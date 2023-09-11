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Starfield ຈະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນ Mod ​​ຢ່າງເປັນທາງການໃນປີ 2024

ByMampho Brescia

Sep 11, 2023
Starfield ຈະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນ Mod ​​ຢ່າງເປັນທາງການໃນປີ 2024

ອີງຕາມການ Todd Howard, ຫົວຫນ້າການພັດທະນາຂອງ Bethesda, Starfield ຈະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນ mod ຢ່າງເປັນທາງການໃນປີ 2024. ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີວັນປ່ອຍສະເພາະໄດ້ສະຫນອງໃຫ້, Howard hinted ວ່າສະຫນັບສະຫນູນ mod ອາດຈະຖືກປະຕິບັດໂດຍຜ່ານ Creation Kit, ເຊິ່ງກ່ອນຫນ້ານີ້ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບ Fallout. 4 ແລະ The Elder Scrolls 5: Skyrim.

ສະຫນັບສະຫນູນ Mod ​​ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ນໃນການດັດແກ້ແລະປັບແຕ່ງເກມ, ຂະຫຍາຍຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຕົນ. Howard ກ່າວວ່າ, "ເມື່ອ mods ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນ, ທ່ານຈະສາມາດເຮັດເກືອບທຸກຢ່າງ, ຄືກັນກັບເກມທີ່ຜ່ານມາຂອງພວກເຮົາ. ການສະຫນັບສະຫນູນ Mod ​​ຈະສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນປີຫນ້າ, ແລະພວກເຮົາຮັກ mods ຄືກັນ, ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈະເຂົ້າໄປໃນທັງຫມົດ."

ຊຸດສ້າງສຳລັບ Fallout 4 ແລະ Skyrim ໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນມີເຄື່ອງມືດຽວກັນກັບທີ່ Bethesda ໃຊ້ເພື່ອສ້າງເກມ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການພັດທະນາຂອງ mods ກ້າວຫນ້າທາງດ້ານຫຼາຍທີ່ມີຄວາມງ່າຍໃນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ມັນສົມເຫດສົມຜົນທີ່ຈະສົມມຸດວ່າຊຸດການສ້າງສະບັບຂອງ Starfield ຈະຖືກປ່ອຍອອກມາຫນຶ່ງປີຫຼັງຈາກການເປີດຕົວຂອງເກມ, ຄ້າຍຄືກັນກັບກໍານົດເວລາການເປີດຕົວຂອງລຸ້ນກ່ອນ.

ເຖິງວ່າຈະມີການບໍ່ມີການສະຫນັບສະຫນູນ mod ຢ່າງເປັນທາງການ, ຜູ້ນໄດ້ສ້າງແລ້ວຫຼາຍໆ mods ສໍາລັບ Starfield. ເຫຼົ່ານີ້ມີຕັ້ງແຕ່ການສ້າງສັນທີ່ແປກປະຫຼາດ ແລະ ແປກປະຫຼາດໄປຈົນເຖິງການເພີ່ມທີ່ປະຕິບັດໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊັ່ນ: ການສະຫນັບສະຫນູນ DLSS ແລະແຖບເລື່ອນພາບ. ຜູ້ຫຼິ້ນຍັງໄດ້ພັດທະນາ mod ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທີ່ IGN ເອີ້ນວ່າລະບົບການຈັດການສິນຄ້າຄົງຄັງ "ບໍ່ດີທີ່ຫນ້າຕົກໃຈ".

ໃນຂະນະທີ່ການຕິດຕັ້ງ mods ທີ່ບໍ່ເປັນທາງການອາດຈະປິດການທໍາງານຜົນສໍາເລັດໃນເກມ, modders ທີ່ອຸທິດຕົນໄດ້ພົບເຫັນວິທີການກ່ຽວກັບການຈໍາກັດນີ້. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດການດັດແກ້ເພື່ອຟື້ນຟູຄວາມສາມາດໃນການໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດເຖິງແມ່ນວ່າມີການຕິດຕັ້ງ mods.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີການຕິດຕັ້ງ mods ສໍາລັບ Starfield ແລະລັກສະນະອື່ນໆຂອງເກມ, IGN ສະເຫນີຄູ່ມື Starfield ທີ່ສົມບູນແບບ. ນອກຈາກນັ້ນ, ແຟນໆສາມາດຄົ້ນຫາສິນຄ້າ Starfield ໃຫມ່ທີ່ມີຢູ່ໃນ IGN Store.

ໃນການທົບທວນຄືນຂອງ IGN, Starfield ໄດ້ຮັບຄະແນນ 7/10, ດ້ວຍການຍ້ອງຍໍສໍາລັບການຄົ້ນຫາບົດບາດທີ່ກວ້າງຂວາງແລະການຕໍ່ສູ້ທີ່ມີຄວາມສຸກ. ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍ, ການອຸທອນຂອງເກມຍັງຄົງແຂງແຮງ.

ນິຍາມ:
– ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນ Mod​: ຄຸນ​ນະ​ສົມ​ບັດ​ທີ່​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ຜູ້ນ​ເພື່ອ​ປັບ​ປຸງ​ແກ້​ໄຂ​ແລະ​ປັບ​ແຕ່ງ​ເກມ​ໂດຍ​ການ​ເພີ່ມ​ຫຼື​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ອົງ​ປະ​ກອບ​.
– ຊຸດການສ້າງ: ຊຸດເຄື່ອງມືທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍ Bethesda ທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດພັດທະນາ mods ໂດຍໃຊ້ຊັບສິນ ແລະຄຸນສົມບັດຕ່າງໆຈາກເກມ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Famitsu (ແປໂດຍ IGN)
- IGN

By Mampho Brescia

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