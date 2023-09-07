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ເວລາສໍາເລັດໂດຍສະເລ່ຍສໍາລັບ Starfield Main Quest

ByMampho Brescia

Sep 7, 2023
ເວລາສໍາເລັດໂດຍສະເລ່ຍສໍາລັບ Starfield Main Quest

ອີງຕາມການ How Long To Beat, ຜູ້ຫຼິ້ນສະເລ່ຍຂອງ Starfield, ເກມຫຼິ້ນບົດບາດລ່າສຸດຈາກ Bethesda, ໃຊ້ເວລາປະມານ 18 ຊົ່ວໂມງເພື່ອສຳເລັດການສະແຫວງຫາຫຼັກ. ການຄາດຄະເນນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ຂະໜາດຕົວຢ່າງເລັກນ້ອຍຂອງ 72 gamers. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວນສັງເກດວ່າຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະບໍ່ເປັນຕົວແທນທັງຫມົດ, ເພາະວ່າຜູ້ຫຼິ້ນໃນສະນຸກເກີນີ້ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນແລະອຸທິດຕົນໂດຍສະເພາະ, ເນື່ອງຈາກ Starfield ຍັງເປັນການປ່ອຍຕົວທີ່ຮ້ອນແຮງ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຖ້າຜູ້ຫຼິ້ນຕ້ອງເຮັດທັງ quests ຕົ້ນຕໍແລະ quests ທີ່ສໍາຄັນ, ມັນຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 49 ຊົ່ວໂມງ. ການຄາດຄະເນນີ້ສົມມຸດວ່າຜູ້ຫຼິ້ນມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕັມທີ່ໃນການສໍາຫຼວດທຸກດ້ານຂອງເກມ.

ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະພິຈາລະນາວ່າຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງຍ້ອນວ່າຜູ້ຫຼິ້ນຫຼາຍຄົນແບ່ງປັນຄໍາແນະນໍາແລະຄົ້ນພົບການຄົ້ນຫາຫຼືຄວາມລັບທີ່ເຊື່ອງໄວ້ພາຍໃນເກມ. ເມື່ອຊຸມຊົນມາຮ່ວມກັນເພື່ອເປີດເຜີຍເນື້ອຫາໃຫມ່, ເວລາສໍາເລັດໂດຍສະເລ່ຍອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນແລະເວລາສໍາລັບການຫຼິ້ນ "ຜູ້ສໍາເລັດ" ອາດຈະຫຼຸດລົງ.

ຜູ້ອໍານວຍການ Bethesda, Pete Hines, ແບ່ງປັນວ່າສໍາລັບລາວສ່ວນບຸກຄົນ, ມັນໃຊ້ເວລາປະມານ 130 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບ Starfield ເພື່ອມີສ່ວນຮ່ວມກັບລາວຢ່າງເຕັມທີ່. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມເລິກແລະຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງເນື້ອຫາຂອງເກມນອກເຫນືອການສະແຫວງຫາຕົ້ນຕໍ.

ໃນຂະນະທີ່ Starfield ອາດຈະຄຸ້ນເຄີຍກັບແຟນໆຂອງເກມກ່ອນໜ້າຂອງ Bethesda ເຊັ່ນ Fallout 4 ຫຼື The Elder Scrolls, ຄວາມຄຸ້ນເຄີຍນີ້ສາມາດໃຫ້ປະສົບການທີ່ສະດວກສະບາຍ ແລະມ່ວນຊື່ນໄດ້. ເຊັ່ນດຽວກັບໂຖປັດສະວະທີ່ອົບອຸ່ນຂອງເຂົ້າໂອດ, ການຜະຈົນໄພເປີດໂລກຂອງ Bethesda ສະຫນອງຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ສະດວກສະບາຍແລະຄວາມຄຸ້ນເຄີຍທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນມັກຈະມີຄວາມດຶງດູດ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ເວລາສໍາເລັດໂດຍສະເລ່ຍສໍາລັບການຄົ້ນຫາຫຼັກຂອງ Starfield ແມ່ນປະມານ 18 ຊົ່ວໂມງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ນສາມາດຄາດຫວັງວ່າປະສົບການ gameplay ຕໍ່ໄປອີກແລ້ວຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດສໍາເລັດທັງສອງ quests ຕົ້ນຕໍແລະ quests ຂ້າງທີ່ສໍາຄັນ. ເມື່ອຜູ້ຫຼິ້ນສຳຫຼວດເກມຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະແບ່ງປັນປະສົບການຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເວລາສຳເລັດໂດຍສະເລ່ຍອາດຈະມີການປ່ຽນແປງ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບຫົວຂໍ້ Bethesda ທີ່ຜ່ານມາ, Starfield ສັນຍາວ່າຈະສະເຫນີປະສົບການທີ່ເປັນເອກະລັກແລະມີສ່ວນຮ່ວມສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ດົນປານໃດທີ່ຈະຕີ
– Pete Hines, ຫົວ​ຫນ້າ​ການ​ພິມ​ເຜີຍ​ແຜ່ Bethesda

ໝາຍເຫດ: URL ໄດ້ຖືກລະເວັ້ນ.

By Mampho Brescia

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