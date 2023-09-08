ຜູ້ນສ້າງເຮືອທີ່ມີກໍາລັງແຮງໃນ Starfield

ຜູ້ນໃນເກມ Starfield ທີ່ນິຍົມໄດ້ສ້າງສິ່ງທີ່ອາດຈະເປັນເຮືອທີ່ overpowered ທີ່ສຸດທີ່ເປັນໄປໄດ້. Redditor Solace_of_the_Thorns ຄົ້ນພົບຍຸດທະສາດທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮືອມີພູມຕ້ານທານກັບຄວາມເສຍຫາຍດ້ານຫນ້າ. ໂດຍການຈັດວາງຈຸດກາງຂອງກຳປັ່ນຂ້າງເທິງ ແລະທາງຊ້າຍຂອງກຳປັ່ນຕົວຈິງ, ທີ່ຮູ້ກັນໃນນາມ “L-Wing”, ເຮືອສັດຕູບໍ່ສາມາດຕີເຮືອໄດ້ໂດຍກົງ.
ແນວຄວາມຄິດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຂອງ L-Wing ແມ່ນວ່າເຮືອຂອງສັດຕູໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະແນເປົ້າໃສ່ຈຸດກາງຂອງເຮືອຂອງທ່ານ, ເຊິ່ງຖືກຄິດໄລ່ໂດຍຈຸດຕັດກັນຂອງສອງຈຸດທີ່ໄກທີ່ສຸດຢູ່ໃນແກນ X, Y, ແລະ Z. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂດຍການວາງຈຸດກາງຂອງ L-Wing ໃນພື້ນທີ່ຫວ່າງເປົ່າແທນທີ່ຈະຢູ່ໃນເຮືອ, ເຮືອດັ່ງກ່າວກາຍເປັນເລື່ອງຍາກທີ່ຈະຕີ.
ເຖິງແມ່ນວ່າການສັກຢາທີ່ຫຼົງໄຫຼຍັງສາມາດຕີເຮືອໄດ້, ທຸກໆການຍິງເປົ້າຈະພາດເນື່ອງຈາກຈຸດກາງທີ່ຊົດເຊີຍ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າເມື່ອຜູ້ນໄດ້ໃກ້ຊິດກັບສັດຕູ, ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສັດຕູຫຼຸດລົງ, ເຮັດໃຫ້ L-Wing ມີປະໂຫຍດຫຼາຍໃນການຕໍ່ສູ້ກັບ dogfight.
ໃນສາຍຕາ, ເຮືອ L-Wing ບໍ່ແມ່ນເຮືອທີ່ມີຄວາມງາມທີ່ສຸດ, ໂດຍພາກສ່ວນຕົ້ນຕໍຂອງເຮືອເຕັມໄປດ້ວຍໂມດູນທີ່ຢູ່ອາໄສແລະແຂນຍາວ, ບາງໆຂະຫຍາຍອອກໄປຂ້າງຫນຶ່ງ, ສ້າງຮູບຮ່າງ "L". ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການອອກແບບຂອງເຮືອໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການເຮັດວຽກຫຼາຍກວ່າຮູບລັກສະນະ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດພົ້ນຈາກການປະເຊີນໜ້າກັບໂຈນສະລັດສັດຕູລະດັບສູງ.
ຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ສົນໃຈໃນການສ້າງເຮືອຂອງຕົນເອງໃນ Starfield ສາມາດປຶກສາຄູ່ມືກ່ຽວກັບເຮືອ Starfield ຂອງ IGN ສໍາລັບຄໍາແນະນໍາແລະກົນລະຍຸດທີ່ເປັນປະໂຫຍດ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການອອກແບບເຮືອ L-Wing ໃນ Starfield ໄດ້ໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນມີວິທີທີ່ສະຫລາດແລະມີປະສິດທິພາບໃນການສ້າງເຮືອທີ່ມີກໍາລັງແຮງ. ໂດຍການຂຸດຄົ້ນກົນໄກຂອງເກມແລະການວາງຈຸດກາງຢູ່ນອກເຮືອ, ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດບັນລຸພູມຕ້ານທານໃກ້ກັບຄວາມເສຍຫາຍດ້ານຫນ້າ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນ opponents ທີ່ເປັນຕາຢ້ານໃນການຕໍ່ສູ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Solace_of_the_Thorns (Reddit)