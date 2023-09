Nintendo Switch 2 ມີຂ່າວລືວ່າມີການປັບປຸງປະສິດທິພາບແລະເວລາການໂຫຼດຫຼຸດລົງ

ຂ່າວລືກ່ຽວກັບ Nintendo Switch 2 ທີ່ມີຄວາມຄາດຫວັງສູງຍັງສືບຕໍ່ແຜ່ຂະຫຍາຍ, ໂດຍມີລາຍລະອຽດໃຫມ່ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດແລະຄຸນສົມບັດຂອງມັນ. ແຫຼ່ງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໄດ້ອ້າງວ່າ console ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມລັບທີ່ Gamescom ໃນເດືອນສິງຫາ, ແລະໃນປັດຈຸບັນແຫຼ່ງທີສາມໄດ້ຢືນຢັນການຮຽກຮ້ອງເຫຼົ່ານີ້ແລະເພີ່ມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

ອີງຕາມການລາຍງານຈາກ Eurogamer ແລະ VGC, Switch 2 ມີຂ່າວລືວ່າຈະດໍາເນີນການ "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" ໃນອັດຕາເຟຣມແລະຄວາມລະອຽດທີ່ສູງຂຶ້ນ, ເຊິ່ງສຽງດີສໍາລັບແຟນເກມທີ່ນິຍົມ. Nate The Hate, ຜູ້ຜະລິດພາຍໃນ Nintendo ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ກ່ອນຫນ້ານີ້, ຍັງໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນການຮຽກຮ້ອງເຫຼົ່ານີ້ແລະເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມທີ່ລາວໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບ console.

ການປັບປຸງທີ່ຫນ້າສັງເກດຫນຶ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາໂດຍ Nate The Hate ແມ່ນການຫຼຸດຜ່ອນເວລາໂຫຼດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ລາວບອກວ່າຮາດແວໃຫມ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບເວລາໂຫຼດເກືອບທັນທີສໍາລັບເກມ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ booting ຈາກເມນູຕົ້ນຕໍ. ນີ້ແມ່ນການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນເມື່ອທຽບກັບ Switch ຕົ້ນສະບັບ, ເຊິ່ງມີເວລາໂຫຼດປະມານ 30 ວິນາທີ.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດ, Nate The Hate ອ້າງວ່າ "ລົມຫາຍໃຈຂອງປ່າທໍາມະຊາດ" ກໍາລັງແລ່ນຢູ່ທີ່ 60 ເຟຣມຕໍ່ວິນາທີທີ່ມີຄວາມລະອຽດ 4K ໃນ Switch 2. ລາວຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງວ່າຄອນໂຊນມີຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມ ray-tracing ຂັ້ນສູງ, ຄ້າຍຄືກັບ PlayStation. 5 ແລະ Xbox Series X/S ສາມາດບັນລຸໄດ້. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ລາວຊີ້ແຈງວ່າພະລັງງານດິບຂອງ Switch 2 ຄາດວ່າຈະຢູ່ຂ້າງລຸ່ມຂອງ Xbox Series S.

ເພື່ອຊົດເຊີຍສິ່ງດັ່ງກ່າວ, Switch 2 ອາດຈະໃຊ້ເທກໂນໂລຍີໃຫມ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ DLSS (deep learning super sampling), ເຊິ່ງສາມາດຈໍາລອງຄວາມລະອຽດ 4K ໃນອຸປະກອນທີ່ມີພະລັງງານຕ່ໍາ. ນີ້ສາມາດໃຫ້ປະສົບການການເບິ່ງເຫັນທຽບເທົ່າກັບ 4K ພື້ນເມືອງໃນຂະນະທີ່ຮັກສາປະສິດທິພາບການປະຕິບັດ.

ໃນຂະນະທີ່ຍັງບໍ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ Switch 2 ແລະວັນທີເປີດເຜີຍ / ການເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການ, Nate The Hate ແນະນໍາວ່າ Nintendo Direct ຕໍ່ໄປຈະອອກອາກາດໃນປະມານສາມມື້, ອາດຈະເປັນວັນທີ 14 ກັນຍາ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າ Nintendo Directs ມັກຈະເກີດຂຶ້ນໃນ. ວັນພະຫັດ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ລັກສະນະຂ່າວລືຂອງ Nintendo Switch 2 ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການປັບປຸງປະສິດທິພາບ, ເວລາການໂຫຼດຫຼຸດລົງ, ແລະການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ DLSS ທີ່ມີທ່າແຮງ. ແຟນໆຄາດວ່າຈະມີການປັບປຸງເພີ່ມເຕີມຈາກ Nintendo ກ່ຽວກັບຄອນໂຊນທີ່ມີຄວາມຄາດຫວັງສູງນີ້.

