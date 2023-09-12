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Steam ສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ 20 ປີ: ຈາກຄວາມຂັດແຍ້ງໄປສູ່ຄວາມເດັ່ນໃນອຸດສາຫະກໍາເກມ

ByGabriel Botha

Sep 12, 2023
Steam ສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ 20 ປີ: ຈາກຄວາມຂັດແຍ້ງໄປສູ່ຄວາມເດັ່ນໃນອຸດສາຫະກໍາເກມ

Steam, ເປັນແພລະຕະຟອມການແຈກຢາຍດິຈິຕອນຍອດນິຍົມສໍາລັບວິດີໂອເກມ, ກໍາລັງສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ 20 ປີຂອງຕົນ. ເປີດຕົວໃນເດືອນກັນຍາ 12, 2003, Steam ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ປະເຊີນກັບ backlash ຈາກ PC gamers ທີ່ເຫັນວ່າມັນເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ multiplayer server browsers ແລະທາງດ້ານຮ່າງກາຍ discs. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການປ່ອຍຂອງ Valve ຂອງ Half-Life 2, ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ Steam ຫຼິ້ນ, ພິສູດວ່າເປັນຜົນສໍາເລັດອັນໃຫຍ່ຫຼວງແລະ paved ທາງສໍາລັບການຄອບຄອງຂອງ Steam ໃນອຸດສາຫະກໍາ.

ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມສົງໄສໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ໃນທີ່ສຸດຜູ້ເຜີຍແຜ່ເກມໄດ້ຮັບຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງ Steam ແລະຖານຜູ້ໃຊ້ທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງມັນ. ໃນມື້ນີ້, ຜູ້ເຜີຍແຜ່ທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ EA, Ubisoft, Microsoft, Sony, Square Enix, ແລະແມ້ກະທັ້ງ Blizzard ໄດ້ embraced Steam ເປັນເວທີເກມ PC de facto. ເຖິງແມ່ນວ່າ Epic Games, ກັບ Epic Games Store ຂອງຕົນ, ໄດ້ພະຍາຍາມແຂ່ງຂັນກັບຈັງຫວະຂອງ Steam, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໃຫ້ເງິນຫຼາຍລ້ານໂດລາໃນເກມຟຣີ.

ເປົ້າຫມາຍສຸດທ້າຍຂອງ Valve ກັບ Steam ແມ່ນເພື່ອສະຫນອງເວທີສໍາລັບຜູ້ພັດທະນາເກມໃດໆທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງຜູ້ຫຼິ້ນຂອງພວກເຂົາໂດຍກົງແລະສ້າງຜູ້ຊົມຂອງພວກເຂົາ. ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, Steam ໄດ້ກາຍເປັນແພລະຕະຟອມໄປສູ່ການຄົ້ນພົບເກມອິນດີ້, ສະເຫນີບ່ອນທີ່ສະດວກໃນການຊື້ແລະຫຼິ້ນເກມທີ່ມີການຂາຍຄົງທີ່ແລະລັກສະນະໃຫມ່.

ໃນລະຫວ່າງການແຜ່ລະບາດ, ຄວາມນິຍົມຂອງ Steam ເພີ່ມຂຶ້ນ, ມີຜູ້ຫຼິ້ນ 10 ລ້ານຄົນເຂົ້າສູ່ລະບົບພ້ອມໆກັນໃນເດືອນມັງກອນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການປະກາດຫຼ້າສຸດຂອງ Valve ຂອງມືຖືເກມ Steam Deck ໄດ້ນໍາເອົາຄວາມຕື່ນເຕັ້ນສົດໆມາສູ່ເວທີແລະປັບປຸງການໂຕ້ຕອບຜູ້ໃຊ້ຂອງມັນ.

ໃນຂະນະທີ່ Steam ສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ 20 ປີຂອງຕົນ, ມັນໄດ້ຫັນປ່ຽນຈາກເຄື່ອງມື DRM ທີ່ມີການໂຕ້ແຍ້ງມາເປັນເຮືອນເກມທີ່ຮັກແພງສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນເກມ PC ຫຼາຍລ້ານຄົນ. ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍໃນຕອນຕົ້ນ, Steam ໄດ້ກາຍເປັນສັນຍາລັກຂອງພູມສັນຖານການແຈກຢາຍດິຈິຕອນທີ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໃນອຸດສາຫະກໍາເກມ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: The Verge ໂດຍ Sean Hollister.

By Gabriel Botha

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