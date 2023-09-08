ການປັບປຸງ Apple Watch ສໍາລັບ Runners: Wishlist ສໍາລັບການອັບເດດໃນອະນາຄົດ

ເຫດການເປີດຕົວຮາດແວໃນລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນທີ່ຈະມາເຖິງໂດຍ Apple, ເອີ້ນວ່າ "Wonderlust," ກໍາລັງສ້າງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໃນບັນດາຜູ້ທີ່ມັກເຕັກໂນໂລຢີຍ້ອນວ່າພວກເຂົາຄາດວ່າຈະມີອຸປະກອນໃຫມ່ເຊັ່ນ iPhones, iPads ແລະ Apple Watches. ໃນຂະນະທີ່ຂ່າວລືກ່ຽວກັບການນໍາສະເຫນີທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງ Apple Watch 9 ແລະການປັບປຸງ Apple Watch Ultra, ມັນບໍ່ແນ່ນອນວ່າຈະມີການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ Apple Watch ໃນປີນີ້. ການຄາດເດົາແນະນໍາວ່າ Apple ອາດຈະສຸມໃສ່ການປັບປະສິດທິພາບເລັກນ້ອຍ, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາກະກຽມສໍາລັບ Apple Watch ຮຸ່ນທີ 10 ທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນໃນປີຕໍ່ໄປ.
Apple Watch ທີ່ຜ່ານມາ, ໂດຍສະເພາະ Apple Watch Ultra, ໄດ້ນໍາເອົາການເພີ່ມປະສິດທິພາບທີ່ໂດດເດັ່ນ, ລວມທັງອາຍຸຫມໍ້ໄຟເຖິງ 36 ຊົ່ວໂມງ, GPS ທີ່ມີຄວາມຖີ່ສອງເທົ່າສໍາລັບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຕິດຕາມການແລ່ນ, ແລະປຸ່ມດ້ານຂ້າງເພີ່ມເຕີມທີ່ເອີ້ນວ່າ "ການປະຕິບັດ. ປຸ່ມ” ສຳລັບການເປີດແອັບໄວ ຫຼື ການເລີ່ມຕົ້ນການອອກກຳລັງກາຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍັງມີຄຸນສົມບັດທີ່ຂາດຢູ່ໃນ Apple Watch ທີ່ເຮັດໃຫ້ໂມງ Garmin ຫຼື Coros GPS ມີຄວາມດຶງດູດໃຈຕໍ່ກັບນັກແລ່ນທີ່ອຸທິດຕົນ.
ພື້ນທີ່ຫນຶ່ງທີ່ຕ້ອງການການປັບປຸງແມ່ນອາຍຸຫມໍ້ໄຟຂອງ Apple Watch. ເຖິງແມ່ນວ່າ Apple Watch Ultra ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຄືບຫນ້າທີ່ມີເຖິງ 36 ຊົ່ວໂມງຂອງການນໍາໃຊ້ປົກກະຕິ, ມັນຫຼຸດລົງເມື່ອປຽບທຽບກັບຄວາມທົນທານຂອງໂມງ Garmin ຫຼື Coros GPS. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄວາມສາມາດໃນການສ້າງເສັ້ນທາງທີ່ຜູ້ໃຊ້ສ້າງໂດຍນໍາໃຊ້ທິດທາງ turn-by-turn ເປັນຄວາມປາຖະຫນາສູງສໍາລັບນັກແລ່ນ. ໃນຂະນະທີ່ Apple Watch ລວມເອົາແອັບແຜນທີ່, ມັນບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເລືອກເສັ້ນທາງຂອງຕົນເອງໄດ້; ແທນທີ່ຈະ, ມັນພຽງແຕ່ສະຫນອງທິດທາງຈຸດຕໍ່ຈຸດ. ໃນການປຽບທຽບ, ຍີ່ຫໍ້ໂມງອື່ນໆໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນສະເຫນີຄຸນນະສົມບັດນີ້, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນການເພີ່ມເຕີມທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບລະບົບນິເວດ Apple Watch.
ລັກສະນະອື່ນທີ່ສາມາດປັບປຸງໄດ້ແມ່ນການປັບແຕ່ງຫນ້າຈໍຂໍ້ມູນໃນ Apple Watch. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມສາມາດໃນການດັດແປງ metrics ມີຢູ່, ຮູບແບບແລະຂະຫນາດຂອງເສັ້ນຂໍ້ມູນຍັງຄົງຄົງທີ່. ຂໍ້ຈໍາກັດນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກສໍາລັບນັກແລ່ນທີ່ມີສາຍຕາຫນ້ອຍກວ່າທີ່ສົມບູນແບບທີ່ຈະອ່ານຕົວເລກນ້ອຍໆ. ທາງເລືອກໃນການປັບແຕ່ງຮູບແບບສ່ວນບຸກຄົນແລະຂະຫຍາຍຂໍ້ຄວາມຈະປັບປຸງປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ Apple Watch ກັບຖົງມື, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການອອກແບບສໍາລັບສະພາບອາກາດເຢັນ, ເປັນລັກສະນະທີ່ນັກແລ່ນຫຼາຍຄົນປາຖະຫນາ. ເຖິງແມ່ນວ່າ Apple Watch Ultra ປະກອບມີປຸ່ມ "ປະຕິບັດ", ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຫນ້າທີ່ຈໍາກັດໃນຂະນະທີ່ໃສ່ຖົງມື, ການຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງມັນຈະຖືກຍົກຍ້ອງ.
ໃນຂະນະທີ່ Apple ກຽມພ້ອມສໍາລັບການເປີດເຜີຍຮາດແວໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ, ການປັບປຸງທີ່ຕ້ອງການເຫຼົ່ານີ້ເປັນລາຍການທີ່ປາດຖະຫນາສໍາລັບນັກແລ່ນທີ່ໃຫ້ຄຸນຄ່າຂອງ Apple Watch ເປັນຄູ່ອອກກໍາລັງກາຍ. ໃນຂະນະທີ່ການເປີດຕົວຂອງ Apple Watch ຮຸ່ນທີ 10 ຢູ່ໃນຂອບເຂດ, ຜູ້ໃຊ້ຫວັງວ່າຈະມີການປັບປຸງທີ່ແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງພວກເຂົາ. ບໍ່ວ່າ Apple ຈະເຮັດໃຫ້ການຍົກລະດັບເຫຼົ່ານີ້ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້ຍັງຈະເຫັນໄດ້, ແຕ່ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບລະບົບນິເວດ Apple Watch ທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ແລ່ນຫຼາຍແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ.
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