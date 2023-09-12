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Evie Networks ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືກັບ Dan Murphy's ເພື່ອຕິດຕັ້ງສະຖານີສາກໄຟ EV ເພີ່ມເຕີມ

ByRobert Andrew

Sep 12, 2023
Evie Networks ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືກັບ Dan Murphy's ເພື່ອຕິດຕັ້ງສະຖານີສາກໄຟ EV ເພີ່ມເຕີມ

Evie Networks, ບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນເຄື່ອງຊາດ EV ສາທາລະນະ, ໄດ້ປະກາດການຮ່ວມມືຂະຫຍາຍກັບ Dan Murphy's ເພື່ອຕິດຕັ້ງສະຖານີສາກໄຟເພີ່ມເຕີມຢູ່ຮ້ານຂອງພວກເຂົາ. ແລ້ວ, ສະຖານີສາກໄຟຫ້າແຫ່ງໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຮ້ານຂອງ Dan Murphy ໃນທົ່ວປະເທດອົດສະຕາລີ, ໂດຍມີສະຖານີທີ XNUMX ທີ່ວາງແຜນໄວ້ສໍາລັບ Broadmeadows, Victoria.

ການ​ຮ່ວມ​ມື​ນີ້​ເປັນ​ບາດກ້າວ​ທີ່​ດີ​ຕໍ່​ການ​ປັບປຸງ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ພື້ນຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ການ​ສາກ​ລົດ​ໄຟຟ້າ. ໂດຍການຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍສະຖານີສາກໄຟຢູ່ຮ້ານຂອງ Dan Murphy, ເຈົ້າຂອງ EV ຫຼາຍຂຶ້ນຈະມີຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າເຖິງອຸປະກອນສາກໄຟໃນຂະນະທີ່ໄປຊື້ເຄື່ອງ ຫຼືເຮັດວຽກ. ມັນຍັງສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບທາງເລືອກການຂົນສົ່ງແບບຍືນຍົງ.

Twitter ຖືກກ່າວຫາວ່າ Shadowbans The New York Times, ຜູ້ໂຄສະນາໃຫຍ່

ໃນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈ, Twitter, ປະຈຸບັນເອີ້ນວ່າ X, ມີລາຍງານວ່າ shadowbanned The New York Times, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເບິ່ງ tweets ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເນື້ອໃນຂອງຫນັງສືພິມ. ການປະຕິບັດນີ້ແມ່ນເປັນທາດເຫຼັກໂດຍສະເພາະຍ້ອນວ່າ The New York Times ແມ່ນຫນຶ່ງໃນຜູ້ໂຄສະນາໃຫຍ່ຂອງ X ແລະໄດ້ດໍາເນີນການໂຄສະນາການໂຄສະນາສໍາລັບເວັບໄຊທ໌ກິລາຂອງຕົນ, The Athletic.

ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນ tweets ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເວັບໄຊທ໌ຂອງ The New York Times ໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນທ້າຍເດືອນກໍລະກົດແລະສືບຕໍ່ຫຼຸດລົງຕະຫຼອດເດືອນສິງຫາ. ການຫຼຸດລົງນີ້ໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນໂດຍການປຽບທຽບການມີສ່ວນພົວພັນກັບ tweets ຈາກບໍລິການຂ່າວທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆເຊັ່ນ BBC, CNN, Politico, Wall Street Journal, ແລະ Washington Post. ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາດຽວກັນ, ການມີສ່ວນຮ່ວມກັບຂໍ້ຄວາມຈາກເວັບໄຊທ໌ຂ່າວທີ່ແຂ່ງຂັນເຫຼົ່ານີ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼືຍັງຄົງຢູ່.

Meta (ໃນເມື່ອກ່ອນ Facebook) ລາຍງານວ່າມີການພັດທະນາແບບຈໍາລອງ AI ຂັ້ນສູງເພື່ອແຂ່ງຂັນກັບ OpenAI

Meta ຖືກກ່າວຫາວ່າສ້າງຕົວແບບ AI ຂັ້ນສູງທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ກົງກັບປະສິດທິພາບຂອງຮູບແບບພາສາທີ່ນິຍົມຂອງ OpenAI, GPT-4. ເຄື່ອງມື AI ນີ້ຈະສ້າງຂໍ້ຄວາມແລະການວິເຄາະເປົ້າຫມາຍໄປຫາທຸລະກິດ. ຈຸດປະສົງທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຄວາມພະຍາຍາມນີ້ແມ່ນເພື່ອແຂ່ງຂັນກັບກະແສຂອງ AI ແບບໃຫມ່ເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດ. ເພື່ອເຮັດສໍາເລັດນີ້, Meta ໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າກໍາລັງຊອກຫາທີ່ຈະໄດ້ຮັບຊິບ Nvidia ກ້າວຫນ້າ.

ຮູບແບບ AI ທີ່ຖືກພັດທະນາໂດຍ Meta ຄາດວ່າຈະຊ່ວຍທຸລະກິດໃນຫຼາຍວິທີ, ລວມທັງການສ້າງຂໍ້ຄວາມທີ່ຊັບຊ້ອນ, ປະຕິບັດການວິເຄາະທີ່ສັບສົນ, ແລະການຜະລິດຜົນຜະລິດເພີ່ມເຕີມ. ໂດຍການສະເຫນີບໍລິການເຫຼົ່ານີ້, Meta ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສ້າງການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດ AI.

ເອກະສານການອຸທອນທາງອິນເຕີເນັດເຮັດໃຫ້ການຟ້ອງຮ້ອງຂອງຫໍສະໝຸດ Ebook ສູນເສຍ

Internet Archive ໄດ້ປະກາດຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຂໍອຸທອນການສູນເສຍຫຼ້າສຸດໃນກໍລະນີລິຂະສິດກ່ຽວກັບຫ້ອງສະຫມຸດ ebook ຂອງຕົນ. ຫຼັງຈາກການຕັ້ງຖິ່ນຖານ, Archive ໄດ້ຈໍາກັດການເຂົ້າເຖິງບາງປື້ມຂອງມັນແລ້ວ. ຄໍາຕັດສິນຕົ້ນສະບັບໄດ້ກໍານົດວ່າການສະແກນຫນັງສືຂອງ Archive ບໍ່ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍການນໍາໃຊ້ຍຸດຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ. ດັ່ງນັ້ນ, ເວັບໄຊທ໌ຕ້ອງຈໍາກັດການເຂົ້າເຖິງຫນັງສືທີ່ມີຢູ່ໃນການຄ້າທີ່ຖືກປົກປ້ອງໂດຍລິຂະສິດ.

ການຕັດສິນໃຈຂໍອຸທອນຂອງ Internet Archive ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງພວກເຂົາໃນການຮັກສາການເຂົ້າເຖິງຄວາມຮູ້ ແລະວັນນະຄະດີ, ໃນຂະນະທີ່ຍັງແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນທີ່ຍົກຂຶ້ນມາໂດຍຜູ້ຖືລິຂະສິດ. ກໍລະນີນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນສິ່ງທ້າທາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະການໂຕ້ວາທີທີ່ອ້ອມຮອບຫ້ອງສະຫມຸດດິຈິຕອນແລະການນໍາໃຊ້ຍຸດຕິທໍາໃນຍຸກດິຈິຕອນ.

Exoplanet ທີ່ອາດເປັນຢູ່ໄດ້, K2-18b, ຖືກລະບຸໄວ້ໂດຍ James Webb Space Telescope

The James Webb Space Telescope ໄດ້ກໍານົດ K2-18b, exoplanet ທີ່ຖືທ່າແຮງສໍາລັບທີ່ຢູ່ອາໄສແລະການຄົ້ນຫາສໍາລັບຊີວິດນອກໂລກ. ຄົ້ນພົບໃນປີ 2015, K2-18b ເຊື່ອກັນວ່າມີມະຫາສະຫມຸດນ້ໍາຂອງແຫຼວຢູ່ເທິງຫນ້າດິນຂອງມັນແລະອາດຈະມີ methane, carbon dioxide, ແລະ dimethyl sulfide. exoplanet ນີ້​ມີ​ຂະ​ຫນາດ​ໃຫຍ່​ກ​່​ວາ​ໂລກ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​, ການ​ວັດ​ແທກ 8.6 ເທົ່າ​ຂະ​ຫນາດ​ຂອງ​ມັນ​, ແລະ​ສະ​ເຫນີ​ໂອ​ກາດ​ທີ່​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ສໍາ​ຫຼວດ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ຢູ່​ໃນ galaxy ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​.

ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາສືບຕໍ່ຄົ້ນພົບດາວເຄາະ exoplanets ທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ, ການຄົ້ນຫາສໍາລັບຊີວິດນອກໂລກໄດ້ກາຍເປັນທີ່ຈັບໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ. K2-18b ສະເໜີພາບທີ່ໜ້າສົນໃຈຕໍ່ກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂລກທີ່ຢູ່ອາໃສນອກລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Evie Networks ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືກັບ Dan Murphy's (ແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ສະຫນອງໃຫ້)
- Twitter Shadowbans The New York Times (ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ບໍ່​ໄດ້​ສະ​ຫນອງ​ໃຫ້​)
- ລາຍງານ Meta ພັດທະນາຕົວແບບ AI ຂັ້ນສູງ (ແຫຼ່ງ: Wall Street Journal)
– ການ​ອຸ​ທອນ​ການ​ເກັບ​ຂໍ້​ມູນ​ໃນ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ Ebook ຫໍ​ສະ​ຫມຸດ​ການ​ສູນ​ເສຍ (ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​: The Verge​)
– James Webb Space Telescope ກໍານົດ Exoplanet ທີ່ເປັນໄປໄດ້ (ແຫຼ່ງ: CNET)

By Robert Andrew

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