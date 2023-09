ຜູ້ອໍານວຍການເກມ Todd Howard ໄດ້ຢືນຢັນວ່າເຄື່ອງມື modding ຢ່າງເປັນທາງການສໍາລັບ Starfield, ສົບຜົນສໍາເລັດສູງເປີດພື້ນທີ່ RPG ພັດທະນາໂດຍ Bethesda Game Studios, ຈະມີຢູ່ໃນ 2023. ໃນການສໍາພາດກັບຫນັງສືຍີ່ປຸ່ນ Famitsu, Howard ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງ mods ກັບ studio ໄດ້. ແລະຮັບປະກັນ fans ວ່າການສະຫນັບສະຫນູນ mod ຈະຖືກປະຕິບັດໃນທາງທີ່ສໍາຄັນ.

Bethesda Game Studios ມີປະຫວັດການແນະນຳການສະໜັບສະໜຸນ modding ສໍາລັບເກມຂອງຕົນຫຼັງຈາກການເປີດຕົວໃນເບື້ອງຕົ້ນ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, Fallout 4 ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນ mod ຢ່າງເປັນທາງການຫນຶ່ງປີຫຼັງຈາກການເປີດຕົວຂອງມັນ. Howard ຢືນຢັນໃນລະຫວ່າງການ Reddit AMA ໃນເດືອນພະຈິກ 2021 ວ່າ Starfield ຈະປະຕິບັດຕາມຮູບແບບດຽວກັນນີ້, ຕອບສະຫນອງຄໍາສັນຍາຂອງສະຕູດິໂອທີ່ຈະສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນຢ່າງເຕັມທີ່ສໍາລັບເກມ.

ຊຸມຊົນ modding ໄດ້ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງເກມ Bethesda ສໍາລັບສອງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ແລະ Howard ສະແດງຄວາມຂອບໃຈສໍາລັບການປະກອບສ່ວນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ລາວຫວັງວ່າຈະເຫັນ modders ຫຼາຍເຮັດໃຫ້ passion ຂອງເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໄປໃນອາຊີບແລະເຊື່ອວ່າ mod ທີ່ຈະມາເຖິງສໍາລັບ Starfield ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ສ້າງເຮັດໄດ້.

Starfield has been incredibly success since its release on September 6 for PC and Xbox consoles. ເກມມີຜູ້ຫຼິ້ນຫຼາຍກວ່າ 330,000 ລ້ານຄົນ, ໂດຍມີຜູ້ຫຼິ້ນພ້ອມກັນຫຼາຍກວ່າ XNUMX ຄົນໃນ Steam, ລື່ນສະຖິຕິທີ່ຕັ້ງໄວ້ໂດຍ The Elder Scrolls V: Skyrim. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນຄວນຈະສັງເກດວ່າ Starfield ແມ່ນມີຢູ່ຜ່ານ Xbox Game Pass, ເຊິ່ງອາດຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຈໍານວນຜູ້ນສູງຂອງມັນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Famitsu, PCGamesN, Reddit AMA

ນິຍາມ:

– ເຄື່ອງ​ມື​ການ​ປັບ​ປຸງ: ເຄື່ອງ​ມື​ຊອບ​ແວ​ສະ​ຫນອງ​ໃຫ້​ໂດຍ​ຜູ້​ພັດ​ທະ​ນາ​ເກມ​ທີ່​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ຜູ້​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ແກ້​ໄຂ​ຫຼື​ປັບ​ແຕ່ງ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຂອງ​ເກມ​ໄດ້​, ເຊັ່ນ​: ຮູບ​ພາບ​, ກົນ​ໄກ gameplay​, ແລະ​ການ​ໂຕ້​ຕອບ​ຜູ້​ໃຊ້​.

– ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນ Mod​: ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແລະ​ການ​ມີ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ມື modding ສໍາ​ລັບ​ເກມ​, ເຮັດ​ໃຫ້​ຜູ້​ຫຼິ້ນ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ແລະ​ແບ່ງ​ປັນ​ການ​ດັດ​ແກ້​.

– ຜູ້ຫຼິ້ນພ້ອມໆກັນ: ຈໍານວນຜູ້ນຢ່າງຫ້າວຫັນມັກຫຼີ້ນເກມໃນເວລາດຽວກັນ.

ຫມາຍເຫດ: ບົດຄວາມນີ້ເປັນບົດສະຫຼຸບແລະບໍ່ມີເນື້ອຫາຕົ້ນສະບັບໃດໆຈາກບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ.