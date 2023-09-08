Starfield ລື່ນກາຍການເປີດຕົວ Bethesda ທີ່ຜ່ານມາດ້ວຍຜູ້ຫຼິ້ນຫຼາຍກວ່າຫົກລ້ານຄົນ

Starfield, ເກມທີ່ຄາດວ່າຈະສູງຈາກ Bethesda, ໄດ້ກາຍເປັນຫົວຂໍ້ເປີດຕົວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງບໍລິສັດ, ລື່ນກາຍຄວາມສໍາເລັດຂອງການປ່ອຍກ່ອນຫນ້າເຊັ່ນ Skyrim ແລະ Fallout 4. ນັບຕັ້ງແຕ່ການເປີດຕົວຄັ້ງທໍາອິດໃນວັນທີ 1 ເດືອນກັນຍາ, ຕິດຕາມມາດ້ວຍການເປີດຕົວຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນວັນທີ 6 ເດືອນກັນຍາ, Starfield ໄດ້ແລ້ວ. ດຶງດູດຜູ້ຫຼິ້ນຫຼາຍກວ່າຫົກລ້ານຄົນໃນ Xbox ແລະ PC.
ສິ່ງທີ່ກໍານົດ Starfield ນອກເຫນືອຈາກການເປີດຕົວເກມອື່ນໆແມ່ນການມີຢູ່ໃນ Xbox Game Pass ເປັນຫົວຂໍ້ຂອງບຸກຄົນທໍາອິດ. ອັນນີ້ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃຫ້ຄວາມນິຍົມ ແລະເຂົ້າເຖິງໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນບັນດານັກຫຼິ້ນເກມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເກມໄດ້ບັນລຸຈຸດສໍາຄັນທີ່ສໍາຄັນພາຍໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ, ບັນລຸຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງລ້ານຜູ້ນພ້ອມກັນແລະສູງສຸດຢູ່ທີ່ 250,000 ຜູ້ໃຊ້ພ້ອມກັນປະຈໍາວັນໃນ Steam.
ອີງຕາມການ Jerret West, ຫົວຫນ້າຝ່າຍກາລະຕະຫຼາດຂອງ Xbox, Starfield ແມ່ນຫຼາຍກ່ວາພຽງແຕ່ການເປີດຕົວເກມ - ມັນເປັນປະກົດການທີ່ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງທັງອຸດສາຫະກໍາເກມແລະການສົນທະນາຂອງຜູ້ບໍລິໂພກຢ່າງກວ້າງຂວາງ. West ອະທິບາຍວ່າ Starfield ເປັນແກ້ວປະເສີດທີ່ຫາຍາກທີ່ປາກົດພຽງແຕ່ຫນຶ່ງຄັ້ງໃນທຸກໆສອງສາມປີ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຈຸດສໍາຄັນຂອງໂລກເກມ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, West ເຫັນ Starfield ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການເດີນທາງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າສໍາລັບ Xbox, ໂດຍມີຫົວຂໍ້ຂອງບຸກຄົນທໍາອິດທີ່ວາງແຜນໄວ້ສໍາລັບປີຂ້າງຫນ້າ. ລາວຄິດວ່ານີ້ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງຊ່ວງເວລາພິເສດຂອງບໍລິສັດ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ຄວາມສໍາເລັດຂອງ Starfield ແມ່ນບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ລື່ນກາຍຜົນສໍາເລັດຂອງຫົວຂໍ້ blockbuster ທີ່ຜ່ານມາຂອງ Bethesda ແລ້ວ. ການເປີດຕົວເກມໃນ Xbox Game Pass ແລະຄວາມສາມາດຂອງມັນທີ່ຈະດຶງດູດຜູ້ຊົມຢ່າງກວ້າງຂວາງຫມາຍເຖິງຍຸກໃຫມ່ສໍາລັບທັງ Bethesda ແລະ Xbox.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Eurogamer
– GamesIndustry.biz