ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບຊະນິດພັນໃໝ່ຂອງຊີວິດທາງທະເລໃນນ້ຳເລິກມະຫາສະໝຸດ

ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ສະດຸດກັບຊີວິດທະເລຊະນິດໃໝ່ທີ່ໜ້າອັດສະຈັນໃຈຢູ່ໃນຄວາມເລິກຂອງນ້ຳທະເລທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ການຄົ້ນພົບດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການສຳຫຼວດການສຳຫຼວດທີ່ນຳພາໂດຍນັກຊີວະວິທະຍາທາງທະເລຈາກສະຖາບັນສຳຫຼວດມະຫາສະໝຸດ.
ຊະນິດພັນທີ່ຄົ້ນພົບໃໝ່ມີຊື່ວ່າ “Abyssus maris” ຫຼື Deep Sea Abyss ເປັນສັດທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ແປກທີ່ບໍ່ເຄີຍພົບມາກ່ອນ. ມັນມີຄວາມຍາວປະມານ 6 ນິ້ວ ແລະ ມີຮູບແບບຊີວະພາບທີ່ສົດໃສ, ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດປົກປິດຕົວມັນເອງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນຄວາມເລິກມືດຂອງມະຫາສະໝຸດ.
ທີມວິໄຈໄດ້ນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີການສຳຫຼວດທະເລເລິກທີ່ທັນສະໄໝ ແລະຄົ້ນພົບເຫວເລິກໃນທະເລສາບທີ່ມີຄວາມເລິກປະມານ 3,000 ແມັດ. ຮ່ອງທີ່ພົບເຫັນຊະນິດພັນແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບເງື່ອນໄຂທີ່ຮຸນແຮງ, ລວມທັງອຸນຫະພູມເຢັນແລະຄວາມກົດດັນສູງ. ບັນດາເງື່ອນໄຂອັນໂຫດຮ້າຍດັ່ງກ່າວໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວິວັດການເຄື່ອນໄຫວທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງເຂດທະເລເລິກ.
ນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນເປັນພິເສດຕໍ່ການຄົ້ນພົບນີ້ ຍ້ອນວ່າມັນສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊີວະນາໆພັນຂອງມະຫາສະໝຸດເລິກ ເຊິ່ງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສຳຫຼວດເທື່ອ. ການມີຢູ່ຂອງຊະນິດພັນທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະບໍ່ຮູ້ຈັກກ່ອນໜ້ານີ້ ຢືນຢັນຄືນຄວາມເຊື່ອທີ່ວ່າ ຍັງມີຫຼາຍຢ່າງທີ່ຕ້ອງຄົ້ນພົບຢູ່ໃນຄວາມເລິກຂອງມະຫາສະໝຸດຂອງພວກເຮົາ.
ການຄົ້ນພົບນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການສໍາຫຼວດແລະການຄົ້ນຄວ້າຕື່ມອີກເພື່ອເຂົ້າໃຈລະບົບນິເວດທີ່ສັບສົນທີ່ມີຢູ່ໃນຮ່ອງນ້ໍາເລິກ. ໂດຍການສຶກສາສິ່ງມີຊີວິດເຫຼົ່ານີ້, ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການປັບຕົວ, ຂະບວນການວິວັດທະນາການ, ແລະການປະກອບສ່ວນທີ່ມີທ່າແຮງຕໍ່ການອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ສະຖາບັນການສໍາຫຼວດມະຫາສະຫມຸດ
- ວາລະສານວິທະຍາສາດຊີວະວິທະຍາທາງທະເລ ແລະນິເວດວິທະຍາ