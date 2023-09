Evie Networks ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືກັບ Dan Murphy's ເພື່ອຕິດຕັ້ງສະຖານີສາກໄຟ EV ເພີ່ມເຕີມ

Evie Networks, ບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນເຄື່ອງຊາດ EV ສາທາລະນະ, ໄດ້ປະກາດການຮ່ວມມືຂະຫຍາຍກັບ Dan Murphy's ເພື່ອຕິດຕັ້ງສະຖານີສາກໄຟເພີ່ມເຕີມຢູ່ຮ້ານຂອງພວກເຂົາ. ແລ້ວ, ສະຖານີສາກໄຟຫ້າແຫ່ງໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຮ້ານຂອງ Dan Murphy ໃນທົ່ວປະເທດອົດສະຕາລີ, ໂດຍມີສະຖານີທີ XNUMX ທີ່ວາງແຜນໄວ້ສໍາລັບ Broadmeadows, Victoria.

ການ​ຮ່ວມ​ມື​ນີ້​ເປັນ​ບາດກ້າວ​ທີ່​ດີ​ຕໍ່​ການ​ປັບປຸງ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ພື້ນຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ການ​ສາກ​ລົດ​ໄຟຟ້າ. ໂດຍການຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍສະຖານີສາກໄຟຢູ່ຮ້ານຂອງ Dan Murphy, ເຈົ້າຂອງ EV ຫຼາຍຂຶ້ນຈະມີຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າເຖິງອຸປະກອນສາກໄຟໃນຂະນະທີ່ໄປຊື້ເຄື່ອງ ຫຼືເຮັດວຽກ. ມັນຍັງສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບທາງເລືອກການຂົນສົ່ງແບບຍືນຍົງ.

Twitter ຖືກກ່າວຫາວ່າ Shadowbans The New York Times, ຜູ້ໂຄສະນາໃຫຍ່

ໃນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈ, Twitter, ປະຈຸບັນເອີ້ນວ່າ X, ມີລາຍງານວ່າ shadowbanned The New York Times, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເບິ່ງ tweets ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເນື້ອໃນຂອງຫນັງສືພິມ. ການປະຕິບັດນີ້ແມ່ນເປັນທາດເຫຼັກໂດຍສະເພາະຍ້ອນວ່າ The New York Times ແມ່ນຫນຶ່ງໃນຜູ້ໂຄສະນາໃຫຍ່ຂອງ X ແລະໄດ້ດໍາເນີນການໂຄສະນາການໂຄສະນາສໍາລັບເວັບໄຊທ໌ກິລາຂອງຕົນ, The Athletic.

ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນ tweets ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເວັບໄຊທ໌ຂອງ The New York Times ໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນທ້າຍເດືອນກໍລະກົດແລະສືບຕໍ່ຫຼຸດລົງຕະຫຼອດເດືອນສິງຫາ. ການຫຼຸດລົງນີ້ໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນໂດຍການປຽບທຽບການມີສ່ວນພົວພັນກັບ tweets ຈາກບໍລິການຂ່າວທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆເຊັ່ນ BBC, CNN, Politico, Wall Street Journal, ແລະ Washington Post. ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາດຽວກັນ, ການມີສ່ວນຮ່ວມກັບຂໍ້ຄວາມຈາກເວັບໄຊທ໌ຂ່າວທີ່ແຂ່ງຂັນເຫຼົ່ານີ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼືຍັງຄົງຢູ່.

Meta (ໃນເມື່ອກ່ອນ Facebook) ລາຍງານວ່າມີການພັດທະນາແບບຈໍາລອງ AI ຂັ້ນສູງເພື່ອແຂ່ງຂັນກັບ OpenAI

Meta ຖືກກ່າວຫາວ່າສ້າງຕົວແບບ AI ຂັ້ນສູງທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ກົງກັບປະສິດທິພາບຂອງຮູບແບບພາສາທີ່ນິຍົມຂອງ OpenAI, GPT-4. ເຄື່ອງມື AI ນີ້ຈະສ້າງຂໍ້ຄວາມແລະການວິເຄາະເປົ້າຫມາຍໄປຫາທຸລະກິດ. ຈຸດປະສົງທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຄວາມພະຍາຍາມນີ້ແມ່ນເພື່ອແຂ່ງຂັນກັບກະແສຂອງ AI ແບບໃຫມ່ເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດ. ເພື່ອເຮັດສໍາເລັດນີ້, Meta ໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າກໍາລັງຊອກຫາທີ່ຈະໄດ້ຮັບຊິບ Nvidia ກ້າວຫນ້າ.

ຮູບແບບ AI ທີ່ຖືກພັດທະນາໂດຍ Meta ຄາດວ່າຈະຊ່ວຍທຸລະກິດໃນຫຼາຍວິທີ, ລວມທັງການສ້າງຂໍ້ຄວາມທີ່ຊັບຊ້ອນ, ປະຕິບັດການວິເຄາະທີ່ສັບສົນ, ແລະການຜະລິດຜົນຜະລິດເພີ່ມເຕີມ. ໂດຍການສະເຫນີບໍລິການເຫຼົ່ານີ້, Meta ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສ້າງການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດ AI.

ເອກະສານການອຸທອນທາງອິນເຕີເນັດເຮັດໃຫ້ການຟ້ອງຮ້ອງຂອງຫໍສະໝຸດ Ebook ສູນເສຍ

Internet Archive ໄດ້ປະກາດຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຂໍອຸທອນການສູນເສຍຫຼ້າສຸດໃນກໍລະນີລິຂະສິດກ່ຽວກັບຫ້ອງສະຫມຸດ ebook ຂອງຕົນ. ຫຼັງຈາກການຕັ້ງຖິ່ນຖານ, Archive ໄດ້ຈໍາກັດການເຂົ້າເຖິງບາງປື້ມຂອງມັນແລ້ວ. ຄໍາຕັດສິນຕົ້ນສະບັບໄດ້ກໍານົດວ່າການສະແກນຫນັງສືຂອງ Archive ບໍ່ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍການນໍາໃຊ້ຍຸດຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ. ດັ່ງນັ້ນ, ເວັບໄຊທ໌ຕ້ອງຈໍາກັດການເຂົ້າເຖິງຫນັງສືທີ່ມີຢູ່ໃນການຄ້າທີ່ຖືກປົກປ້ອງໂດຍລິຂະສິດ.

ການຕັດສິນໃຈຂໍອຸທອນຂອງ Internet Archive ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງພວກເຂົາໃນການຮັກສາການເຂົ້າເຖິງຄວາມຮູ້ ແລະວັນນະຄະດີ, ໃນຂະນະທີ່ຍັງແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນທີ່ຍົກຂຶ້ນມາໂດຍຜູ້ຖືລິຂະສິດ. ກໍລະນີນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນສິ່ງທ້າທາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະການໂຕ້ວາທີທີ່ອ້ອມຮອບຫ້ອງສະຫມຸດດິຈິຕອນແລະການນໍາໃຊ້ຍຸດຕິທໍາໃນຍຸກດິຈິຕອນ.

Exoplanet ທີ່ອາດເປັນຢູ່ໄດ້, K2-18b, ຖືກລະບຸໄວ້ໂດຍ James Webb Space Telescope

The James Webb Space Telescope ໄດ້ກໍານົດ K2-18b, exoplanet ທີ່ຖືທ່າແຮງສໍາລັບທີ່ຢູ່ອາໄສແລະການຄົ້ນຫາສໍາລັບຊີວິດນອກໂລກ. ຄົ້ນພົບໃນປີ 2015, K2-18b ເຊື່ອກັນວ່າມີມະຫາສະຫມຸດນ້ໍາຂອງແຫຼວຢູ່ເທິງຫນ້າດິນຂອງມັນແລະອາດຈະມີ methane, carbon dioxide, ແລະ dimethyl sulfide. exoplanet ນີ້​ມີ​ຂະ​ຫນາດ​ໃຫຍ່​ກ​່​ວາ​ໂລກ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​, ການ​ວັດ​ແທກ 8.6 ເທົ່າ​ຂະ​ຫນາດ​ຂອງ​ມັນ​, ແລະ​ສະ​ເຫນີ​ໂອ​ກາດ​ທີ່​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ສໍາ​ຫຼວດ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ຢູ່​ໃນ galaxy ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​.

ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາສືບຕໍ່ຄົ້ນພົບດາວເຄາະ exoplanets ທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ, ການຄົ້ນຫາສໍາລັບຊີວິດນອກໂລກໄດ້ກາຍເປັນທີ່ຈັບໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ. K2-18b ສະເໜີພາບທີ່ໜ້າສົນໃຈຕໍ່ກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂລກທີ່ຢູ່ອາໃສນອກລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

- Evie Networks ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືກັບ Dan Murphy's (ແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ສະຫນອງໃຫ້)

- Twitter Shadowbans The New York Times (ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ບໍ່​ໄດ້​ສະ​ຫນອງ​ໃຫ້​)

- ລາຍງານ Meta ພັດທະນາຕົວແບບ AI ຂັ້ນສູງ (ແຫຼ່ງ: Wall Street Journal)

– ການ​ອຸ​ທອນ​ການ​ເກັບ​ຂໍ້​ມູນ​ໃນ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ Ebook ຫໍ​ສະ​ຫມຸດ​ການ​ສູນ​ເສຍ (ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​: The Verge​)

– James Webb Space Telescope ກໍານົດ Exoplanet ທີ່ເປັນໄປໄດ້ (ແຫຼ່ງ: CNET)