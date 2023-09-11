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Starfield ລື່ນກາຍສະຖິຕິຜູ້ຫຼິ້ນພ້ອມກັນຂອງ Skyrim ໃນ Steam

ByRobert Andrew

Sep 11, 2023
Starfield ລື່ນກາຍສະຖິຕິຜູ້ຫຼິ້ນພ້ອມກັນຂອງ Skyrim ໃນ Steam

Starfield, ເກມອະວະກາດທີ່ຄາດວ່າຈະສູງຂອງ Bethesda, ສືບຕໍ່ທໍາລາຍສະຖິຕິນັບຕັ້ງແຕ່ການປ່ອຍອອກມາ. ຕອນນີ້ເກມໄດ້ລື່ນກາຍການນັບຜູ້ຫຼິ້ນພ້ອມກັນສູງສຸດຂອງ Skyrim ໃນ Steam, ມີຜູ້ຫຼິ້ນເຖິງ 330,723 ຄົນໃນເວລາດຽວກັນ. ຕົວເລກນີ້ເກີນສະຖິຕິຂອງ Skyrim ຂອງ 287,411 ຜູ້ຫຼິ້ນພ້ອມກັນທີ່ຕັ້ງໄວ້ໃນປີ 2011.

It’s worth noting that these figures are based only on Steam players, as Starfield is also available on PC via Game Pass and on Xbox consoles. ຫົວຫນ້າ Xbox, Phil Spencer ໄດ້ປະກາດກ່ອນຫນ້ານີ້ວ່າ Starfield ໄດ້ລວບລວມຜູ້ຫຼິ້ນຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງລ້ານຄົນໃນທຸກເວທີໃນວັນທີ 7 ກັນຍາ.

ໃນຂະນະທີ່ການເປີດຕົວຂອງ Starfield ຖືວ່າໃຫຍ່ກວ່າເກມ Fallout ໃດໆມາເຖິງປັດຈຸບັນ, ມັນຍັງຂາດຕົວເລກຜູ້ຫຼິ້ນພ້ອມກັນທີ່ບັນລຸໄດ້ໂດຍ Fallout 4 ໃນປີ 2015. Fallout 4 ສູງສຸດເກືອບ 473,000 ຜູ້ນພ້ອມກັນໃນລະຫວ່າງການປ່ອຍຕົວຂອງມັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Starfield ກໍາລັງປະຕິບັດໄດ້ດີກວ່າ Fallout 76 ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຊິ່ງມີພຽງແຕ່ຜູ້ຫຼິ້ນສູງສຸດ 32,982 ຄົນໃນປີ 2020.

ເຖິງວ່າຈະມີບໍ່ເກີນຈໍານວນຜູ້ນພ້ອມກັນຂອງ RPG ທີ່ນິຍົມອື່ນໆເຊັ່ນ Baldur's Gate 3, Starfield ໄດ້ອ້າງເອົາຈຸດທີຫ້າສໍາລັບເກມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ Steam. ປະຈຸບັນມັນຢູ່ຫລັງ PUBG: Battlegrounds, Baldur's Gate 3, Dota 2, ແລະ Counter-Strike: Global Offensive.

ຄວາມສໍາເລັດຂອງ Starfield ນັບຕັ້ງແຕ່ການເປີດຕົວຂອງມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງລະດັບສູງຂອງຄວາມຄາດຫວັງແລະຄວາມສົນໃຈໃນເກມ. ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນສືບຕໍ່ຄົ້ນຫາຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ຂອງພື້ນທີ່ໃນ RPG ທີ່ບໍ່ຊ້ໍາກັນນີ້, ມັນຈະເປັນຫນ້າສົນໃຈທີ່ຈະເຫັນວ່າມັນມີລາຄາແນວໃດເມື່ອປຽບທຽບກັບຫົວຂໍ້ທີ່ນິຍົມອື່ນໆໃນອະນາຄົດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ພັດທະນາ, ບັນທຶກ SteamDB

By Robert Andrew

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