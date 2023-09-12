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ການປົກປ້ອງຕົວຕົນອອນລາຍຂອງເຈົ້າ: ຄູ່ມືກ່ຽວກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະຄວາມປອດໄພ

ByMampho Brescia

Sep 12, 2023
ການປົກປ້ອງຕົວຕົນອອນລາຍຂອງເຈົ້າ: ຄູ່ມືກ່ຽວກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະຄວາມປອດໄພ

ໃນຍຸກດິຈິຕອລຂອງມື້ນີ້, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຮູ້ເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ກ່ຽວກັບທ່ານຫຼືລູກຂອງທ່ານອອນໄລນ໌. ການສອບຖາມເຄື່ອງຈັກຊອກຫາແບບງ່າຍໆສາມາດເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດສ່ວນບຸກຄົນແລະແມ້ກະທັ້ງບັນຊີລ້າສະໄຫມທີ່ທ່ານອາດຈະລືມ. ເພື່ອຮັກສາຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ, ນີ້ແມ່ນບາງຂັ້ນຕອນທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້.

ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ. ໃຊ້ເຄື່ອງມືເຊັ່ນ "ຂ້ອຍໄດ້ຮັບການ Pwned ບໍ?" ເພື່ອກວດເບິ່ງວ່າຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໃນການລະເມີດຂໍ້ມູນໃດໆ. ຖ້າມັນມີ, ໃຫ້ປ່ຽນລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານໃນທັນທີ. ຣີເຊັດຂໍ້ມູນການເຂົ້າສູ່ລະບົບຂອງທ່ານໃນທຸກເວັບໄຊທ໌ທີ່ທ່ານໄດ້ໃຊ້ລະຫັດຜ່ານທີ່ຖືກທໍາລາຍ. ອັນນີ້ປ້ອງກັນການເຂົ້າເຖິງບັນຊີຂອງທ່ານໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະຊ່ວຍປົກປ້ອງຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດອ່ອນ ເຊັ່ນ: ບັນຊີທະນາຄານຂອງທ່ານ.

ພິຈາລະນາໃຊ້ໂໝດການທ່ອງເວັບສ່ວນຕົວ ຫຼືຕົວທ່ອງເວັບທີ່ເນັ້ນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ. ໃນຂະນະທີ່ການທ່ອງເວັບແບບສ່ວນຕົວສາມາດລຶບລ້າງປະຫວັດຂອງທ່ານອອກຈາກອຸປະກອນ, ມັນບໍ່ໄດ້ເຊື່ອງກິດຈະກໍາອອນໄລນ໌ຂອງທ່ານຈາກເວັບໄຊທ໌, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່. ຕົວທ່ອງເວັບທີ່ເນັ້ນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວເຊັ່ນ: DuckDuckGo, Ghostery, Brave Browser, ຫຼື Tor ສະເຫນີການປົກປ້ອງເພີ່ມເຕີມໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນການຕິດຕາມແລະການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ກວດສອບແອັບຯຂອງທ່ານ. ຫຼາຍໆແອັບ ແລະສ່ວນຂະຫຍາຍຂອງບຣາວເຊີເກັບກຳ ແລະຂາຍຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃຫ້ກັບຜູ້ໂຄສະນາ ຫຼືພາກສ່ວນທີສາມ. ກວດເບິ່ງການອະນຸຍາດທີ່ໃຫ້ແຕ່ລະແອັບຢູ່ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ ແລະປິດການໃຊ້ງານທີ່ເກີນຂອບເຂດ. ເອົາບັນທຶກການຕິດຕາມພື້ນຫລັງແລະການອ້າງອີງເຖິງພາກສ່ວນທີສາມ, ເຊິ່ງອາດຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງນາຍຫນ້າຂໍ້ມູນ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ເອົາແອັບຯທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ ຫຼືສ່ວນຂະຫຍາຍຂອງບຼາວເຊີອອກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເປີດເຜີຍ.

ພິຈາລະນາໃຊ້ທີ່ຢູ່ອີເມວ burner ສໍາລັບການໂຕ້ຕອບອອນໄລນ໌, ເຊັ່ນ: ລົງທະບຽນສໍາລັບບັນຊີສື່ມວນຊົນສັງຄົມຫຼືການຊື້ອອນໄລນ໌. ການຕັ້ງຄ່າທີ່ຢູ່ອີເມວແຍກຕ່າງຫາກໂດຍສະເພາະສໍາລັບການໂຕ້ຕອບເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນ spam ແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ຖືກຜູກມັດກັບບັນຊີອີເມວຕົ້ນຕໍຂອງທ່ານ.

ໂດຍການປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານສາມາດປົກປ້ອງຕົວຕົນອອນໄລນ໌ຂອງທ່ານໄດ້ດີຂຶ້ນ ແລະຮັກສາຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານຢູ່ໃນໂລກດິຈິຕອນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດ​ຄວາມ “ຄົ້ນ​ຫາ​ຕົວ​ທ່ານ​ເອງ”
– “ຂ້ອຍ​ໄດ້​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ບໍ?” ຖານຂໍ້ມູນ

By Mampho Brescia

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