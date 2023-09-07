ຮຸ້ນເປີດຕໍ່າລົງເມື່ອ Apple ຫຼຸດລົງ ແລະ Intel ເຮັດວຽກໄດ້ດີກວ່າ

ຮຸ້ນໄດ້ເປີດຕໍ່າລົງໃນວັນພະຫັດຫຼັງຈາກການປັບປຸງທີ່ຫນ້າທໍ້ຖອຍໃຈໃນຕະຫຼາດແຮງງານ. Apple ສືບຕໍ່ຫຼຸດລົງໃນບໍ່ດົນມານີ້, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຜະລິດ chip Intel ໄດ້ຂະຫຍາຍການຊະນະຂອງຕົນ. ກົມແຮງງານລາຍງານວ່າ ການຂໍວຽກເຮັດງານທຳໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງບໍ່ຄາດຄິດໃນອາທິດຜ່ານມາ, ຮອດລະດັບຕ່ຳສຸດນັບແຕ່ເດືອນກຸມພາ. ການຮຽກຮ້ອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຍັງເຫັນວ່າມີການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເຖິງວ່າຈະມີຂ່າວດີກ່ຽວກັບການຮ້ອງຂໍການຫວ່າງງານ, Federal Reserve ຄາດວ່າຈະຮັກສາອັດຕາດອກເບ້ຍໃນປະຈຸບັນແລະຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຕະຫຼາດວຽກທີ່ເຂັ້ມແຂງເພື່ອຕ້ານກັບອັດຕາເງິນເຟີ້.
ຮຸ້ນ AAPL ຫຼຸດລົງ 2.9% ຫຼັງຈາກລາຍງານແນະນໍາວ່າຈີນອາດຈະຂະຫຍາຍການຫ້າມ iPhone ຂອງຕົນເພື່ອປະກອບມີບໍລິສັດຂອງລັດແລະອົງການທີ່ສະຫນັບສະຫນູນຂອງລັດຖະບານ. C3.ai ປະສົບກັບການຫຼຸດລົງຂອງມູນຄ່າຫຼັກຊັບ 12.2% ຫຼັງຈາກລາຍງານຜົນກໍາໄລໃນໄຕມາດທໍາອິດຂອງຕົນ, ເຊິ່ງໄດ້ເປີດເຜີຍການສູນເສຍ 9 ເຊັນຕໍ່ຫຸ້ນແຕ່ຕີຄວາມຄາດຫວັງຂອງລາຍໄດ້. ນັກວິເຄາະ Wedbush Securities Daniel Ives ຍັງຄົງມີຄວາມຫວັງໃນແງ່ດີກ່ຽວກັບທ່າແຮງໄລຍະຍາວຂອງ C3.ai ໃນຕະຫຼາດປັນຍາປະດິດ.
ດັດຊະນີ Nasdaq Composite ຫຼຸດລົງ 0.9% ເປັນ 13,748, ການສູນເສຍທີ່ສີ່ຕິດຕໍ່ກັນ, ໃນຂະນະທີ່ S&P 500 ຫຼຸດລົງ 0.3% ເປັນ 4,451. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, Dow Jones Industrial Average ສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນ 0.2% ເປັນ 34,500 ຍ້ອນຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງ Intel. ຮຸ້ນຂອງ Intel ເພີ່ມຂຶ້ນ 3.2%, ເຊິ່ງເປັນສະຖິຕິການຊະນະປະຈໍາວັນທີ່ຍາວນານທີ່ສຸດໃນຮອບຫຼາຍເດືອນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ1], [Source2]
ນິຍາມ:
ຕະຫຼາດແຮງງານໝາຍເຖິງການສະໜອງແຮງງານໃນເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານນັ້ນໂດຍນາຍຈ້າງ.
ການຮ້ອງຂໍການຫວ່າງງານໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນຈໍານວນຜູ້ທີ່ຍື່ນຂໍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອການຫວ່າງງານເປັນຄັ້ງທໍາອິດ. ຕົວເລກຕ່ໍາຊີ້ໃຫ້ເຫັນຕະຫຼາດວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ມີສຸຂະພາບດີ.
ການຮຽກຮ້ອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນຈໍານວນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຫວ່າງງານແລະໄດ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍເບື້ອງຕົ້ນແລ້ວ.
Federal Reserve, ຫຼື Fed, ແມ່ນທະນາຄານກາງຂອງສະຫະລັດແລະຮັບຜິດຊອບນະໂຍບາຍການເງິນ, ລວມທັງການກໍານົດອັດຕາດອກເບ້ຍ.
ຕະຫຼາດປັນຍາປະດິດ (AI) ຫມາຍເຖິງການພັດທະນາແລະການນໍາໃຊ້ລະບົບຄອມພິວເຕີທີ່ສາມາດປະຕິບັດວຽກງານທີ່ປົກກະຕິແລ້ວຕ້ອງການປັນຍາຂອງມະນຸດ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Kiplinger], [Source1: Bloomberg]