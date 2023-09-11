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Bethesda Game Studios' Starfield ສະເໜີປະສົບການການສູ້ຮົບແບບ Zero-Gravity ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ

ByMampho Brescia

Sep 11, 2023
Bethesda Game Studios' Starfield ສະເໜີປະສົບການການສູ້ຮົບແບບ Zero-Gravity ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ

Bethesda Game Studios ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍສໍາລັບກົນໄກການຕໍ່ສູ້ຂອງຕົນໃນ Starfield, ໂດຍນັກວິຈານສັງເກດເຫັນວ່າອາວຸດຂອງມັນຮູ້ສຶກວ່າມີນ້ໍາຫນັກ, ຊັດເຈນ, ແລະມີອໍານາດ. ການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນຈາກອາວຸດແສງສະຫວ່າງ feather ໃນຊຸດ Fallout. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຄຸນສົມບັດທີ່ໂດດເດັ່ນແມ່ນໂອກາດເກມຕົ້ນໆທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມການສູ້ກັນແບບບໍ່ມີແຮງໂນ້ມຖ່ວງທີ່ຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະສະແດງລະບົບການຕໍ່ສູ້ຂອງເກມໄດ້ດີທີ່ສຸດ.

[SPOILER ALERT: ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ການ​ຊອກ​ຫາ​ຂ້າງ​ສະ​ຖາ​ນີ​ອະ​ວະ​ກາດ Almagest ໃນ Starfield​.]

ໃນຂະນະທີ່ຕິດຕາມ Mantis questline ຂອງຂ້ອຍຈາກ Alpha Centauri, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນພົບລະບົບດາວ Olympus ແລະໄດ້ພົບກັບສະຖານີອາວະກາດ radial ທໍາມະດາທີ່ເບິ່ງຄືວ່າຢູ່ໃກ້ກັບດາວ Nesoi, ທີ່ເອີ້ນວ່າ The Eye. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບໍ່ມີການຕອບສະຫນອງໃນເວລາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າພະຍາຍາມຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບສະຖານີ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມກັງວົນ.

​ເມື່ອ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ສະຖານີ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ​ຕົນ​ເອງ​ຢູ່​ໃນ​ແລວ​ທາງ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ນ້ຳໜັກ​ທີ່​ໜ້າ​ງຶດງໍ້, ​ໂດຍ​ເຮືອບິນ​ລຳ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ກະເປົ໋າ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ. ໃນຂະນະທີ່ຂ້ອຍຫລຽວເບິ່ງປ່ອງຢ້ຽມ, ຂ້ອຍສັງເກດເຫັນສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ລອຍຢູ່ໃນສະຖານີອາວະກາດທີ່ຫວ່າງເປົ່າ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີບາງຢ່າງຜິດພາດ. ທັນໃດນັ້ນ, ຍານອາວະກາດໄດ້ລອຍມາ, ເປັນສັນຍານການເລີ່ມຕົ້ນຂອງການສູ້ຮົບຢ່າງແຮງ. Chaos erupted ໃນລະດັບຂ້າງລຸ່ມນີ້.

ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີແຮງໂນ້ມຖ່ວງເປັນສູນສົ່ງເສີມການຫຼິ້ນເກມທີ່ຮຸກຮານ, ໂດຍມີພຽງແຕ່ມີຮົ້ວປະດັບທີ່ແຍກຜູ້ຫຼິ້ນອອກຈາກຝູງສັດຕູ. ການນໍາໃຊ້ jetpack ເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບການປິດໄລຍະຫ່າງຢ່າງໄວວາແລະໂດດດ່ຽວສັດຕູສ່ວນບຸກຄົນ. ລະ​ເບີດ​ແລະ​ປືນ​ຍິງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ໃນ​ການ​ກະ​ແຈກ​ກະ​ຈາຍ​ກຸ່ມ​ສັດ​ຕູ​ທີ່​ມີ​ການ​ປະ​ສານ​ງານ​ທີ່​ດີ​, ເຊິ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ການ​ປົກ​ຫຸ້ມ​ຂອງ​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ​. ຄວາມໃກ້ຊິດຂອງການປະຕິບັດກັບ airlock ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງການປະເຊີນຫນ້າ, ແລະແມ້ກະທັ້ງຄູ່ຂອງ AI ເຊັ່ນຫຸ່ນຍົນ Vasco ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະຕິບັດ.

ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍປະທັບໃຈທີ່ສຸດແມ່ນລະບົບຟີຊິກພິເສດ. Bethesda ໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງສໍາເລັດຜົນຜົນກະທົບ ragdoll ເຫມາະສໍາລັບ combat zero-gravity, ຜົນໄດ້ຮັບໃນສາຍຕາ stunning ແລະການເຄື່ອນໄຫວ corpse ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວເຖິງແມ່ນວ່າສາມາດສະຫນອງການປົກຫຸ້ມຊົ່ວຄາວ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ສະຖານີອະວະກາດ Almagest ສະເໜີໂອກາດເກມຕົ້ນໆທີ່ໂດດເດັ່ນເພື່ອປະສົບກັບຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຂອງການຕໍ່ສູ້ທີ່ມີແຮງໂນ້ມຖ່ວງຢູ່ໃນ Starfield. ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ສໍາຫຼວດມັນເທື່ອ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເອົາອາວຸດທີ່ທ່ານມັກແລະສ້າງຈຸດປະຫຍັດທີ່ແຂງ. ເຈົ້າຈະພົບວ່າຕົວເຈົ້າເອງຕ້ອງການຫຼິ້ນຄືນການສູ້ຮົບຄັ້ງນີ້ຫຼາຍຄັ້ງເພື່ອຮູ້ຈັກລະບົບການຕໍ່ສູ້ຂອງເກມຢ່າງສົມບູນ.

ຈືຂໍ້ມູນການ, ໃນເວລາທີ່ສູ້ກັນຢູ່ໃນສູນ G, ຈື່ໄວ້ວ່າປະຕູຮົ້ວຂອງສັດຕູໄດ້ຫຼຸດລົງ.

ນິຍາມ:
– Zero-gravity: ສະພາບຂອງການບໍ່ມີນ້ຳໜັກທີ່ວັດຖຸ ແລະ ບຸກຄົນປະສົບກັບແຮງໂນ້ມຖ່ວງໜ້ອຍ ຫຼື ບໍ່ມີແຮງໂນ້ມຖ່ວງ.
– ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ດ້ວຍ​ປືນ: ເປັນ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຢ່າງ​ຮຸນ​ແຮງ ຫຼື​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໃຊ້​ອາ​ວຸດ.
- ກົນ​ໄກ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​: ລະ​ບົບ​ແລະ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ໃນ​ເກມ​, ລວມ​ທັງ​ກົນ​ໄກ​ອາ​ວຸດ​, ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​, ແລະ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ໂພລີກອນ: https://www.polygon.com/reviews/123
– Bethesda Game Studios: https://bethesda.net/

By Mampho Brescia

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