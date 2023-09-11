ປີເທກໂນໂລຍີເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍເຫດການ Apple ແລະກອງປະຊຸມ Dreamforce

ອາທິດທີສອງຂອງເດືອນກັນຍາເປັນການເລີ່ມຕົ້ນຂອງປີເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່, ດ້ວຍເຫດການທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ: ເຫດການ iPhone ຂອງ Apple ແລະກອງປະຊຸມ Dreamforce ຂອງ Salesforce ກໍານົດໂຕນສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາ. ເຫດການເຫຼົ່ານີ້ຍັງເປັນສັນຍານການເລີ່ມຕົ້ນຂອງລະດູການກອງປະຊຸມເຕັກໂນໂລຢີ, ດ້ວຍການສະແດງທີ່ວາງໄວ້ສໍາລັບ Meta Platforms, Microsoft, ແລະ Oracle.
ເຫດການຫນຶ່ງທີ່ຄາດວ່າຈະສູງແມ່ນການສະເຫນີຂາຍສາທາລະນະຄັ້ງທໍາອິດຂອງ Arm Holdings, ຄາດວ່າຈະມີມູນຄ່າຜູ້ອອກແບບຊິບຢູ່ທີ່ $ 50 ຕື້ຫາ 54.5 ຕື້ໂດລາ. IPO ນີ້, ຄຽງຄູ່ກັບການສະເຫນີຂາຍສາທາລະນະທີ່ວາງແຜນໄວ້ສໍາລັບການເລີ່ມຕົ້ນການຈັດສົ່ງ Instacart, ສາມາດຟື້ນຟູຕະຫຼາດ IPO ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ງຽບສະຫງົບ. ອັດຕາເງິນເຟີ້ແມ່ນສູງໃນປີນີ້, ຍ້ອນວ່າການສູ້ຮົບທາງດ້ານກົດຫມາຍ, ເງື່ອນໄຂເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ສົງຄາມການຄ້າກັບຈີນ, ແລະຄວາມທ້າທາຍດ້ານກົດລະບຽບໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນ.
ເຫດການໃນອາທິດຊີ້ໃຫ້ເຫັນທັງໂອກາດແລະບັນຫາໃນອຸດສາຫະກໍາເຕັກໂນໂລຢີ. IPO ຂອງ Arm ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງເຕັກໂນໂລຢີແລະ AI, ໃນຂະນະທີ່ກໍລະນີ Google-DoJ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບພະລັງງານທີ່ຖືກຍຶດໂດຍບໍລິສັດຈໍານວນຫນ້ອຍ. ພະແນກຍຸຕິທໍາໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າ Google ໄດ້ໃຊ້ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຜິດກົດຫມາຍກັບຜູ້ຜະລິດໂທລະສັບແລະຕົວທ່ອງເວັບອິນເຕີເນັດເພື່ອຜູກຂາດຕະຫຼາດເຄື່ອງຈັກຊອກຫາ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຄະນະກໍາມະຂອງສະພາສູງກໍາລັງປະຊຸມເພື່ອປຶກສາຫາລືການນໍາໃຊ້ AI ທີ່ຮັບຜິດຊອບ, ແລະກົດຫມາຍ bipartisan ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອກໍານົດ AI. ເຖິງແມ່ນວ່າຍັກໃຫຍ່ດ້ານເຕັກໂນໂລຢີເຊັ່ນ Apple ແລະ Salesforce ບໍ່ມີພູມຕ້ານທານກັບສິ່ງທ້າທາຍ, ໂດຍ Apple ປະເຊີນກັບບັນຫາລາຍຮັບແລະການຂາຍແລະ Salesforce ພິຈາລະນາການຍົກຍ້າຍ Dreamforce ເນື່ອງຈາກຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການໃຊ້ຢາແລະການບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສໃນ San Francisco.
ຄວາມກັງວົນຕົ້ນຕໍທີ່ເກີດຂື້ນໃນພູມສັນຖານເຕັກໂນໂລຢີແມ່ນ AI. ລັກສະນະປິດປະຕູຂອງການສົນທະນາແລະທ່າແຮງສໍາລັບການຈັບກຸມກົດລະບຽບໂດຍຜູ້ຫຼິ້ນເດັ່ນໃນອຸດສາຫະກໍາເຮັດໃຫ້ຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຄວາມຍຸຕິທໍາຂອງລະບຽບການ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພະແນກຍຸຕິທໍາໄດ້ເພີ່ມຄວາມຮ້າຍແຮງຕໍ່ບັນຫາ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ອາທິດດ້ານເທັກໂນໂລຍີທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍການຕິດຂັດນີ້ກໍານົດຂັ້ນຕອນຂອງອຸດສາຫະກໍາເຕັກໂນໂລຢີໃນປີທີ່ຈະມາເຖິງ, ດ້ວຍໂອກາດ, ສິ່ງທ້າທາຍ, ແລະຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບກົດລະບຽບ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– “ປີເຕັກໂນໂລຊີເລີ່ມຕົ້ນກັບກິດຈະກໍາ Apple ແລະກອງປະຊຸມ Dreamforce” (ແຫຼ່ງບົດຄວາມ)
– Apple Inc. (AAPL)
– Salesforce Inc. (CRM)
– Meta Platforms Inc. (META)
– Microsoft Corp. (MSFT)
– ບໍລິສັດ Oracle (ORCL)
– Arm Holdings Plc (ເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍ SoftBank Group Corp.) (9984)
– Alphabet Inc. (GOOGL, GOOG)
– Samsung Electronics Co. (005930)
– Mozilla
– Palantir Technologies Inc. (PLTR)
– Kimberlee Josephson, ຮອງສາສະດາຈານການບໍລິຫານທຸລະກິດຢູ່ Lebanon Valley College (Pa.)
ໝາຍເຫດ: URL ບໍ່ໄດ້ຖືກສະໜອງໃຫ້ກັບແຫຼ່ງທີ່ມາ.