Tecno ເປີດຕົວ Spark 10 Pro Moon Explorer Edition ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງພາລະກິດ Chandrayan-3 ຂອງອິນເດຍ

Tecno, ຍີ່ຫໍ້ໂທລະສັບສະຫຼາດທີ່ນິຍົມ, ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ເປີດຕົວຮຸ່ນພິເສດຂອງໂທລະສັບສະຫຼາດ Spark 10 Pro ຂອງພວກເຂົາໃນປະເທດອິນເດຍ. ໄດ້ຮັບການຂະໜານນາມວ່າເປັນ "Moon Explorer Edition," ອຸປະກອນທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງພາລະກິດ Chandrayan-3 Moon ຂອງອິນເດຍທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ. ຂໍໃຫ້ພິຈາລະນາເບິ່ງລັກສະນະທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນຂອງໂທລະສັບສະຫຼາດໃຫມ່ນີ້.
Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition ມີການອອກແບບທີ່ຫຼູຫຼາ ແລະທັນສະໄໝ. ດ້ານຫຼັງແກ້ວຂອງມັນ, ມີການສໍາເລັດຮູບຄ້າຍຄືດິນຊາຍ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທີ່ນິຍົມແລະຄວາມຮູ້ສຶກ. ດ້ານຫຼັງຂອງໂທລະສັບແບ່ງອອກເປັນສອງສ່ວນ, ສ່ວນເທິງເປັນສີຂາວ ແລະສ່ວນທີ່ເຫຼືອເປັນສີດຳ. ມີເສັ້ນດ່າງເສັ້ນຂວາງຢູ່ໃນພາກສີດໍາ, ເພີ່ມຄວາມສະຫງ່າງາມຂອງການອອກແບບໂດຍລວມ. ບໍ່ຄືກັບໂທລະສັບລຸ້ນອື່ນໆ, ລຸ້ນນີ້ບໍ່ມີກ້ອງຕິດຢູ່. ມັນມີຮູບຊົງສີ່ຫຼ່ຽມມົນ ແລະເຄື່ອງສະແກນລາຍນິ້ວມືຢູ່ດ້ານຂ້າງ.
ໃນແງ່ຂອງຂໍ້ມູນສະເພາະ, Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition ມີຈໍສະແດງຜົນ 6.1 ນິ້ວ FHD+ ທີ່ມີອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນ 90Hz. ຮູສຽບຮູສຽບຢູ່ທາງກາງມີກ້ອງໜ້າ 32MP ສຳລັບການຖ່າຍຮູບເຊວຟີທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ. ຢູ່ດ້ານຫລັງ, ມີເຊັນເຊີຫຼັກ 50MP, ມາພ້ອມກັບເລນ AI, ເພື່ອບັນທຶກຮູບພາບທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ພາຍໃຕ້ຝາອັດປາກຂຸມ, ໂທລະສັບສະຫຼາດແມ່ນຂັບເຄື່ອນໂດຍ Helio G88 SoC ທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ໃຫ້ປະສິດທິພາບທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ມັນມາພ້ອມກັບ RAM 8GB ແລະຫນ່ວຍຄວາມຈໍາພາຍໃນ 128GB, ສະຫນອງຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາທີ່ກວ້າງຂວາງ. ອຸປະກອນຍັງມີແບັດເຕີຣີຂະ ໜາດ ໃຫຍ່ 5,000mAh, ເຊິ່ງຮອງຮັບການສາກໄຟໄວ 18W.
ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີຄວາມສົນໃຈໃນ Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition, ທ່ານສາມາດ pre-order ມັນໄດ້ເລີ່ມຈາກເດືອນກັນຍາ 7, 2023. ວັນທີປ່ອຍຢ່າງເປັນທາງການແມ່ນກໍານົດສໍາລັບເດືອນກັນຍາ 15, 2023. ໂທລະສັບແມ່ນລາຄາ Rs.11,999, ເຮັດໃຫ້ມັນ. ທາງເລືອກທີ່ດຶງດູດສໍາລັບຜູ້ທີ່ມັກໂທລະສັບສະຫຼາດ.
ສະມາດໂຟນລຸ້ນພິເສດນີ້ຈາກ Tecno ເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ຈະລະນຶກເຖິງພາລະກິດຂອງດວງຈັນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຂອງອິນເດຍ. ດ້ວຍການອອກແບບທີ່ທັນສະ ໄໝ ແລະລັກສະນະທີ່ ໜ້າ ປະທັບໃຈ, ມັນສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ ໜ້າ ປະທັບໃຈ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນແຟນຂອງການສໍາຫຼວດອາວະກາດຫຼືພຽງແຕ່ຕ້ອງການໂທລະສັບສະຫຼາດໃຫມ່, Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition ແມ່ນແນ່ນອນສົມຄວນພິຈາລະນາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [1] ຄໍານິຍາມ: Helio G88 SoC ຫມາຍເຖິງ System-on-a-Chip ທີ່ໃຊ້ໃນ Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition. ມັນເປັນໂປເຊດເຊີທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບໂທລະສັບສະຫຼາດ.