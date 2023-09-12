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ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

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ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບຊະນິດພັນໃໝ່ຂອງຊີວິດທາງທະເລໃນນ້ຳເລິກມະຫາສະໝຸດ

ByVicky Stavropoulou

Sep 12, 2023
ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບຊະນິດພັນໃໝ່ຂອງຊີວິດທາງທະເລໃນນ້ຳເລິກມະຫາສະໝຸດ

ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້, ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ໄດ້​ສະ​ດຸດ​ກັບ​ຊີ​ວິດ​ທະ​ເລ​ຊະ​ນິດ​ໃໝ່​ທີ່​ໜ້າ​ອັດ​ສະ​ຈັນ​ໃຈ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ເລິກ​ຂອງ​ນ້ຳ​ທະ​ເລ​ທີ່​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກ​ຫຼີກ. ການຄົ້ນພົບດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການສຳຫຼວດການສຳຫຼວດທີ່ນຳພາໂດຍນັກຊີວະວິທະຍາທາງທະເລຈາກສະຖາບັນສຳຫຼວດມະຫາສະໝຸດ.

ຊະນິດພັນທີ່ຄົ້ນພົບໃໝ່ມີຊື່ວ່າ “Abyssus maris” ຫຼື Deep Sea Abyss ເປັນສັດທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ແປກທີ່ບໍ່ເຄີຍພົບມາກ່ອນ. ມັນມີຄວາມຍາວປະມານ 6 ນິ້ວ ແລະ ມີຮູບແບບຊີວະພາບທີ່ສົດໃສ, ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດປົກປິດຕົວມັນເອງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນຄວາມເລິກມືດຂອງມະຫາສະໝຸດ.

ທີມວິໄຈໄດ້ນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີການສຳຫຼວດທະເລເລິກທີ່ທັນສະໄໝ ແລະຄົ້ນພົບເຫວເລິກໃນທະເລສາບທີ່ມີຄວາມເລິກປະມານ 3,000 ແມັດ. ຮ່ອງທີ່ພົບເຫັນຊະນິດພັນແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບເງື່ອນໄຂທີ່ຮຸນແຮງ, ລວມທັງອຸນຫະພູມເຢັນແລະຄວາມກົດດັນສູງ. ບັນດາ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ອັນ​ໂຫດຮ້າຍ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ປະກອບສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ວິວັດ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ຂອງ​ເຂດ​ທະ​ເລ​ເລິກ.

ນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນເປັນພິເສດຕໍ່ການຄົ້ນພົບນີ້ ຍ້ອນວ່າມັນສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊີວະນາໆພັນຂອງມະຫາສະໝຸດເລິກ ເຊິ່ງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສຳຫຼວດເທື່ອ. ການມີຢູ່ຂອງຊະນິດພັນທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະບໍ່ຮູ້ຈັກກ່ອນໜ້ານີ້ ຢືນຢັນຄືນຄວາມເຊື່ອທີ່ວ່າ ຍັງມີຫຼາຍຢ່າງທີ່ຕ້ອງຄົ້ນພົບຢູ່ໃນຄວາມເລິກຂອງມະຫາສະໝຸດຂອງພວກເຮົາ.

ການຄົ້ນພົບນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການສໍາຫຼວດແລະການຄົ້ນຄວ້າຕື່ມອີກເພື່ອເຂົ້າໃຈລະບົບນິເວດທີ່ສັບສົນທີ່ມີຢູ່ໃນຮ່ອງນ້ໍາເລິກ. ໂດຍການສຶກສາສິ່ງມີຊີວິດເຫຼົ່ານີ້, ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການປັບຕົວ, ຂະບວນການວິວັດທະນາການ, ແລະການປະກອບສ່ວນທີ່ມີທ່າແຮງຕໍ່ການອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ສໍາ​ຫຼວດ​ມະ​ຫາ​ສະ​ຫມຸດ​
- ວາລະສານວິທະຍາສາດຊີວະວິທະຍາທາງທະເລ ແລະນິເວດວິທະຍາ

By Vicky Stavropoulou

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