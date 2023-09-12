Barbie: ສິນຄ້າຮູບເງົາທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດຕ້ານທານໄດ້

ຮູບເງົາ Barbie ຂອງ Greta Gerwig ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ດຶງດູດຜູ້ຊົມທຸກເພດທຸກໄວດ້ວຍການຄົ້ນຫາຄວາມເປັນຜູ້ຍິງແລະຄວາມກົດດັນຂອງຄວາມສົມບູນແບບ. ຖ້າທ່ານເປັນແຟນຂອງຮູບເງົາ, ທ່ານຈະດີໃຈທີ່ຮູ້ວ່າສິນຄ້າ Barbie-themed ຫຼາຍຊະນິດແມ່ນມີໃຫ້ຊື້. ຕັ້ງແຕ່ສຽງເພງ ແລະເຄື່ອງແຕ່ງກາຍໄປຈົນເຖິງຕຸກກະຕາທີ່ເກັບໄດ້ ແລະອຸປະກອນຫຼິ້ນເກມ, ມີບາງຢ່າງສຳລັບທຸກຄົນ.
ທ່ານສາມາດຊື້ສໍາເນົາດິຈິຕອນຂອງຮູບເງົາຫຼື preorder ແຜ່ນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ການເຊົ່າຮູບເງົາມີລາຄາ $24.99, ໃນຂະນະທີ່ການຊື້ມັນມີມູນຄ່າ $29.99. ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າຮູບເງົາແມ່ນ Movies Anywhere ມີສິດ, ໃຫ້ທ່ານເບິ່ງມັນຢູ່ໃນເວທີທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ.
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເພີ່ມໃສ່ຄໍເລັກຊັນ Barbie ຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດສັ່ງຈອງຮູບເງົາ Barbie ໄດ້ໃນ 4K UHD Blu-ray. ວັນທີປ່ອຍແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກກໍານົດ, ແຕ່ຮູບເງົາຮູບແບບທາງດ້ານຮ່າງກາຍປົກກະຕິແລ້ວຈະມີໃຫ້ພາຍໃນສອງສາມອາທິດຂອງສະບັບດິຈິຕອນ.
ແຟນໆຂອງ Ryan Gosling, Ken, ສາມາດປິຕິຍິນດີກັບການເປີດຕົວ Barbie The Movie Collectible Ken Doll. ຕຸ໊ກກະຕານີ້, ນຸ່ງເສື້ອເສື້ອກັນໜາວສີດຳທີ່ເປັນສັນຍາລັກຂອງລາວ ແລະ ເສື້ອຄຸມຂົນສັດ, ສາມາດເປັນຂອງເຈົ້າໄດ້ໃນລາຄາ 75 ໂດລາ. ມັນມາຢູ່ໃນການຫຸ້ມຫໍ່ຮູບເງົາ Barbie ເກັບກໍາ. ມື້ວາງຈຳໜ່າຍຂອງລາຍການນີ້ແມ່ນກຳນົດວັນທີ 31 ມັງກອນ 2024.
ອາລະບໍາຂອງ Barbie, ມີເພງຈາກ Ryan Gosling, Lizzo, ແລະອື່ນໆອີກ, ມີຢູ່ໃນ vinyl. ທ່ານສາມາດເລືອກລະຫວ່າງ vinyl ສີບົວຫຼື vinyl ທີ່ມີນ້ໍານົມ Amazon Exclusive, ເຊິ່ງທັງສອງທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ.
ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມັກຫຼິ້ນເກມ, ມີຕົວຄວບຄຸມແບບ Barbie. ທ່ານສາມາດເລືອກຕົວຄວບຄຸມ Deep Pink Xbox ຫຼືຕົວຄວບຄຸມ Nova Pink PS5 ເພື່ອເພີ່ມການສໍາພັດຂອງ Barbie magic ກັບການຕັ້ງຄ່າການຫຼິ້ນເກມຂອງທ່ານ.
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການສະແດງ Ken-ergy ຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດສັ່ງຈອງ hoodie 'I Am Kenough' ຈາກ Mattel. ເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸທີ່ສະດວກສະບາຍ, hoodie ນີ້ແລ່ນໃນລາຄາ $60 ແລະຈັດສົ່ງໃນຫຼືກ່ອນເດືອນຕຸລາ 10. Mattel ຍັງສະຫນອງການອື່ນໆ 'I Am Kenough' ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ລວມທັງຫມວກແລະ hoodies.
ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຊອກຫາເພື່ອຕົບແຕ່ງພື້ນທີ່ດໍາລົງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ, Mattel ມີການພິມຜ້າໃບທີ່ມີຮູບແບບຂອງຮູບເງົາ Barbie. ການພິມເຫຼົ່ານີ້, ລາຄາ $40 ແຕ່ລະອັນ, ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັກຂອງທ່ານສໍາລັບ Barbie.
ມີຫຼາຍທາງເລືອກທີ່ຈະເລືອກເອົາຈາກ, fans Barbie ສາມາດ immerse ຕົນເອງຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນໂລກຂອງຮູບເງົາໄດ້. ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂອງສະສົມ, ແຟຊັ່ນ, ຫຼືເຄື່ອງຕົກແຕ່ງ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງ Barbie: The Movie.
ທີ່ມາ: IGN – Hannah Hoolihan (ນັກຂຽນອິດສະລະ)