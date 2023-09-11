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Dying Light 2 ນຳສະເໜີຈຸດ DL ສະກຸນເງິນພິເສດສຳລັບການຊື້ໃນເກມ

ByRobert Andrew

Sep 11, 2023
Dying Light 2 ນຳສະເໜີຈຸດ DL ສະກຸນເງິນພິເສດສຳລັບການຊື້ໃນເກມ

ໃນການອັບເດດຫຼ້າສຸດຂອງ Dying Light 2, ຮູບເງົາພາກຕໍ່ທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນຢ່າງສູງຕໍ່ກັບເກມຍອດນິຍົມ Dying Light, ສະກຸນເງິນທີ່ນິຍົມໃນເກມທີ່ເອີ້ນວ່າ DL Points ໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີ. ດຽວນີ້ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດໃຊ້ຈຸດເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຊື້ຊຸດຜິວໜັງໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງອອກຈາກເກມ.

ໃນຂະນະທີ່ Dying Light ຕົ້ນສະບັບຍັງສະແດງ microtransactions, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກປະຕິບັດຜ່ານຫນ້າຮ້ານສະເພາະຂອງເຈົ້າຂອງເວທີ, ເຊັ່ນ Sony ຫຼື Valve. Techland, ຜູ້ພັດທະນາ Dying Light 2, ໄດ້ກ່າວວ່າການໃຊ້ DL Points ເປັນສະກຸນເງິນພິເສດສໍາລັບການຊື້ໃນເກມ "ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງພວກເຮົາງ່າຍຂຶ້ນ." ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ຍັງລົບລ້າງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະສ້າງມັດແຍກຕ່າງຫາກສໍາລັບຮ້ານຄ້າເວທີ.

ໃນປັດຈຸບັນ, ຜູ້ນມີທາງເລືອກທີ່ຈະໃຊ້ເງິນທີ່ແທ້ຈິງເພື່ອຊື້ DL Point bundle ຈາກຮ້ານ PlayStation ແລະ Xbox. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Techland ໄດ້ປະກາດວ່າເມື່ອ DL Points ຖືກປະຕິບັດຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ມັດຈະຖືກລຶບອອກຈາກ PlayStation Store.

ຄໍາຖາມໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມາກ່ຽວກັບໄລຍະເວລາຂອງການນໍາສະເຫນີ DL Points ແລະການຊື້ຮຸ້ນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຜ່ານມາຂອງ Techland ໂດຍຍັກໃຫຍ່ເຕັກໂນໂລຢີ Tencent. Techland ໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າທັງສອງເຫດການບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັນແລະການປະຕິບັດຂອງ DL Points ແມ່ນຊັກຊ້າຍ້ອນເວລາການຜະລິດທີ່ຕ້ອງການ.

ດ້ວຍ DL Points, ຕອນນີ້ຜູ້ຫຼິ້ນມີວິທີທີ່ສະດວກ ແລະ ລຽບງ່າຍໃນການຊື້ໃນເກມໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງອອກຈາກໂລກອັນເຕັມທີ່ຂອງ Dying Light 2. ລະບົບສະກຸນເງິນພຣີມຽມໃໝ່ນີ້ໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນມີໂອກາດທີ່ຈະຊື້ຊຸດຜິວໜັງໃນລາຄາທີ່ດີຂຶ້ນ, ປັບປຸງພວກມັນ. ປະສົບການຂອງເກມໂດຍລວມ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Dying Light 2 ອັບເດດຢ່າງເປັນທາງການ
– Techland FAQ ກ່ຽວກັບຈຸດ DL
- ຄໍາຖະແຫຼງຂອງ Techland ກ່ຽວກັບການຊື້ Tencent

ຫມາຍເຫດ: ບົດຄວາມແຫຼ່ງບໍ່ມີ URLs ໄປຫາແຫຼ່ງສະເພາະ.

By Robert Andrew

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