິຕອລ (DCSA), ExxonMobil, ແລະກຸ່ມບໍລິສັດຂົນສົ່ງສິນຄ້າມະຫາສະໝຸດໃຫຍ່ໄດ້ຍົກລະດັບມາດຕະຖານຂອງ eB/Ls.

ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ເສົາ​ຄ້ຳ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ແລະ​ການ​ສື່​ສານ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ, ເຊັ່ນ SWIFT, ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ສະ​ແຫວ​ງຫາ​ອະ​ນາ​ຈັກ​ການ​ຄ້າ​ລວມ. ພັນທະມິດເຫຼົ່ານີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຕັ້ງປະສິດທິພາບ, ຄວາມປອດໄພ, ແລະການຮັບຮູ້ທົ່ວໂລກໃນການໂອນເອກະສານການຄ້າ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນແຫຼ່ງກໍາເນີດຫຼືລັກສະນະຂອງເຂົາເຈົ້າ.

​ເບິ່ງ​ໄປ​ຂ້າງ​ໜ້າ, ວິ​ໄສ​ທັດ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ​ທີ່​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັນ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ​ເລີ່ມ​ມີ​ຮູບ​ຮ່າງ. ມັນເປັນໂລກທີ່ຂ້າມຊາຍແດນທາງພູມສັນຖານແລະນໍາທາງໄປສູ່ຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງເວທີເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຫລາກຫລາຍຢ່າງງ່າຍດາຍ. ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ກາຍ​ເປັນ​ກະ​ດູກ​ສັນ​ຫຼັງ​ຂອງ​ການ​ຄ້າ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄຫມ, ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກໍາ, ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ, ແລະ​ຕະ​ຫຼາດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັນ​ຢ່າງ​ສະ​ດວກ.

ໂດຍຜ່ານຄວາມພະຍາຍາມລວມ, ພັນທະມິດຍຸດທະສາດ, ແລະຄໍາຫມັ້ນສັນຍາກັບຄວາມເປັນກາງທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ, ແຜນຜັງສໍາລັບອະນາຄົດດິຈິຕອນທີ່ສົມບູນແບບໃນການຄ້າທົ່ວໂລກກໍາລັງຖືກສ້າງຂື້ນ. ໃນອະນາຄົດນີ້ສັນຍາວ່າໂລກທີ່ຫມູ່ເກາະດິຈິຕອນລວມເຂົ້າກັນເປັນທະວີບຂອງໂອກາດແລະປະສິດທິພາບ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ບົດຄວາມນີ້ເປັນການຕອບຮັບໂດຍ Peter Kern, VP of Commercial at CargoX.

By Vicky Stavropoulou

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