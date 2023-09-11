Bethesda Game Studios' Starfield ສະເໜີປະສົບການການສູ້ຮົບແບບ Zero-Gravity ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ

Bethesda Game Studios ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍສໍາລັບກົນໄກການຕໍ່ສູ້ຂອງຕົນໃນ Starfield, ໂດຍນັກວິຈານສັງເກດເຫັນວ່າອາວຸດຂອງມັນຮູ້ສຶກວ່າມີນ້ໍາຫນັກ, ຊັດເຈນ, ແລະມີອໍານາດ. ການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນຈາກອາວຸດແສງສະຫວ່າງ feather ໃນຊຸດ Fallout. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຄຸນສົມບັດທີ່ໂດດເດັ່ນແມ່ນໂອກາດເກມຕົ້ນໆທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມການສູ້ກັນແບບບໍ່ມີແຮງໂນ້ມຖ່ວງທີ່ຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະສະແດງລະບົບການຕໍ່ສູ້ຂອງເກມໄດ້ດີທີ່ສຸດ.
[SPOILER ALERT: ລາຍລະອຽດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ການຊອກຫາຂ້າງສະຖານີອະວະກາດ Almagest ໃນ Starfield.]
ໃນຂະນະທີ່ຕິດຕາມ Mantis questline ຂອງຂ້ອຍຈາກ Alpha Centauri, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນພົບລະບົບດາວ Olympus ແລະໄດ້ພົບກັບສະຖານີອາວະກາດ radial ທໍາມະດາທີ່ເບິ່ງຄືວ່າຢູ່ໃກ້ກັບດາວ Nesoi, ທີ່ເອີ້ນວ່າ The Eye. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບໍ່ມີການຕອບສະຫນອງໃນເວລາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າພະຍາຍາມຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບສະຖານີ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມກັງວົນ.
ເມື່ອຂຶ້ນກັບສະຖານີ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນຕົນເອງຢູ່ໃນແລວທາງທີ່ບໍ່ມີນ້ຳໜັກທີ່ໜ້າງຶດງໍ້, ໂດຍເຮືອບິນລຳທີ່ຢູ່ໃນກະເປົ໋າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ໃນຂະນະທີ່ຂ້ອຍຫລຽວເບິ່ງປ່ອງຢ້ຽມ, ຂ້ອຍສັງເກດເຫັນສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ລອຍຢູ່ໃນສະຖານີອາວະກາດທີ່ຫວ່າງເປົ່າ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີບາງຢ່າງຜິດພາດ. ທັນໃດນັ້ນ, ຍານອາວະກາດໄດ້ລອຍມາ, ເປັນສັນຍານການເລີ່ມຕົ້ນຂອງການສູ້ຮົບຢ່າງແຮງ. Chaos erupted ໃນລະດັບຂ້າງລຸ່ມນີ້.
ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີແຮງໂນ້ມຖ່ວງເປັນສູນສົ່ງເສີມການຫຼິ້ນເກມທີ່ຮຸກຮານ, ໂດຍມີພຽງແຕ່ມີຮົ້ວປະດັບທີ່ແຍກຜູ້ຫຼິ້ນອອກຈາກຝູງສັດຕູ. ການນໍາໃຊ້ jetpack ເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບການປິດໄລຍະຫ່າງຢ່າງໄວວາແລະໂດດດ່ຽວສັດຕູສ່ວນບຸກຄົນ. ລະເບີດແລະປືນຍິງມີປະສິດທິຜົນໃນການກະແຈກກະຈາຍກຸ່ມສັດຕູທີ່ມີການປະສານງານທີ່ດີ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການປະໂຫຍດຂອງການປົກຫຸ້ມຂອງຢ່າງວ່ອງໄວ. ຄວາມໃກ້ຊິດຂອງການປະຕິບັດກັບ airlock ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງການປະເຊີນຫນ້າ, ແລະແມ້ກະທັ້ງຄູ່ຂອງ AI ເຊັ່ນຫຸ່ນຍົນ Vasco ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະຕິບັດ.
ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍປະທັບໃຈທີ່ສຸດແມ່ນລະບົບຟີຊິກພິເສດ. Bethesda ໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງສໍາເລັດຜົນຜົນກະທົບ ragdoll ເຫມາະສໍາລັບ combat zero-gravity, ຜົນໄດ້ຮັບໃນສາຍຕາ stunning ແລະການເຄື່ອນໄຫວ corpse ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວເຖິງແມ່ນວ່າສາມາດສະຫນອງການປົກຫຸ້ມຊົ່ວຄາວ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ສະຖານີອະວະກາດ Almagest ສະເໜີໂອກາດເກມຕົ້ນໆທີ່ໂດດເດັ່ນເພື່ອປະສົບກັບຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຂອງການຕໍ່ສູ້ທີ່ມີແຮງໂນ້ມຖ່ວງຢູ່ໃນ Starfield. ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ສໍາຫຼວດມັນເທື່ອ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເອົາອາວຸດທີ່ທ່ານມັກແລະສ້າງຈຸດປະຫຍັດທີ່ແຂງ. ເຈົ້າຈະພົບວ່າຕົວເຈົ້າເອງຕ້ອງການຫຼິ້ນຄືນການສູ້ຮົບຄັ້ງນີ້ຫຼາຍຄັ້ງເພື່ອຮູ້ຈັກລະບົບການຕໍ່ສູ້ຂອງເກມຢ່າງສົມບູນ.
ຈືຂໍ້ມູນການ, ໃນເວລາທີ່ສູ້ກັນຢູ່ໃນສູນ G, ຈື່ໄວ້ວ່າປະຕູຮົ້ວຂອງສັດຕູໄດ້ຫຼຸດລົງ.
ນິຍາມ:
– Zero-gravity: ສະພາບຂອງການບໍ່ມີນ້ຳໜັກທີ່ວັດຖຸ ແລະ ບຸກຄົນປະສົບກັບແຮງໂນ້ມຖ່ວງໜ້ອຍ ຫຼື ບໍ່ມີແຮງໂນ້ມຖ່ວງ.
– ການປະທະກັນດ້ວຍປືນ: ເປັນການປະທະກັນຢ່າງຮຸນແຮງ ຫຼືການປະທະກັນກ່ຽວກັບການໃຊ້ອາວຸດ.
- ກົນໄກການຕໍ່ສູ້: ລະບົບແລະກົດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງການຕໍ່ສູ້ໃນເກມ, ລວມທັງກົນໄກອາວຸດ, ການເຄື່ອນໄຫວ, ແລະຍຸດທະສາດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ໂພລີກອນ: https://www.polygon.com/reviews/123
– Bethesda Game Studios: https://bethesda.net/