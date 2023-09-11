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The Super Mario 64 Question Mark Block Lego Set is on sale

ByMampho Brescia

Sep 11, 2023
The Super Mario 64 Question Mark Block Lego Set is on sale

ຊຸດ Super Mario 64 Question Mark Block Lego ເປັນການຍົກຍ້ອງອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ກັບວິດີໂອເກມທີ່ຮັກແພງ. ດ້ວຍ 2,064 ຊິ້ນ, ຊຸດນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ແຟນໆສາມາດສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແລະຕົວລະຄອນຈາກ Super Mario 64. ແລະສ່ວນທີ່ດີທີ່ສຸດ? ປະຈຸບັນມັນວາງຂາຍຢູ່ Amazon ແລະ Target ໃນລາຄາຕໍ່າສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາ.

ປົກກະຕິແລ້ວລາຄາ $199.99, ຊຸດ Super Mario 64 Question Mark Block Lego ຕອນນີ້ມີໃຫ້ແລ້ວໃນລາຄາພຽງແຕ່ $159.99. ສ່ວນຫຼຸດນີ້ໃຫ້ແຟນໆມີໂອກາດເປັນເຈົ້າຂອງຫີນແບບສອບຖາມແບບ monolithic ໃນລາຄາທີ່ເໝາະສົມກວ່າ.

ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຊຸດ Lego ນີ້ແຍກຕ່າງຫາກແມ່ນລັກສະນະການໂຕ້ຕອບຂອງມັນ. The Question Mark Block ຄ່ອຍໆເປີດອອກມາເພື່ອເປີດເຜີຍຮູບຈຳລອງຂະໜາດນ້ອຍຂອງອົງປະກອບທີ່ເປັນສັນຍາລັກຈາກ Super Mario 64. King Bob-omb, Big Mr. I, ແລະຄວາມລັບອື່ນໆ ແລະໄຂ່ອີສເຕີທັງໝົດແມ່ນລວມຢູ່ໃນຊຸດນີ້.

ນອກເຫນືອຈາກການເປັນ diorama, ຊຸດຄໍາຖາມ Mark Block Lego ຍັງສາມາດຖືກລວມເຂົ້າກັບລະບົບ Lego Super Mario ສໍາລັບການຫຼິ້ນເພີ່ມເຕີມ. ແລະຖ້າທ່ານໄດ້ເບິ່ງຫຼັກສູດ Lego Super Mario Starter ທີ່ມີ Mario ແລະ Luigi, ດຽວນີ້ເຖິງເວລາທີ່ຈະຊື້. ຊຸດເລີ່ມຕົ້ນເຫຼົ່ານີ້, ປົກກະຕິລາຄາ $59.99, ປະຈຸບັນຫຼຸດເປັນ $47.99.

ຢ່າພາດໂອກາດທີ່ຈະເປັນເຈົ້າຂອງຊຸດ Lego ທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອນີ້ ແລະ ສຳຫຼວດໂລກຂອງ Super Mario 64 ໃນມິຕິໃໝ່ທັງໝົດ. ເອົາຂອງທ່ານມື້ນີ້ໃນຂະນະທີ່ມັນຍັງມີຢູ່ໃນລາຄາຜ່ອນຜັນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດ​ຄວາມ​ທີ່​ມາ: [ໃສ່​ຫົວ​ຂໍ້​ທີ່​ມາ​ຂອງ​ບົດ​ຄວາມ]
– Super Mario 64 Question Mark Block Lego Set: [ໃສ່ URL ເວັບໄຊທ໌ LEGO]
– ຫຼັກສູດ Lego Super Mario Starter: [ໃສ່ URL ເວັບໄຊທ໌ LEGO]

By Mampho Brescia

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