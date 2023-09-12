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Porsche 2023 Carrera T: A Purist's Dream ປີ 911

ByRobert Andrew

Sep 12, 2023
Porsche 2023 Carrera T: A Purist's Dream ປີ 911

Porsche 2023 Carrera T ປີ 911 ໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ກັບຜູ້ມັກລົດດ້ວຍຕົວເຄື່ອງທີ່ສະຫຼາດ, ການພວງມາໄລທີ່ຊັດເຈນ, ແລະຂາດການບວມ. ຮູບແບບນີ້, ມີຢູ່ໃນສີ Gulf Blue ທີ່ສວຍງາມ, ເປັນຄວາມຝັນຂອງຄົນບໍລິສຸດເພາະມັນປະສົມປະສານລັກສະນະການປະຕິບັດທີ່ເນັ້ນໃສ່ກັບມາດຕະການປະຫຍັດນ້ໍາຫນັກ.

ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ Carrera T ແມ່ນລະບົບ suspension ທີ່ໃຊ້ PASM ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວແບບກິລາ, ເຊິ່ງສະຫນອງປະສົບການການຂັບຂີ່ແບບເຄື່ອນໄຫວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານຫລັງຂອງ torque-vectoring limit-slip ແລະລະບົບລະບາຍອາກາດແບບສະປອດມາມາດຕະຖານ, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງລົດ.

ພາຍໃນຫ້ອງໂດຍສານ, Carrera T ສະເຫນີການອອກແບບທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດ, ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນນ້ໍາຫນັກໄດ້ເຮັດໃຫ້ພາຍໃນມີສຽງຫນ້ອຍລົງ. ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງມາດຕະການປະຫຍັດນ້ໍາຫນັກ, ບ່ອນນັ່ງຫລັງໄດ້ຖືກລຶບຖິ້ມ, ແຕ່ມັນສາມາດເພີ່ມກັບຄືນໄປບ່ອນໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການບ່ອນນັ່ງເພີ່ມເຕີມ.

Carrera T ມາພ້ອມກັບເກຍຄູ່ມືເຈັດຄວາມໄວຕາມມາດຕະຖານ, ແຕ່ລະບົບເກຍອັດຕະໂນມັດ PDK ແປດຄວາມໄວແມ່ນມີເປັນທາງເລືອກ. ດ້ວຍທາງເລືອກໃນ powertrain ເຫຼົ່ານີ້, Carrera T ໃຫ້ປະສິດທິພາບທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ, ດ້ວຍເວລາເລັ່ງ 0-60 mph ຂອງ 4.3 ວິນາທີດ້ວຍເກຍຄູ່ມືແລະ 3.8 ວິນາທີກັບ PDK.

ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດຂອງມັນ, Carrera T ໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອເປັນລົດກິລາປະຈໍາວັນ. ມັນສະຫນອງປະສົບການການຂັບຂີ່ທີ່ສະດວກສະບາຍແລະປະຕິບັດໄດ້ຫຼາຍກ່ວາຕົວແປອື່ນໆຂອງ 911. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າເຈົ້າຂອງມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເພີດເພີນກັບ Carrera T ຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນປະຈໍາ, ແທນທີ່ຈະເກັບຮັກສາມັນໄວ້ໃນບ່ອນຈອດລົດ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, Porsche 2023 Carrera T ປີ 911 ເປັນຮຸ່ນພິເສດທີ່ຕອບສະໜອງກັບຄົນບໍລິສຸດທີ່ສະແຫວງຫາຄວາມແມ່ນຍໍາ, ປະສິດທິພາບ ແລະປະສົບການການຂັບຂີ່ທີ່ມີພະລັງ. ດ້ວຍຄຸນນະສົມບັດທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈແລະການອອກແບບທີ່ໂດດເດັ່ນ, Carrera T ແນ່ໃຈວ່າຈະຫັນຫົວໄປທັງເສັ້ນທາງແລະເສັ້ນທາງ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– Porsche Cars North America, Inc.

By Robert Andrew

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