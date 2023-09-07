ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຮຸ້ນເປີດຕໍ່າລົງເມື່ອ Apple ຫຼຸດລົງ ແລະ Intel ເຮັດວຽກໄດ້ດີກວ່າ

ByGabriel Botha

Sep 7, 2023
ຮຸ້ນເປີດຕໍ່າລົງເມື່ອ Apple ຫຼຸດລົງ ແລະ Intel ເຮັດວຽກໄດ້ດີກວ່າ

ຮຸ້ນໄດ້ເປີດຕໍ່າລົງໃນວັນພະຫັດຫຼັງຈາກການປັບປຸງທີ່ຫນ້າທໍ້ຖອຍໃຈໃນຕະຫຼາດແຮງງານ. Apple ສືບຕໍ່ຫຼຸດລົງໃນບໍ່ດົນມານີ້, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຜະລິດ chip Intel ໄດ້ຂະຫຍາຍການຊະນະຂອງຕົນ. ກົມ​ແຮງ​ງານ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ການ​ຂໍ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ​ໃນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ໄດ້​ຫຼຸດ​ລົງ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຄາດ​ຄິດ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ຜ່ານ​ມາ, ຮອດ​ລະ​ດັບ​ຕ່ຳ​ສຸດ​ນັບ​ແຕ່​ເດືອນ​ກຸມ​ພາ. ການຮຽກຮ້ອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຍັງເຫັນວ່າມີການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເຖິງວ່າຈະມີຂ່າວດີກ່ຽວກັບການຮ້ອງຂໍການຫວ່າງງານ, Federal Reserve ຄາດວ່າຈະຮັກສາອັດຕາດອກເບ້ຍໃນປະຈຸບັນແລະຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຕະຫຼາດວຽກທີ່ເຂັ້ມແຂງເພື່ອຕ້ານກັບອັດຕາເງິນເຟີ້.

ຮຸ້ນ AAPL ຫຼຸດລົງ 2.9% ຫຼັງຈາກລາຍງານແນະນໍາວ່າຈີນອາດຈະຂະຫຍາຍການຫ້າມ iPhone ຂອງຕົນເພື່ອປະກອບມີບໍລິສັດຂອງລັດແລະອົງການທີ່ສະຫນັບສະຫນູນຂອງລັດຖະບານ. C3.ai ປະສົບກັບການຫຼຸດລົງຂອງມູນຄ່າຫຼັກຊັບ 12.2% ຫຼັງຈາກລາຍງານຜົນກໍາໄລໃນໄຕມາດທໍາອິດຂອງຕົນ, ເຊິ່ງໄດ້ເປີດເຜີຍການສູນເສຍ 9 ເຊັນຕໍ່ຫຸ້ນແຕ່ຕີຄວາມຄາດຫວັງຂອງລາຍໄດ້. ນັກວິເຄາະ Wedbush Securities Daniel Ives ຍັງຄົງມີຄວາມຫວັງໃນແງ່ດີກ່ຽວກັບທ່າແຮງໄລຍະຍາວຂອງ C3.ai ໃນຕະຫຼາດປັນຍາປະດິດ.

ດັດຊະນີ Nasdaq Composite ຫຼຸດລົງ 0.9% ເປັນ 13,748, ການສູນເສຍທີ່ສີ່ຕິດຕໍ່ກັນ, ໃນຂະນະທີ່ S&P 500 ຫຼຸດລົງ 0.3% ເປັນ 4,451. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, Dow Jones Industrial Average ສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນ 0.2% ເປັນ 34,500 ຍ້ອນຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງ Intel. ຮຸ້ນຂອງ Intel ເພີ່ມຂຶ້ນ 3.2%, ເຊິ່ງເປັນສະຖິຕິການຊະນະປະຈໍາວັນທີ່ຍາວນານທີ່ສຸດໃນຮອບຫຼາຍເດືອນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ1], [Source2]

ນິຍາມ:

ຕະຫຼາດແຮງງານໝາຍເຖິງການສະໜອງແຮງງານໃນເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານນັ້ນໂດຍນາຍຈ້າງ.

ການຮ້ອງຂໍການຫວ່າງງານໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນຈໍານວນຜູ້ທີ່ຍື່ນຂໍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອການຫວ່າງງານເປັນຄັ້ງທໍາອິດ. ຕົວເລກຕ່ໍາຊີ້ໃຫ້ເຫັນຕະຫຼາດວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ມີສຸຂະພາບດີ.

ການຮຽກຮ້ອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນຈໍານວນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຫວ່າງງານແລະໄດ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍເບື້ອງຕົ້ນແລ້ວ.

Federal Reserve, ຫຼື Fed, ແມ່ນທະນາຄານກາງຂອງສະຫະລັດແລະຮັບຜິດຊອບນະໂຍບາຍການເງິນ, ລວມທັງການກໍານົດອັດຕາດອກເບ້ຍ.

ຕະຫຼາດປັນຍາປະດິດ (AI) ຫມາຍເຖິງການພັດທະນາແລະການນໍາໃຊ້ລະບົບຄອມພິວເຕີທີ່ສາມາດປະຕິບັດວຽກງານທີ່ປົກກະຕິແລ້ວຕ້ອງການປັນຍາຂອງມະນຸດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Kiplinger], [Source1: Bloomberg]

By Gabriel Botha

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຜູ້ຜະລິດ Foxconn ຂອງ Apple ຈະຈັດສົ່ງ iPhone 15 ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດອິນເດຍ, ຂະຫຍາຍການຜະລິດນອກປະເທດຈີນ.

Sep 12, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ລະບົບ Badge ໃໝ່ໃນ NBA 2K24 ໄດ້ຮັບ Backlash ຈາກຜູ້ຫຼິ້ນເກມ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ປະເທດໄອແລນຍອມຮັບທ່າອ່ຽງທີ່ບໍ່ມີເງິນສົດ: ມັນຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ?

Sep 12, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ຂ່າວ

Warbits+: ເປີດ Beta Sign-Ups Now Live ສໍາລັບມືຖື ແລະ PC

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ຜູ້ຜະລິດ Foxconn ຂອງ Apple ຈະຈັດສົ່ງ iPhone 15 ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດອິນເດຍ, ຂະຫຍາຍການຜະລິດນອກປະເທດຈີນ.

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ທີມງານສາກົນສໍາເລັດການຈັດລໍາດັບຂອງ Y Chromosome, ເປີດເຜີຍ Genes ໂປຣຕີນໃຫມ່

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ລະບົບ Badge ໃໝ່ໃນ NBA 2K24 ໄດ້ຮັບ Backlash ຈາກຜູ້ຫຼິ້ນເກມ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ