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Bethesda ສົນທະນາກ່ຽວກັບການຂາດຍານພາຫະນະພື້ນດິນໃນ Starfield

ByMampho Brescia

Sep 8, 2023
Bethesda ສົນທະນາກ່ຽວກັບການຂາດຍານພາຫະນະພື້ນດິນໃນ Starfield

Bethesda Game Studios ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າເກມທີ່ຈະມາເຖິງຂອງພວກເຂົາ, Starfield, ຈະບໍ່ລວມເອົາຍານພາຫະນະພື້ນດິນໃນຕອນເປີດຕົວ. ຜູ້ຫຼິ້ນຈະນຳທາງໄປຫາດາວເຄາະທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ພຽງການຍ່າງເທົ່ານັ້ນ, ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ jetpack. ອີງຕາມການ Todd Howard, ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຍົກເລີກຍານພາຫະນະທາງບົກແມ່ນມີຄວາມຕັ້ງໃຈແລະເຮັດເພື່ອສ້າງປະສົບການ curated ຫຼາຍສໍາລັບຜູ້ນ.

Howard ອະທິບາຍວ່າການລວມເອົາຍານພາຫະນະຈະປ່ຽນແປງການຫຼີ້ນເກມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໂດຍການສຸມໃສ່ການສໍາຫຼວດດາວເຄາະດ້ວຍຕີນ, Bethesda ສາມາດຄວບຄຸມຈັງຫວະແລະໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຜູ້ຫຼິ້ນມີປະສົບການທີ່ສອດຄ່ອງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລາວໄດ້ກ່າວເຖິງວ່າຜູ້ຫຼິ້ນຈະຍັງມີຍານພາຫະນະໃນຮູບແບບຂອງຍານອະວະກາດສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງດາວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ນສາມາດຍົກລະດັບ jetpack ຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນດາວເຄາະທີ່ມີຄວາມສຸກຫຼາຍ.

ຜູ້ຫຼິ້ນບາງຄົນໄດ້ສະແດງຄວາມຜິດຫວັງທີ່ບໍ່ມີຍານພາຫະນະທາງບົກ, ໂດຍອ້າງເຖິງຄວາມປາຖະຫນາສໍາລັບທາງເລືອກໃນການຂົນສົ່ງເພີ່ມເຕີມແລະຄວາມສາມາດໃນການກໍ່ສ້າງຍານພາຫະນະຂອງຕົນເອງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄົນອື່ນຊື່ນຊົມການຕັດສິນໃຈ, ເນື່ອງຈາກວ່າມັນອະນຸຍາດໃຫ້ gameplay ທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນແລະສຸມໃສ່ການເພີ່ມເຕີມພາຍໃນພື້ນທີ່ສະເພາະຂອງແຜນທີ່.

ໃນຂະນະທີ່ຍານພາຫະນະທາງບົກອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ໃນການເປີດຕົວ, ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ Bethesda ສາມາດແນະນໍາພວກເຂົາໃນເນື້ອຫາທີ່ສາມາດດາວໂຫລດໄດ້ໃນອະນາຄົດຫຼືການຂະຫຍາຍ.

ໃນການສໍາພາດດຽວກັນ, Howard ໄດ້ຖືກຖາມກ່ຽວກັບການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງ Starfield ສໍາລັບ PC. ລາວໝັ້ນໃຈວ່າເກມແລ່ນໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວໃນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີລຸ້ນຕໍ່ໄປ ແຕ່ບອກວ່າຜູ້ຫຼິ້ນບາງຄົນອາດຈະຕ້ອງອັບເກຣດຮາດແວຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອເພີດເພີນກັບຄວາມກ້າວໜ້າທາງເທັກໂນໂລຢີຂອງເກມໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່.

ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ Starfield ແລະລັກສະນະປະຈຸບັນຂອງມັນ, ອ້າງອີງເຖິງ Starfield walkthrough ທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາ.

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