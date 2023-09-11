Starfield ສ້າງສະຖິຕິເປັນການເປີດຕົວເກມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ Bethesda

Starfield, RPG ຊ່ອງທີ່ຄາດວ່າຈະສູງຈາກ Bethesda, ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນໂລກເກມທີ່ໂດດເດັ່ນ. ນັບຕັ້ງແຕ່ການປ່ອຍອອກມາໃນວັນທີ 31 ສິງຫາ, ເກມໄດ້ລວບລວມຫຼາຍກວ່າ 6 ລ້ານຜູ້ນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນການເປີດຕົວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງ Bethesda. ຄວາມນິຍົມຂອງມັນໄດ້ຖືກແປເປັນຕົວເລກການຂາຍເບື້ອງຕົ້ນທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ, ໂດຍ Starfield ຄອບງໍາທັງຕາຕະລາງການຂາຍດິຈິຕອນແລະທາງດ້ານຮ່າງກາຍ.
ໃນ Steam, ເກມປະຈຸບັນຖືເປັນອັນດັບສອງໃນຕາຕະລາງການຂາຍອັນດັບຫນຶ່ງຂອງໂລກ, ຫລັງແຊ້ມທີ່ຍາວນານ, Counter Strike: Global Offensive. ເຖິງແມ່ນວ່າ Starfield ມີຜູ້ຫຼິ້ນພ້ອມກັນປະມານ 200,000 ຄົນ, ເມື່ອທຽບກັບລ້ານຂອງ CS:GO, ມັນໄດ້ລື່ນກາຍຈຳນວນຜູ້ຫຼິ້ນຂອງ Bethesda RPGs ທີ່ເປັນສັນຍາລັກອື່ນໆເຊັ່ນ Skyrim, Fallout 4, ແລະ The Elder Scrolls Online.
ຄວາມສໍາເລັດຂອງ Starfield ບໍ່ໄດ້ຈໍາກັດຢູ່ໃນໂລກດິຈິຕອນ. ໃນປະເທດອັງກິດ, ເກມໄດ້ອ້າງເອົາຈຸດສູງສຸດໃນຕາຕະລາງການຂາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ລື່ນກາຍຫົວຂໍ້ເຊັ່ນ Hogwarts Legacy ແລະ Mario Kart 8 Deluxe. Christopher Dring, ຫົວຫນ້າ GamesIndustry.Biz, ໄດ້ຊົມເຊີຍຜົນສໍາເລັດຂອງ Starfield ແລະປຽບທຽບການເປີດຕົວທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງຕົນກັບ Diablo 4, ເຊິ່ງເປັນການຕີດິຈິຕອນທີ່ສໍາຄັນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ Starfield ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຟຣີສໍາລັບເຈົ້າຂອງ Xbox ແລະ PC ດ້ວຍການສະຫມັກ Game Pass, ແຟນບາງຄົນເຕັມໃຈທີ່ຈະຊື້ເກມເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນ Bethesda Studios ແລະຮັບປະກັນຄວາມສໍາເລັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຜູ້ຫຼິ້ນຄົນຫນຶ່ງໄດ້ສະແດງເຫດຜົນຂອງພວກເຂົາສໍາລັບການຊື້ສະບັບດິຈິຕອນ, ໂດຍກ່າວວ່າການສະຫນັບສະຫນູນເກມທາງດ້ານການເງິນຈະນໍາໄປສູ່ເນື້ອຫາເພີ່ມເຕີມແລະການສະຫນັບສະຫນູນຈາກຜູ້ພັດທະນາ.
ໃນຂະນະທີ່ Bethesda ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຕົວເລກການຂາຍຢ່າງເປັນທາງການ, ການປະຕິບັດຂອງ Starfield ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບເກມ. ໃນຂະນະທີ່ຊຸມຊົນເກມລໍຖ້າການອັບເດດຫຼາຍຂຶ້ນຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ, ມັນເບິ່ງຄືວ່າ Starfield ໄດ້ຕັ້ງຕົວມັນເອງຢ່າງຫນັກແຫນ້ນເປັນການປ່ອຍຕົວໃຫຍ່ສໍາລັບ Bethesda.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ຕາຕະລາງການຂາຍອັນດັບຕົ້ນຂອງໂລກຂອງ Steam
– ກະທູ້ GamesIndustry.Biz Twitter