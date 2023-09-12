ຄວາມເຂົ້າໃຈຟີຊິກທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ Viral Starfield Potato Clip

ອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ວິດີໂອຂອງຜູ້ນ Starfield ບັນຈຸມັນຕົ້ນ 20,000 ເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງນັກບິນຂອງເຮືອຂອງພວກເຂົາໄດ້ແຜ່ລາມໄປ. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມກ້າຫານຂອງຄວາມສາມາດດັ່ງກ່າວໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈ, ຄວາມປະທັບໃຈທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມຈິງທີ່ວ່າມັນຕົ້ນທັງຫມົດເຫຼົ່ານັ້ນ "ມີຟີຊິກ." ແຕ່ສິ່ງທີ່ "ມີຟີຊິກ" ຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? ເປັນຫຍັງຄົນປະຫລາດໃຈຫລາຍຍ້ອນມັນຕົ້ນທີ່ລົ້ມລົງໃນເກມສໍາຫຼວດອະວະກາດ?
ເພື່ອເຂົ້າໃຈປະກົດການນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ໄປຫາຜູ້ພັດທະນາເກມຫຼາຍໆຄົນເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈ. Nikita Luzhanskyi, ຜູ້ພັດທະນາ Unreal Engine, ໄດ້ອະທິບາຍວິທີການຄິດໄລ່ການປະທະກັນລະຫວ່າງວັດຖຸຢູ່ໃນເກມ. ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ, ເມື່ອວັດຖຸສອງອັນປະທະກັນໃນຊີວິດຈິງ, ຟີຊິກເຂົ້າມາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນພື້ນທີ່ virtual, ຄອມພິວເຕີຕ້ອງການເວລາທີ່ຈະຄິດໄລ່ຟີຊິກສໍາລັບທຸກໆວັດຖຸທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ວັດຖຸຫຼາຍໃນການປະສົມ, ການຄິດໄລ່ຫຼາຍແມ່ນຕ້ອງການ, ເຮັດໃຫ້ສິ່ງຕ່າງໆສັບສົນຫຼາຍ.
Luzhanskyi ຍັງໄດ້ເນັ້ນວ່າເກມດໍາເນີນການຢູ່ໃນອັດຕາເຟມທີ່ແນ່ນອນ, ເຊັ່ນ: 60 ເຟຣມຕໍ່ວິນາທີ (fps). ພາຍໃນແຕ່ລະວິນາທີ, ເຄື່ອງຈັກເກມປະມວນຜົນຂໍ້ມູນການປ້ອນຂໍ້ມູນ, ນຳໃຊ້ມັນກັບໂລກເກມ, ຄິດໄລ່ການໂຕ້ຕອບຂອງວັດຖຸ, ແລະສະແດງພາບໃນໜ້າຈໍ. ວັດຖຸມີຫຼາຍ, ການກວດສອບຫຼາຍເຄື່ອງຈັກຈໍາເປັນຕ້ອງດໍາເນີນການສໍາລັບການປະຕິສໍາພັນຕົວຈິງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດດ້ານເທິງຂອງອັດຕາເຟຣມສາມາດເຮັດໃຫ້ເກມຊ້າລົງ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຕ້ອງການສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນ.
ການຄິດໄລ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງວັດຖຸໃນເກມກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ຫຼາຍສູດການຄິດໄລ່ເພື່ອຄິດໄລ່ການເຄື່ອນໄຫວນ້ອຍໆລະຫວ່າງໝາຍຕິກ ຫຼືຊ່ວງເວລາ. ປັດໃຈຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຄວາມເລັ່ງ, ຄວາມໄວ, ແລະການປະທະກັນແມ່ນຖືກພິຈາລະນາ. ການບັນລຸການປະທະກັນທີ່ແທ້ຈິງກັບວັດຖຸຫຼາຍຮ້ອຍຫຼືຫຼາຍພັນອັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີລະຫັດທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະໄວ.
ອັດສະລິຍະຂອງຄລິບມັນຕົ້ນຂອງ Starfield ແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມຈິງທີ່ວ່າເຖິງວ່າຈະມີມັນຕົ້ນ 20,000 ໜ່ວຍ ຕຳກັນ, ພື້ນເຮືອນ, ແລະປະຕູເຄື່ອນທີ່, ພວກມັນເຮັດຕົວຄືກັບມັນຕົ້ນຕົວຈິງ. Liam Tart, ນັກສິລະປິນຊັ້ນນໍາຂອງ Unknown Worlds, ອະທິບາຍວ່າເຖິງແມ່ນວ່າມັນຕົ້ນອາດຈະປາກົດຢູ່, ແຕ່ຕົວຈິງແລ້ວພວກມັນກໍາລັງຈໍາລອງຟີຊິກຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ. ປົກກະຕິແລ້ວ, ເມື່ອວັດຖຸຢູ່ໃກ້ໆ, ການປະທະກັນເຮັດໃຫ້ເກີດການກະແທກ ແລະ ສັ່ນສະເທືອນ, ແຕ່ມັນຕົ້ນໃນຄລິບເຄື່ອນທີ່ຄ່ອຍໆເມື່ອປະຕູເປີດ. ການຄຸ້ມຄອງການຈໍາລອງ 20,000+ ມັນຕົ້ນໂດຍບໍ່ມີການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນອັດຕາກອບແມ່ນເປັນຄວາມປະທັບໃຈທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ.
Megan Fox, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງ Glass Bottom Games, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຕື່ມອີກເຖິງສິ່ງທ້າທາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຈາກການຈໍາລອງນີ້. ນາງອະທິບາຍຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຟີຊິກ CPU, ເຊິ່ງແລ່ນໃນຄອມພິວເຕີ, ແລະຟີຊິກ GPU, ເຊິ່ງເຮັດວຽກຢູ່ໃນບັດກາຟິກ. ໃນຂະນະທີ່ຟີຊິກ GPU ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການຈໍາລອງທີ່ມີຕົວມັນເອງ, ຟີຊິກ CPU ແມ່ນດີກວ່າສໍາລັບການຈໍາລອງແບບໂຕ້ຕອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໂຕ້ຕອບຂອງຜູ້ນ. ຄວາມຈິງທີ່ວ່າການຈໍາລອງມັນຕົ້ນແມ່ນບັນລຸໄດ້ໂດຍໃຊ້ຟີຊິກ CPU ເພີ່ມລັກສະນະທີ່ຫນ້າຢ້ານກົວຂອງ clip.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ຄລິບມັນຕົ້ນ Starfield ໄວຣັສສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງການຈໍາລອງຟີຊິກໃນເກມ. ຈໍານວນຂອງມັນຕົ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ນໍາສະເຫນີສິ່ງທ້າທາຍໃນແງ່ຂອງພະລັງງານຄອມພິວເຕີ້ແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບລະຫັດ. ຄວາມຈິງທີ່ວ່າມັນຕົ້ນປະຕິບັດຕົວຄືກັບມັນຕົ້ນທີ່ແທ້ຈິງເຖິງວ່າຈະມີສະພາບແວດລ້ອມ virtual ຂອງມັນແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ clip ນີ້ເຮັດໃຫ້ໃຈຫຼາຍ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Digital Foundry's John Linneman, ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາໃນບົດຄວາມແຫຼ່ງ
– Nikita Luzhanskyi, ຜູ້ພັດທະນາ Unreal Engine ຢູ່ Pingle Studio
- Liam Tart, ນັກສິລະປິນຊັ້ນນໍາຂອງ Unknown Worlds
– Megan Fox, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງເກມ Glass Bottom [ການສໍາພາດ IGN]