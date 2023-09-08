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Baldur's Gate 3 ໄດ້ຮັບການ Port PS5 ທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ, ອີງຕາມ Digital Foundry

ByRobert Andrew

Sep 8, 2023
Baldur's Gate 3 ໄດ້ຮັບການ Port PS5 ທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ, ອີງຕາມ Digital Foundry

ປ່ອຍອອກມາເມື່ອ PlayStation 5 ໃນອາທິດນີ້, Baldur's Gate 3 ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍສໍາລັບທ່າເຮືອທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານເຕັກໂນໂລຢີທີ່ Digital Foundry. ເກມຫຼິ້ນບົດບາດໃນຫົວຂໍ້ Dungeons & Dragons ທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ໂດຍ Larian Studios ຖືກກ່າວວ່າຈະດໍາເນີນການໃນລະດັບທີ່ທຽບເທົ່າກັບລຸ້ນ PC ໃນການຕັ້ງຄ່າແບບພິເສດ.

ຄຸນສົມບັດທີ່ໂດດເດັ່ນອັນໜຶ່ງຂອງລຸ້ນ PS5 ແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການເປີດ ຫຼື ປິດໂໝດປະສິດທິພາບ. ໃນທັງສອງໂໝດ, ເກມຮັກສາຄວາມລະອຽດ 1440p. ໂຫມດການປະຕິບັດມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ກ້ຽງ 60 ເຟຣມຕໍ່ວິນາທີ, ເຊິ່ງ, ອີງຕາມ Digital Foundry, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບັນລຸໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມືອງຂອງ Baldur's Gate ຕົວຂອງມັນເອງເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາການປະຕິບັດບາງຢ່າງ, ດ້ວຍອັດຕາເຟຣມທີ່ຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າ 30fps ໃນບາງພື້ນທີ່.

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ໂໝດຄຸນນະພາບຈະລັອກອັດຕາເຟຣມຢູ່ທີ່ 30fps. Digital Foundry ລາຍງານວ່າມັນຕີເປົ້າຫມາຍນີ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຍົກເວັ້ນໃນກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ 3 ທີ່ອັດຕາເຟຣມຫຼຸດລົງເຖິງ 20s ກາງຫາຕ່ໍາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂດຍລວມ, ສະບັບ PS5 ສະຫນອງການປະຕິບັດທີ່ຂ້ອນຂ້າງຄົງທີ່.

ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ມັນ​ມາ​ກັບ multiplayer ແບ່ງ​ປັນ​ຫນ້າ​ຈໍ​, ມີ​ບາງ​ການ​ຫຼຸດ​ລົງ​ຫນັງ​ສື​ແຈ້ງ​ການ​ໃນ​ແງ່​ຂອງ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເກມຮັກສາຄວາມຫມັ້ນຄົງ 30fps, ຍົກເວັ້ນໃນກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ 3 ທີ່ອັດຕາເຟຣມຫຼຸດລົງເປັນ 20s ຕ່ໍາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ Baldur's Gate 3 ປະຈຸບັນບໍ່ສະຫນັບສະຫນູນ crossplay, Larian ໄດ້ຢືນຢັນວ່າມັນຢູ່ໃນແຜນທີ່ເສັ້ນທາງຂອງພວກເຂົາ. ສະຕູດິໂອໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງຫ້າວຫັນໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງ ແລະບັນຫາການປະຕິບັດນັບຕັ້ງແຕ່ເກມເປີດຕົວ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ສາມາດຫຼິ້ນຮ່ວມກັນໄດ້ໃນທົ່ວແພລດຟອມ PC ແລະ PS5.

ໂດຍລວມແລ້ວ, Baldur's Gate 3 ໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງວ່າເປັນ "ຈຸດເດັ່ນໃນປະເພດ" ໂດຍ IGN. ເກມໃຫ້ປະສົບການ RPG ທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ມີກົນລະຍຸດທີ່ມີເລື່ອງທີ່ຂຽນໄດ້ດີ, ລັກສະນະທີ່ສັບສົນ, ແລະທາງເລືອກທີ່ມີຄວາມຫມາຍສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນ. ເຈົ້າຂອງ PlayStation 5 ສາມາດເຂົ້າເຖິງ walkthrough ເຕັມຮູບແບບແລະຊັບພະຍາກອນອື່ນໆເພື່ອເພີ່ມປະສົບການ gameplay ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: [Digital Foundry, IGN]

By Robert Andrew

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