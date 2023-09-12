Apple Watch Series 9 ແລະ Ultra 2: ມີຫຍັງໃໝ່ໃນປີ 2023?

ໃນປີ 2022, Apple ໄດ້ສ້າງຄວາມວຸ້ນວາຍດ້ວຍການເປີດຕົວ Apple Watch Ultra ທີ່ແຂງແຮງ, ເຊິ່ງເປັນການເປີດຕົວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຮອບຫຼາຍປີ. ໃນປີກາຍນີ້ຍັງໄດ້ເຫັນການນໍາສະເຫນີຂອງ Series 8, ເຊິ່ງມີລັກສະນະການຮັບຮູ້ອຸນຫະພູມຜິວຫນັງ. ໃນຂະນະທີ່ Series 9 ແລະ Ultra 2 ອາດຈະບໍ່ມີຄວາມໂດດເດັ່ນ, ພວກເຂົາເອົາການຍົກລະດັບທີ່ຫນ້າສັງເກດບາງຢ່າງມາສູ່ຕາຕະລາງ.
Series 9 ຮັກສາການອອກແບບຂອງລຸ້ນກ່ອນ, Series 8, ແຕ່ມາພ້ອມກັບຊິບເຊັດ S9 ທີ່ໄວກວ່າ. ພະລັງງານການປຸງແຕ່ງທີ່ປັບປຸງນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມໄວແຕ່ຍັງປັບປຸງຊີວິດຫມໍ້ໄຟ. ດຽວນີ້ການຮ້ອງຂໍ Siri ສາມາດຖືກປະມວນຜົນໃນອຸປະກອນ, ລົບລ້າງຄວາມຈໍາເປັນໃນການເຊື່ອມຕໍ່ Wi-Fi ຫຼືການຄຸ້ມຄອງໂທລະສັບມືຖືທີ່ເຂັ້ມແຂງເພື່ອຄວບຄຸມໂມງຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທາງເລືອກໃຫມ່ຂອງສີບົວໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີ.
The Ultra 2, ລາຄາ $799, ເປັນໂມງລາຄາແພງທີ່ສຸດຂອງ Apple. ມັນປະກອບດ້ວຍຈໍສະແດງຜົນທີ່ສົດໃສຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອທີ່ສູງເຖິງ 3,000 nits, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການກວດສອບຂໍ້ມູນກິລາທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາເຊັ່ນ: ລະດັບຄວາມສູງ. ທັງສອງ Ultra 2 ແລະ Series 9 ມີຄຸນສົມບັດໃຫມ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ Double Tap, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດປະຕິບັດງ່າຍໆເຊັ່ນການວາງສາຍຫຼືເລີ່ມຈັບເວລາໂດຍການແຕະນິ້ວມືແລະໂປ້ມືຂອງພວກເຂົາໃສ່ໂມງ.
ຄວາມຍືນຍົງແມ່ນຈຸດສຸມທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ Apple ໃນປີນີ້. ໂມງປະຈຸບັນໃຊ້ cobalt ລີໄຊເຄີນໃນຫມໍ້ໄຟແລະວັດສະດຸທີ່ນໍາມາໃຊ້ຄືນໃນກໍລະນີ. Apple ຍັງໄດ້ນໍາສະເຫນີອຸປະກອນການໃຫມ່ທີ່ມີຊື່ວ່າ FineWoven, ເຮັດຈາກ 86% ເນື້ອໃນນໍາໃຊ້ໃຫມ່, ສໍາລັບການ loops ກິລາຂອງຕົນ. ບໍລິສັດໄດ້ພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນໂດຍການລົງທຶນໃນການນໍາໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນ.
ເບິ່ງໄປຂ້າງໜ້າ, ມີຂ່າວລືວ່າ Apple ອາດຈະມີການອັບເກຣດທີ່ສຳຄັນໃນຮ້ານສຳລັບ Apple Watch X, ຄາດວ່າຈະອອກມາໃນປີ 2024 ຫຼື 2025. ການປັບປຸງທີ່ຄາດເດົາໄດ້ລວມມີກະເປົ໋າທີ່ບາງລົງ ແລະລະບົບການຕິດສາຍໃໝ່. Watch X ອາດມີຈໍສະແດງຜົນ microLED ສໍາລັບການປັບປຸງຊີວິດຫມໍ້ໄຟແລະຫນ້າຈໍທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ.
ໃນແງ່ຂອງຄຸນສົມບັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສຸຂະພາບ, Apple ໄດ້ນໍາສະເຫນີຫນ້າທີ່ໃຫມ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນແຕ່ລະຄັ້ງ. ການເພີ່ມເຕີມໃນອະນາຄົດທີ່ເປັນໄປໄດ້ສາມາດປະກອບມີການຕິດຕາມຄວາມດັນເລືອດແລະການຕິດຕາມລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດທີ່ບໍ່ແຜ່ລາມ. ລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະສໍາລັບບຸກຄົນທີ່ເປັນພະຍາດເບົາຫວານຫຼື prediabetes.
ຈຸດປະສົງຂອງ Apple ທີ່ຈະແຂ່ງຂັນ Garmin ໃນປະເພດໂມງກິລາລະດັບພຣີມຽມແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນດ້ວຍການນໍາສະເຫນີຄຸນສົມບັດຮາດແວແລະຊອບແວໃຫມ່. WatchOS 10 ທີ່ປະກາດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ນໍາເອົາຄວາມສາມາດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນມາໃຫ້ກັບ Series 9 ແລະ Ultra 2, ເຊັ່ນ: ຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນໂທລະສັບຂອງທ່ານໃຫ້ກາຍເປັນຄອມພິວເຕີ້ຂີ່ລົດຖີບອັດຕະໂນມັດໃນລະຫວ່າງການອອກກໍາລັງກາຍ.
ໃນຂະນະທີ່ Apple Watch SE, ທາງເລືອກລະດັບເຂົ້າ, ບໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃດໆໃນປີນີ້, Series 9 ແລະ Ultra 2 ນໍາເອົາການປັບປຸງຢ່າງພຽງພໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງ Apple. ການສັ່ງຈອງໂມງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນແລ້ວ, ໂດຍມີໃຫ້ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 22 ກັນຍາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- WIRED (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຕົ້ນສະບັບ)