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Starfield: Embracing the glitches and Weirdness of Bethesda Games

ByRobert Andrew

Sep 8, 2023
Starfield: Embracing the glitches and Weirdness of Bethesda Games

Bethesda Game Studios ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນມາດົນນານແລ້ວສຳລັບເກມທີ່ຜິດພາດ ແລະບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້, ແລະ Starfield ທີ່ອອກມາໃໝ່ກໍບໍ່ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເຕັກນິກແລະລະບົບ creaky, ສະຖານະການທີ່ແປກປະຫຼາດແລະແມງໄມ້ໃນເກມ Bethesda ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີລັກສະນະແລະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນກັບມາຫຼາຍ.

memes ແລະ mods ທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກເກມ Bethesda ແມ່ນແຍກອອກຈາກຕົວຕົນຂອງເຂົາເຈົ້າ. Starfield, ດ້ວຍການທົດສອບລະບົບແສງຕາເວັນທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະຄວາມຜິດພາດໃນການຫຼິ້ນເກມ, ເຮັດໃຫ້ຊື່ສຽງຂອງສະຕູດິໂອເປັນ "Bugthesda." ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນອາດຈະວິພາກວິຈານຄວາມບົກຜ່ອງ, ມັນເປັນລັກສະນະທີ່ວຸ່ນວາຍແລະບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້ຂອງເກມທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນທີ່ຫນ້າຈົດຈໍາ.

ການຕັ້ງຄ່າຂອງ Bethesda ມັກຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກທົ່ວໄປ, ແຕ້ມຈາກປະເພດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຈິນຕະນາການສູງ, post-apocalypse, ແລະ sci-fi. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນເປັນຄວາມແປກປະຫລາດພາຍໃນການຕັ້ງຄ່າເຫຼົ່ານີ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາແຍກກັນ. ໃນ Starfield, ຜູ້ນໄດ້ຄົ້ນພົບແລ້ວ NPCs levitating, ພົນລະເມືອງ bouncing ກັນແລະກັນ, ແລະລັກສະນະທີ່ມີການສົນທະນາແລະການສະແດງອອກທີ່ແປກປະຫລາດ.

ຊ່ວງເວລາທີ່ແປກປະຫຼາດເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ມາຈາກຄວາມບົກຜ່ອງເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງມາຈາກການເລືອກການອອກແບບໂດຍເຈດຕະນາ. ກ່ອງໂຕ້ຕອບຂອງ Bethesda, ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ຮັບການປັບປຸງຈາກເກມທີ່ຜ່ານມາ, ຍັງຄົງສະແດງລັກສະນະທົ່ວໄປຂອງຄ້າຍເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ເພີ່ມສະເໜ່ຂອງເກມ. ກ້ອງຖ່າຍຮູບຊູມເຂົ້າໃສ່ໃບໜ້າຂອງຕົວລະຄອນໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເວົ້າ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຜິດທຳມະຊາດຂອງພວກມັນຈະສ້າງຜົນກະທົບທີ່ແປກປະຫຼາດ ແລະ ຄວາມບໍ່ສະຖຽນລະພາບ, ເຕືອນຜູ້ຫຼິ້ນວ່າເກມເຫຼົ່ານີ້ເປັນພຽງເກມທີ່ລະອຽດອ່ອນເທົ່ານັ້ນ.

ຄວາມຜິດພາດ ແລະ ຄວາມແປກປະຫຼາດໃນເກມ Bethesda ໄດ້ດົນໃຈເລື່ອງຕະຫລົກຮູບແຕ້ມ ແລະ ມີມ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນອິດທິພົນຂອງສະຕູດິໂອກ່ຽວກັບວັດທະນະທໍາອິນເຕີເນັດ. ໃນຂະນະທີ່ແມງໄມ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມອຸກອັ່ງ, ຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງ Bethesda ທີ່ຈະສົ່ງເສີມຊຸມຊົນ modding ແລະຮັບເອົາຄວາມວຸ່ນວາຍທີ່ສ້າງຂື້ນໂດຍຜູ້ຫຼິ້ນຈະເພີ່ມຄວາມມ່ວນແລະຄວາມມ່ວນຂອງເກມຂອງພວກເຂົາ.

Starfield, ດ້ວຍການສືບຕໍ່ຂອງການອອກແບບເກມທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ Bethesda, ສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ປະສົບການທີ່ບໍ່ສາມາດລືມໄດ້ ແລະເປັນຕາຈັບໃຈທີ່ແປກປະຫຼາດໃຫ້ກັບຜູ້ຫຼິ້ນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– ບົດ​ຄວາມ​ຕົ້ນ​ສະ​ບັບ​

- ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ຈາກ​ຄວາມ​ຮູ້​ສ່ວນ​ບຸກ​ຄົນ​

By Robert Andrew

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