Evie Networks ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືກັບ Dan Murphy's ເພື່ອຕິດຕັ້ງສະຖານີສາກໄຟ EV ເພີ່ມເຕີມ

Evie Networks, ບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນເຄື່ອງຊາດ EV ສາທາລະນະ, ໄດ້ປະກາດການຮ່ວມມືຂະຫຍາຍກັບ Dan Murphy's ເພື່ອຕິດຕັ້ງສະຖານີສາກໄຟເພີ່ມເຕີມຢູ່ຮ້ານຂອງພວກເຂົາ. ແລ້ວ, ສະຖານີສາກໄຟຫ້າແຫ່ງໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຮ້ານຂອງ Dan Murphy ໃນທົ່ວປະເທດອົດສະຕາລີ, ໂດຍມີສະຖານີທີ XNUMX ທີ່ວາງແຜນໄວ້ສໍາລັບ Broadmeadows, Victoria.
ການຮ່ວມມືນີ້ເປັນບາດກ້າວທີ່ດີຕໍ່ການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງພື້ນຖານໂຄງລ່າງການສາກລົດໄຟຟ້າ. ໂດຍການຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍສະຖານີສາກໄຟຢູ່ຮ້ານຂອງ Dan Murphy, ເຈົ້າຂອງ EV ຫຼາຍຂຶ້ນຈະມີຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າເຖິງອຸປະກອນສາກໄຟໃນຂະນະທີ່ໄປຊື້ເຄື່ອງ ຫຼືເຮັດວຽກ. ມັນຍັງສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບທາງເລືອກການຂົນສົ່ງແບບຍືນຍົງ.
Twitter ຖືກກ່າວຫາວ່າ Shadowbans The New York Times, ຜູ້ໂຄສະນາໃຫຍ່
ໃນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈ, Twitter, ປະຈຸບັນເອີ້ນວ່າ X, ມີລາຍງານວ່າ shadowbanned The New York Times, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເບິ່ງ tweets ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເນື້ອໃນຂອງຫນັງສືພິມ. ການປະຕິບັດນີ້ແມ່ນເປັນທາດເຫຼັກໂດຍສະເພາະຍ້ອນວ່າ The New York Times ແມ່ນຫນຶ່ງໃນຜູ້ໂຄສະນາໃຫຍ່ຂອງ X ແລະໄດ້ດໍາເນີນການໂຄສະນາການໂຄສະນາສໍາລັບເວັບໄຊທ໌ກິລາຂອງຕົນ, The Athletic.
ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນ tweets ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເວັບໄຊທ໌ຂອງ The New York Times ໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນທ້າຍເດືອນກໍລະກົດແລະສືບຕໍ່ຫຼຸດລົງຕະຫຼອດເດືອນສິງຫາ. ການຫຼຸດລົງນີ້ໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນໂດຍການປຽບທຽບການມີສ່ວນພົວພັນກັບ tweets ຈາກບໍລິການຂ່າວທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆເຊັ່ນ BBC, CNN, Politico, Wall Street Journal, ແລະ Washington Post. ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາດຽວກັນ, ການມີສ່ວນຮ່ວມກັບຂໍ້ຄວາມຈາກເວັບໄຊທ໌ຂ່າວທີ່ແຂ່ງຂັນເຫຼົ່ານີ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼືຍັງຄົງຢູ່.
Meta (ໃນເມື່ອກ່ອນ Facebook) ລາຍງານວ່າມີການພັດທະນາແບບຈໍາລອງ AI ຂັ້ນສູງເພື່ອແຂ່ງຂັນກັບ OpenAI
Meta ຖືກກ່າວຫາວ່າສ້າງຕົວແບບ AI ຂັ້ນສູງທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ກົງກັບປະສິດທິພາບຂອງຮູບແບບພາສາທີ່ນິຍົມຂອງ OpenAI, GPT-4. ເຄື່ອງມື AI ນີ້ຈະສ້າງຂໍ້ຄວາມແລະການວິເຄາະເປົ້າຫມາຍໄປຫາທຸລະກິດ. ຈຸດປະສົງທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຄວາມພະຍາຍາມນີ້ແມ່ນເພື່ອແຂ່ງຂັນກັບກະແສຂອງ AI ແບບໃຫມ່ເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດ. ເພື່ອເຮັດສໍາເລັດນີ້, Meta ໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າກໍາລັງຊອກຫາທີ່ຈະໄດ້ຮັບຊິບ Nvidia ກ້າວຫນ້າ.
ຮູບແບບ AI ທີ່ຖືກພັດທະນາໂດຍ Meta ຄາດວ່າຈະຊ່ວຍທຸລະກິດໃນຫຼາຍວິທີ, ລວມທັງການສ້າງຂໍ້ຄວາມທີ່ຊັບຊ້ອນ, ປະຕິບັດການວິເຄາະທີ່ສັບສົນ, ແລະການຜະລິດຜົນຜະລິດເພີ່ມເຕີມ. ໂດຍການສະເຫນີບໍລິການເຫຼົ່ານີ້, Meta ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສ້າງການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດ AI.
ເອກະສານການອຸທອນທາງອິນເຕີເນັດເຮັດໃຫ້ການຟ້ອງຮ້ອງຂອງຫໍສະໝຸດ Ebook ສູນເສຍ
Internet Archive ໄດ້ປະກາດຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຂໍອຸທອນການສູນເສຍຫຼ້າສຸດໃນກໍລະນີລິຂະສິດກ່ຽວກັບຫ້ອງສະຫມຸດ ebook ຂອງຕົນ. ຫຼັງຈາກການຕັ້ງຖິ່ນຖານ, Archive ໄດ້ຈໍາກັດການເຂົ້າເຖິງບາງປື້ມຂອງມັນແລ້ວ. ຄໍາຕັດສິນຕົ້ນສະບັບໄດ້ກໍານົດວ່າການສະແກນຫນັງສືຂອງ Archive ບໍ່ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍການນໍາໃຊ້ຍຸດຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ. ດັ່ງນັ້ນ, ເວັບໄຊທ໌ຕ້ອງຈໍາກັດການເຂົ້າເຖິງຫນັງສືທີ່ມີຢູ່ໃນການຄ້າທີ່ຖືກປົກປ້ອງໂດຍລິຂະສິດ.
ການຕັດສິນໃຈຂໍອຸທອນຂອງ Internet Archive ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງພວກເຂົາໃນການຮັກສາການເຂົ້າເຖິງຄວາມຮູ້ ແລະວັນນະຄະດີ, ໃນຂະນະທີ່ຍັງແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນທີ່ຍົກຂຶ້ນມາໂດຍຜູ້ຖືລິຂະສິດ. ກໍລະນີນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນສິ່ງທ້າທາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະການໂຕ້ວາທີທີ່ອ້ອມຮອບຫ້ອງສະຫມຸດດິຈິຕອນແລະການນໍາໃຊ້ຍຸດຕິທໍາໃນຍຸກດິຈິຕອນ.
Exoplanet ທີ່ອາດເປັນຢູ່ໄດ້, K2-18b, ຖືກລະບຸໄວ້ໂດຍ James Webb Space Telescope
The James Webb Space Telescope ໄດ້ກໍານົດ K2-18b, exoplanet ທີ່ຖືທ່າແຮງສໍາລັບທີ່ຢູ່ອາໄສແລະການຄົ້ນຫາສໍາລັບຊີວິດນອກໂລກ. ຄົ້ນພົບໃນປີ 2015, K2-18b ເຊື່ອກັນວ່າມີມະຫາສະຫມຸດນ້ໍາຂອງແຫຼວຢູ່ເທິງຫນ້າດິນຂອງມັນແລະອາດຈະມີ methane, carbon dioxide, ແລະ dimethyl sulfide. exoplanet ນີ້ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ກ່ວາໂລກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ການວັດແທກ 8.6 ເທົ່າຂະຫນາດຂອງມັນ, ແລະສະເຫນີໂອກາດທີ່ເປັນເອກະລັກສໍາລັບການສໍາຫຼວດວິທະຍາສາດຢູ່ໃນ galaxy ຂອງພວກເຮົາ.
ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາສືບຕໍ່ຄົ້ນພົບດາວເຄາະ exoplanets ທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ, ການຄົ້ນຫາສໍາລັບຊີວິດນອກໂລກໄດ້ກາຍເປັນທີ່ຈັບໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ. K2-18b ສະເໜີພາບທີ່ໜ້າສົນໃຈຕໍ່ກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂລກທີ່ຢູ່ອາໃສນອກລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Evie Networks ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືກັບ Dan Murphy's (ແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ສະຫນອງໃຫ້)
- Twitter Shadowbans The New York Times (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນບໍ່ໄດ້ສະຫນອງໃຫ້)
- ລາຍງານ Meta ພັດທະນາຕົວແບບ AI ຂັ້ນສູງ (ແຫຼ່ງ: Wall Street Journal)
– ການອຸທອນການເກັບຂໍ້ມູນໃນອິນເຕີເນັດ Ebook ຫໍສະຫມຸດການສູນເສຍ (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: The Verge)
– James Webb Space Telescope ກໍານົດ Exoplanet ທີ່ເປັນໄປໄດ້ (ແຫຼ່ງ: CNET)