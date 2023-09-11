Macs M3 ຂອງ Apple ຊັກຊ້າຈົນກ່ວາ 2023, ອີງຕາມນັກວິເຄາະ

ອີງຕາມນັກວິເຄາະ Apple ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ Ming-Chi Kuo, ຄື້ນທໍາອິດຂອງ Apple M3 Macs ຄາດວ່າຈະບໍ່ເປີດຕົວຈົນກ່ວາ 2023. Kuo, ຜູ້ທີ່ມັກຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນພາຍໃນຈາກລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງການຜະລິດຂອງ Apple, ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດສະເພາະກ່ຽວກັບການຊັກຊ້າ. ການປ່ຽນແປງເວລານີ້ສະທ້ອນເຖິງ Apple ການປ່ອຍ MacBook Pro ແລະ Mac mini ທີ່ໃຊ້ M2 ອອກແບບ, ເຊິ່ງໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ວາງແຜນໄວ້ສໍາລັບທ້າຍປີ 2022 ແຕ່ສຸດທ້າຍໄດ້ເປີດຕົວໃນເດືອນມັງກອນ 2023.
Mark Gurman ຂອງ Bloomberg, ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ໂດດເດັ່ນອີກອັນຫນຶ່ງກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນຂອງ Apple, ຍັງໄດ້ປັບປຸງການຄາດເດົາຂອງລາວກ່ຽວກັບການປະກາດເດືອນຕຸລາ Mac ທີ່ມີທ່າແຮງ. ໃນຂະນະທີ່ລາວເຊື່ອວ່າ Apple ຈະມີບາງຜະລິດຕະພັນທີ່ຈະເປີດຕົວຫຼັງຈາກເດືອນກັນຍາ, ລວມທັງການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນ iPad Air ທີ່ມີທ່າແຮງ, ລາວຄາດວ່າການປ່ອຍເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກເຮັດຜ່ານການປ່ອຍຂ່າວແທນທີ່ຈະເປັນວິດີໂອການປະກາດທີ່ບັນທຶກໄວ້.
ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າການປະກາດຂອງ Kuo ພຽງແຕ່ຫມາຍເຖິງສາຍຂອງ MacBook ແລະບໍ່ແມ່ນອຸປະກອນອື່ນໆພາຍໃນຫຼັກຊັບຂອງ Apple. iMac ຢືນອອກເປັນອຸປະກອນຫນຶ່ງທີ່ຍັງຄ້າງສໍາລັບການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນ, ເນື່ອງຈາກວ່າມັນຍັງຄົງເປັນ Mac ຮູບແບບດຽວໂດຍບໍ່ມີການ variants ຂອງຊິບ M2. ໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງ, ທີ່ບໍ່ແມ່ນ MacBooks ເຊັ່ນ Mac mini, Mac Studio, ແລະ Mac Pro ໄດ້ຮັບການອັບເດດຫຼ້າສຸດກັບຊິບ M2.
ຊິບ M3 ຄາດວ່າຈະຖືກຜະລິດໂດຍໃຊ້ຂະບວນການ 3 nm ໃຫມ່ຈາກໄຕ້ຫວັນ Semiconductor (TSMC). ຂະບວນການນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ Apple ສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຊິບໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເພີ່ມການໃຊ້ພະລັງງານ. ສາຍ M3 ຄາດວ່າຈະມີ CPU ແລະ GPU cores ເພີ່ມເຕີມເມື່ອທຽບໃສ່ກັບລຸ້ນ M2, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການປັບປຸງສະຖາປັດຕະຍະກໍາທີ່ແນະນໍາໂດຍ Apple.
ຜູ້ທີ່ໃຊ້ Intel Macs ໃນປະຈຸບັນທີ່ອາດຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກຊ້າຫຼືບໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ macOS Sonoma ສາມາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ລຸ້ນ M3 ເປັນການຍົກລະດັບທີ່ຄຸ້ມຄ່າ. ຜູ້ຮັບຮອງເອົາ M1 Macs ລຸ້ນທຳອິດໃນທ້າຍປີ 2020 ອາດຈະພົບ M3 lineup ທີ່ລໍ້ລວງໃຫ້ມີການຍົກລະດັບ.
ໃນຂະນະທີ່ມັນຍັງບໍ່ແນ່ໃຈວ່າ Apple ຈະແກ້ໄຂສາຍເຄື່ອງ Mac ຂອງຕົນໃນລະຫວ່າງເຫດການເດືອນກັນຍາ, ພວກເຮົາຈະໃຫ້ຂ່າວສົດກ່ຽວກັບການປະກາດໃນວັນທີ 12 ກັນຍາເວລາ 1 ໂມງແລງຕາມເວລາຕາເວັນອອກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Ming-Chi Kuo
- Mark Gurman ຂອງ Bloomberg