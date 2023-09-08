Mod Madness: ການປົດປ່ອຍຄວາມຄິດສ້າງສັນໃນ Starfield

ໃນເວລາພຽງແຕ່ຫນຶ່ງອາທິດນັບຕັ້ງແຕ່ການປ່ອຍອອກມາ, ຊຸມຊົນ modding ໄດ້ຜະລິດ array ທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈຂອງ Starfield mods ໃນ NexusMods ແລ້ວ. ໃນຂະນະທີ່ຈໍານວນຫຼາຍຂອງ mods ເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງການເພີ່ມປະສິດທິພາບ gameplay ປະຕິບັດແລະການປັບປຸງສາຍຕາ, ຍັງມີການເກັບກໍາທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນຂອງການເພີ່ມເຕີມທີ່ອ່ອນໂຍນແລະ whimsical ໃນເກມ.
ຫນຶ່ງ mod standout ແມ່ນ Vasco Retexture ສ້າງໂດຍ modder Bulwarkhd. mod ນີ້ຫັນປ່ຽນຄູ່ຮ່ວມຫຸ່ນຍົນໃນ Starfield ໃຫ້ເປັນບໍ່ມີໃຜນອກເໜືອໄປຈາກ Thomas the Tank Engine. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລະວັງ, ຍ້ອນວ່າສາຍຕາຂອງ Thomas ເວົ້າສາມາດບໍ່ສະຫງົບອ່ອນໆ, reminiscent ຂອງການສ້າງ Frankenstein ບິດ.
ອີກປະການຫນຶ່ງ favorite ໃນບັນດາຜູ້ນແມ່ນ Garfield mod ໂດຍ J8oot. ຮູບແບບນີ້ປ່ຽນເມນູຫຼັກໃຫ້ເປັນເຄື່ອງບູຊາໃຫ້ກັບແມວສີສົ້ມທີ່ຮັກລາຊານານາ. rhyming ສະຫລາດໃນຊື່ເພີ່ມການສໍາພັດເພີ່ມເຕີມຂອງ charm ກັບການປ່ຽນແປງນີ້.
Modders ຍັງໄດ້ລວມຕົວລະຄອນທີ່ມີຊື່ສຽງຈາກເກມວີດີໂອອື່ນໆເຂົ້າໄປໃນ Starfield. XDAEMONIUMX ປະດິດ Isaac Clarke mod ຈາກຊຸດ Dead Space, ປະສົມປະສານຕົວລະຄອນເຂົ້າໃນການເລົ່າເລື່ອງການຂຸດຄົ້ນຂອງ Starfield ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ACACYN, ໄດ້ສ້າງ mod Samus Aran ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດປະກອບນັກລ່າ bounty ຕໍ່ສູ້ກັບ Metroid, ສໍາເລັດດ້ວຍເຮືອທີ່ກໍາຫນົດເອງ.
ແຟນ PlayStation ໄດ້ພົບເຫັນວິທີທີ່ຈະນໍາເອົາ console ທີ່ຮັກຂອງພວກເຂົາເຂົ້າໄປໃນ Xbox-exclusive Starfield. ບໍ່ວ່າຈະເປັນການປ່ຽນແປງໄຟສາຍເພື່ອສະແດງໂລໂກ້ PlayStation, ການປ່ຽນແປງໄອຄອນຄວບຄຸມ, ຫຼືການເພີ່ມປ້າຍໂຄສະນາ "Playstation Exclusive" ທີ່ຂີ້ຮ້າຍໃສ່ຂໍ້ຄວາມຂອງມື້, mods ເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມອຸທິດຕົນຂອງຊຸມຊົນເກມ.
ສໍາລັບ fans ຂອງທີມງານ Xbox, ມີທາງເລືອກເຊັ່ນດຽວກັນ. Modder Bub ສະເໜີ mod ທີ່ເອົາການຂຶ້ນຍົນຊ້ຳໆ, ການລົງຈອດ, ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຈອດເຮືອ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການຫັນປ່ຽນໄປບ່ອນໃໝ່ໄວຂຶ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ນີ້ອາດຈະເພີ່ມຄວາມໄວ gameplay, ຜູ້ນບາງຄົນໂຕ້ຖຽງວ່າມັນທໍາລາຍການ immersion.
Ixion XVII ໄດ້ໃຊ້ວິທີການທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນກວ່າໂດຍການຕໍ່ຕ້ານກົດຫມາຍຂອງຟີຊິກ, ປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນມີປະສົບການກັບແຮງໂນ້ມຖ່ວງຕ່ໍາ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ການບິນຜ່ານ jetpack ທີ່ບໍ່ມີທີ່ສິ້ນສຸດໃນທົ່ວດາວ. ນອກຈາກນັ້ນ, Zzyxzz ໄດ້ສ້າງ mod ທີ່ເອົາດົນຕີຕໍ່ສູ້, ສະເຫນີໃຫ້ມີບັນຍາກາດທີ່ງຽບສະຫງົບແລະບັນຍາກາດຫຼາຍຂຶ້ນ.
ສຸດທ້າຍ, ນອກເຫນືອໄປຈາກ mods ເຮັດໃຫ້ຂົບຂັນເຫຼົ່ານີ້, ຜູ້ນຍັງພົບບາງແມງໄມ້ທີ່ບັນເທີງໃນ Starfield, ເປັນປະເພນີໃນເກມຂອງ Bethesda. ສໍາລັບການສະຫຼຸບຂອງຄວາມຜິດພາດທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈເຫຼົ່ານີ້, ບົດຄວາມ Victoria ສະຫນອງການອ່ານທີ່ມີຄວາມສຸກ.
ດ້ວຍການເລືອກ mods ທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວນີ້, ຜູ້ຫຼິ້ນ Starfield ສາມາດປົດປ່ອຍຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະປັບແຕ່ງເກມຕາມຄວາມມັກຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເພີ່ມຕົວລະຄອນທີ່ມີຊື່ສຽງ, ການປັບແຕ່ງກົນໄກການຫຼິ້ນເກມ, ຫຼືພຽງແຕ່ໃສ່ຄວາມອ່ອນໂຍນເລັກນ້ອຍເຂົ້າໃນການຜະຈົນໄພລະຫວ່າງດາວຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Bulwarkhd (Vasco Retexture mod)
– J8oot (Garfield mod)
– XDAEMONIUMX (Isaac Clarke mod)
- ACACYN (Samus Aran mod)
- Chachinito (Playstation mods)
- Bub (mod Animation)
- Ixion XVII (Gravity mod)
- Zzyxzz (mod ດົນຕີ)
– ບົດຄວາມ Victoria ຂອງ Starfield ແມງໄມ້