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ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

ປີເທກໂນໂລຍີເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍເຫດການ Apple ແລະກອງປະຊຸມ Dreamforce

ByGabriel Botha

Sep 11, 2023
ປີເທກໂນໂລຍີເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍເຫດການ Apple ແລະກອງປະຊຸມ Dreamforce

ອາທິດທີສອງຂອງເດືອນກັນຍາເປັນການເລີ່ມຕົ້ນຂອງປີເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່, ດ້ວຍເຫດການທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ: ເຫດການ iPhone ຂອງ Apple ແລະກອງປະຊຸມ Dreamforce ຂອງ Salesforce ກໍານົດໂຕນສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາ. ເຫດການເຫຼົ່ານີ້ຍັງເປັນສັນຍານການເລີ່ມຕົ້ນຂອງລະດູການກອງປະຊຸມເຕັກໂນໂລຢີ, ດ້ວຍການສະແດງທີ່ວາງໄວ້ສໍາລັບ Meta Platforms, Microsoft, ແລະ Oracle.

ເຫດການຫນຶ່ງທີ່ຄາດວ່າຈະສູງແມ່ນການສະເຫນີຂາຍສາທາລະນະຄັ້ງທໍາອິດຂອງ Arm Holdings, ຄາດວ່າຈະມີມູນຄ່າຜູ້ອອກແບບຊິບຢູ່ທີ່ $ 50 ຕື້ຫາ 54.5 ຕື້ໂດລາ. IPO ນີ້, ຄຽງຄູ່ກັບການສະເຫນີຂາຍສາທາລະນະທີ່ວາງແຜນໄວ້ສໍາລັບການເລີ່ມຕົ້ນການຈັດສົ່ງ Instacart, ສາມາດຟື້ນຟູຕະຫຼາດ IPO ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ງຽບສະຫງົບ. ອັດຕາເງິນເຟີ້ແມ່ນສູງໃນປີນີ້, ຍ້ອນວ່າການສູ້ຮົບທາງດ້ານກົດຫມາຍ, ເງື່ອນໄຂເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ສົງຄາມການຄ້າກັບຈີນ, ແລະຄວາມທ້າທາຍດ້ານກົດລະບຽບໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນ.

ເຫດການໃນອາທິດຊີ້ໃຫ້ເຫັນທັງໂອກາດແລະບັນຫາໃນອຸດສາຫະກໍາເຕັກໂນໂລຢີ. IPO ຂອງ Arm ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງເຕັກໂນໂລຢີແລະ AI, ໃນຂະນະທີ່ກໍລະນີ Google-DoJ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບພະລັງງານທີ່ຖືກຍຶດໂດຍບໍລິສັດຈໍານວນຫນ້ອຍ. ພະແນກຍຸຕິທໍາໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າ Google ໄດ້ໃຊ້ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຜິດກົດຫມາຍກັບຜູ້ຜະລິດໂທລະສັບແລະຕົວທ່ອງເວັບອິນເຕີເນັດເພື່ອຜູກຂາດຕະຫຼາດເຄື່ອງຈັກຊອກຫາ.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ, ຄະ​ນະ​ກໍາ​ມະ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ສູງ​ກໍາ​ລັງ​ປະ​ຊຸມ​ເພື່ອ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ການ​ນໍາ​ໃຊ້ AI ທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ, ແລະ​ກົດ​ຫມາຍ bipartisan ໄດ້​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ເພື່ອ​ກໍາ​ນົດ AI. ເຖິງແມ່ນວ່າຍັກໃຫຍ່ດ້ານເຕັກໂນໂລຢີເຊັ່ນ Apple ແລະ Salesforce ບໍ່ມີພູມຕ້ານທານກັບສິ່ງທ້າທາຍ, ໂດຍ Apple ປະເຊີນກັບບັນຫາລາຍຮັບແລະການຂາຍແລະ Salesforce ພິຈາລະນາການຍົກຍ້າຍ Dreamforce ເນື່ອງຈາກຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການໃຊ້ຢາແລະການບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສໃນ San Francisco.

ຄວາມກັງວົນຕົ້ນຕໍທີ່ເກີດຂື້ນໃນພູມສັນຖານເຕັກໂນໂລຢີແມ່ນ AI. ລັກສະນະປິດປະຕູຂອງການສົນທະນາແລະທ່າແຮງສໍາລັບການຈັບກຸມກົດລະບຽບໂດຍຜູ້ຫຼິ້ນເດັ່ນໃນອຸດສາຫະກໍາເຮັດໃຫ້ຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຄວາມຍຸຕິທໍາຂອງລະບຽບການ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພະແນກຍຸຕິທໍາໄດ້ເພີ່ມຄວາມຮ້າຍແຮງຕໍ່ບັນຫາ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ອາທິດດ້ານເທັກໂນໂລຍີທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍການຕິດຂັດນີ້ກໍານົດຂັ້ນຕອນຂອງອຸດສາຫະກໍາເຕັກໂນໂລຢີໃນປີທີ່ຈະມາເຖິງ, ດ້ວຍໂອກາດ, ສິ່ງທ້າທາຍ, ແລະຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບກົດລະບຽບ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– “ປີ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ກັບ​ກິດ​ຈະ​ກໍາ Apple ແລະ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ Dreamforce” (ແຫຼ່ງ​ບົດ​ຄວາມ​)
– Apple Inc. (AAPL)
– Salesforce Inc. (CRM)
– Meta Platforms Inc. (META)
– Microsoft Corp. (MSFT)
– ບໍລິສັດ Oracle (ORCL)
– Arm Holdings Plc (ເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍ SoftBank Group Corp.) (9984)
– Alphabet Inc. (GOOGL, GOOG)
– Samsung Electronics Co. (005930)
– Mozilla
– Palantir Technologies Inc. (PLTR)
– Kimberlee Josephson, ຮອງ​ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຢູ່ Lebanon Valley College (Pa.)

ໝາຍເຫດ: URL ບໍ່ໄດ້ຖືກສະໜອງໃຫ້ກັບແຫຼ່ງທີ່ມາ.

By Gabriel Botha

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