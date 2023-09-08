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ຮ້ານໄອນ້ໍາເພື່ອສະແດງຂໍ້ມູນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຕົວຄວບຄຸມ

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
ຮ້ານໄອນ້ໍາເພື່ອສະແດງຂໍ້ມູນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຕົວຄວບຄຸມ

Valve ໄດ້ປະກາດວ່າຮ້ານ Steam ແລະແອັບຯ desktop ໃນໄວໆນີ້ຈະສະແດງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງເກມກັບຕົວຄວບຄຸມ DualSense ແລະ DualShock ຂອງ Sony. ການອັບເດດແມ່ນຕັ້ງໃຫ້ສົດໃນເດືອນຕຸລາ, ແລະມັນມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນຊອກຫາເກມທີ່ສະຫນັບສະຫນູນເຄື່ອງຄວບຄຸມວິດີໂອເກມ PC ທີ່ນິຍົມ.

ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນນີ້, Valve ໄດ້ເພີ່ມແບບສອບຖາມໃຫ້ກັບ Steamworks, ເຄື່ອງມືສ້າງເກມຂອງມັນສໍາລັບຮ້ານ Steam. ຕອນນີ້ນັກພັດທະນາສາມາດລະບຸໄດ້ວ່າເກມຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເຕັມ ຫຼືບາງສ່ວນສຳລັບ Xbox, DualShock, ແລະ DualSense controllers. ການກັ່ນຕອງຍັງຈະສະແດງລະດັບການນໍາໃຊ້ຂອງແຕ່ລະຕົວຄວບຄຸມ PlayStation, ໃຫ້ gamers ເພື່ອເບິ່ງວ່າ gamepads ໃດຖືກນໍາໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະປະຕິບັດຄຸນນະສົມບັດນີ້ແມ່ນເປັນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ຈໍານວນຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍນໍາໃຊ້ຕົວຄວບຄຸມ PlayStation. ອີງຕາມ Valve, ການນໍາໃຊ້ຕົວຄວບຄຸມ Sony ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 11 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງກອງປະຊຸມໃນປີ 2018 ເຖິງ 27 ສ່ວນຮ້ອຍໃນມື້ນີ້. Valve ຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າຜູ້ໃຊ້ Steam ຫຼາຍກວ່າ 87 ລ້ານຄົນໄດ້ຫຼິ້ນເກມຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງເກມໂດຍໃຊ້ຕົວຄວບຄຸມນັບຕັ້ງແຕ່ 2017. ໃນບັນດາກຸ່ມນີ້, 69 ເປີເຊັນໄດ້ໃຊ້ຕົວຄວບຄຸມ Xbox, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ຍັງເຫຼືອໄດ້ໃຊ້ເຄື່ອງຄວບຄຸມ PlayStation, Switch Pro Controllers ແລະຕ່າງໆ. ອຸ​ປະ​ກອນ​ອື່ນໆ​.

ການປັບປຸງນີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ຂັ້ນຕອນທໍາອິດທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນເພື່ອຊອກຫາເກມທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຕົວຄວບຄຸມທີ່ຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າ. Valve ບອກວ່າສາມາດເພີ່ມຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນມິດກັບການຄວບຄຸມເພີ່ມເຕີມໃສ່ຮ້ານ Steam ໃນອະນາຄົດ, ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍເພີ່ມປະສົບການການຫຼິ້ນເກມໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ Steam.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Valve

By Vicky Stavropoulou

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