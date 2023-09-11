The Super Mario 64 Question Mark Block Lego Set is on sale

ຊຸດ Super Mario 64 Question Mark Block Lego ເປັນການຍົກຍ້ອງອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ກັບວິດີໂອເກມທີ່ຮັກແພງ. ດ້ວຍ 2,064 ຊິ້ນ, ຊຸດນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ແຟນໆສາມາດສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແລະຕົວລະຄອນຈາກ Super Mario 64. ແລະສ່ວນທີ່ດີທີ່ສຸດ? ປະຈຸບັນມັນວາງຂາຍຢູ່ Amazon ແລະ Target ໃນລາຄາຕໍ່າສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາ.
ປົກກະຕິແລ້ວລາຄາ $199.99, ຊຸດ Super Mario 64 Question Mark Block Lego ຕອນນີ້ມີໃຫ້ແລ້ວໃນລາຄາພຽງແຕ່ $159.99. ສ່ວນຫຼຸດນີ້ໃຫ້ແຟນໆມີໂອກາດເປັນເຈົ້າຂອງຫີນແບບສອບຖາມແບບ monolithic ໃນລາຄາທີ່ເໝາະສົມກວ່າ.
ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຊຸດ Lego ນີ້ແຍກຕ່າງຫາກແມ່ນລັກສະນະການໂຕ້ຕອບຂອງມັນ. The Question Mark Block ຄ່ອຍໆເປີດອອກມາເພື່ອເປີດເຜີຍຮູບຈຳລອງຂະໜາດນ້ອຍຂອງອົງປະກອບທີ່ເປັນສັນຍາລັກຈາກ Super Mario 64. King Bob-omb, Big Mr. I, ແລະຄວາມລັບອື່ນໆ ແລະໄຂ່ອີສເຕີທັງໝົດແມ່ນລວມຢູ່ໃນຊຸດນີ້.
ນອກເຫນືອຈາກການເປັນ diorama, ຊຸດຄໍາຖາມ Mark Block Lego ຍັງສາມາດຖືກລວມເຂົ້າກັບລະບົບ Lego Super Mario ສໍາລັບການຫຼິ້ນເພີ່ມເຕີມ. ແລະຖ້າທ່ານໄດ້ເບິ່ງຫຼັກສູດ Lego Super Mario Starter ທີ່ມີ Mario ແລະ Luigi, ດຽວນີ້ເຖິງເວລາທີ່ຈະຊື້. ຊຸດເລີ່ມຕົ້ນເຫຼົ່ານີ້, ປົກກະຕິລາຄາ $59.99, ປະຈຸບັນຫຼຸດເປັນ $47.99.
ຢ່າພາດໂອກາດທີ່ຈະເປັນເຈົ້າຂອງຊຸດ Lego ທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອນີ້ ແລະ ສຳຫຼວດໂລກຂອງ Super Mario 64 ໃນມິຕິໃໝ່ທັງໝົດ. ເອົາຂອງທ່ານມື້ນີ້ໃນຂະນະທີ່ມັນຍັງມີຢູ່ໃນລາຄາຜ່ອນຜັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມທີ່ມາ: [ໃສ່ຫົວຂໍ້ທີ່ມາຂອງບົດຄວາມ]
– Super Mario 64 Question Mark Block Lego Set: [ໃສ່ URL ເວັບໄຊທ໌ LEGO]
– ຫຼັກສູດ Lego Super Mario Starter: [ໃສ່ URL ເວັບໄຊທ໌ LEGO]