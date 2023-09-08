ເສີມຂະຫຍາຍປະສົບການ Starfield: Mods ມ່ວນແລະເປັນປະໂຫຍດ

Starfield, sci-fi RPG ທີ່ຄາດວ່າຈະສູງຂອງ Bethesda, ໄດ້ລວບລວມຊຸມຊົນ modding ທີ່ອຸທິດຕົນແລ້ວ. ໃນຂະນະທີ່ບາງ mods ສະເຫນີການແກ້ໄຂການປະຕິບັດແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບ, ຄົນອື່ນເພີ່ມອົງປະກອບທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນແລະເຮັດໃຫ້ຫົວກັບເກມ. ບໍ່ວ່າເຈົ້າກໍາລັງຊອກຫາການປັບປຸງທີ່ເປັນປະໂຫຍດຫຼືພຽງແຕ່ຫົວເລາະທີ່ດີ, mods ເຫຼົ່ານີ້ຕອບສະຫນອງຄວາມມັກຂອງຜູ້ນຕ່າງໆ.
ໃນບັນດາ mods ປະຕິບັດ, ຜູ້ນໄດ້ແກ້ໄຂບາງຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງເກມ. ລະບົບສິນຄ້າຄົງຄັງ, ໃນເບື້ອງຕົ້ນຖືກວິພາກວິຈານສໍາລັບຄວາມບໍ່ມີປະສິດທິພາບ, ໄດ້ຖືກທົດແທນດ້ວຍ mod ທີ່ປັບປຸງປະສົບການ. ນອກຈາກນັ້ນ, modders ບໍ່ໄດ້ເສຍເວລາໃນການເພີ່ມການສະຫນັບສະຫນູນ DLSS ແລະພາກສະຫນາມຂອງ slider ມຸມເບິ່ງກັບເກມ, ຄຸນນະສົມບັດທີ່ບໍ່ມີຈາກການປ່ອຍຕົ້ນສະບັບ. ການປັບປຸງເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍກວ່າເກົ່າແລະຄວາມຊື່ສັດຂອງສາຍຕາ.
ໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງຂອງ spectrum ໄດ້, ບາງ mods ແນະນໍາເນື້ອໃນ lighthearted ທີ່ເພີ່ມປະລິມານເພີ່ມເຕີມຂອງຄວາມສຸກກັບ Starfield. Mod ທີ່ນິຍົມປ່ຽນແທນກ່ອງນ້ໍາສີເທົາຂອງໂລກພາຍໃນເກມດ້ວຍໂຄງສ້າງທີ່ສົດໃສແລະຫຼາກຫຼາຍ, ເພີ່ມການດູດຊຶມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດປັບແຕ່ງປະສົບການຂອງເຂົາເຈົ້າດ້ວຍ mods ທີ່ແລກປ່ຽນເອົາໜ້າປົກວາລະສານທີ່ສະສົມໄດ້ສຳລັບງານສິລະປະ Marvel Comics ຄລາສສິກ ຫຼື ຫັນປ່ຽນເກມກະດານຂອງ Starfield ໃຫ້ເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ໜ້າຮັກເຊັ່ນ Warhammer ຫຼື Skyrim.
ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກ humor, ມີ mods ທີ່ inject siliness ບາງເຂົ້າໄປໃນເກມ. mods ເຫຼົ່ານີ້ມີຕັ້ງແຕ່ການປ່ຽນຮູບລັກສະນະຂອງຫຸ່ນຍົນກັບ Thomas the Tank Engine ເພື່ອແລກປ່ຽນຄວາມສະຫວ່າງຂອງໄຟສາຍກັບໃບຫນ້າຂອງ Nicolas Cage. ຫນຶ່ງໃນ mod ທີ່ຫນ້າຫວາດສຽວໂດຍສະເພາະເຖິງແມ່ນວ່າຈະປ່ຽນຕົວອັກສອນຂອງເກມທັງຫມົດໄປສູ່ Comic Sans ທີ່ບໍ່ມີຊື່ສຽງ. mods ເຫຼົ່ານີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຄວາມຫຼາກຫຼາຍທີ່ຫນ້າພໍໃຈແລະສະຫນອງການບິດທີ່ຫຼິ້ນຢູ່ໃນຈັກກະວານ Starfield.
ການຕິດຕັ້ງ mods ເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະຕ້ອງການຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການບາງຢ່າງ, ແລະມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະອ້າງເຖິງຄູ່ມືອອນໄລນ໌ສໍາລັບຄໍາແນະນໍາຢ່າງລະອຽດ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມພະຍາຍາມມັກຈະໄດ້ຮັບຮາງວັນດ້ວຍປະສົບການການຫຼິ້ນເກມທີ່ເໝາະສົມ ແລະມ່ວນຊື່ນກວ່າ. ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າ modding Starfield ອາດຈະປິດການທໍາງານບາງຢ່າງ, ເຖິງແມ່ນວ່າ modders ໄດ້ວາງແຜນການແກ້ໄຂແລ້ວເພື່ອຕ້ານກັບຈຸດອ່ອນນີ້.
ເນື່ອງຈາກ Starfield ຍັງສືບຕໍ່ຈັບໃຈຜູ້ຫຼິ້ນດ້ວຍການສະແຫວງຫາບົດບາດທີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະການຕໍ່ສູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ, ຊຸມຊົນ modding ຈະເພີ່ມມິຕິໃໝ່ໃຫ້ກັບຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ການປັບແຕ່ງຂອງເກມ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະກໍາລັງຊອກຫາການປັບປຸງການປະຕິບັດຫຼືການເພີ່ມເຕີມທີ່ຫຼິ້ນ, mods ເຫຼົ່ານີ້ເຊື້ອເຊີນຜູ້ຫຼິ້ນເພື່ອກໍານົດການເດີນທາງທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເຂົາເຈົ້າຜ່ານດາວ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Bulwarkhd ໃນ Nexus Mods
- ຄູ່ມື Starfield ຂອງ IGN ໂດຍ Ryan Dinsdale [ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ, ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດສະຫນອງ URLs ຕາມຄໍາແນະນໍາ.]