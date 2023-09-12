ການຂາດຄວາມຈິງຂອງຫມາໃນ Starfield: ແຟນຕ້ອງການຫມູ່ເພື່ອນ furry ຂອງເຂົາເຈົ້າ

Starfield, ເກມຍອດນິຍົມຫຼ້າສຸດຈາກ Bethesda, ໄດ້ຮັບຄໍາຍ້ອງຍໍແລະການວິພາກວິຈານຄືກັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລັກສະນະຫນຶ່ງທີ່ແມ້ກະທັ້ງ fans ຂອງເກມກໍ່ຮູ້ສຶກສັບສົນແມ່ນບໍ່ມີຫມາ. ຜູ້ໃຊ້ Reddit u/Hbimajorv ສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ, ອ້າງວ່າການຂາດຫມາແມ່ນສ່ວນທີ່ບໍ່ເປັນຈິງທີ່ສຸດຂອງ Starfield.
ອີງຕາມການລາຍລະອຽດລາຍການໃນເກມ, ສາຍພັນຂອງຫມາບາງຊະນິດໄດ້ຖືກກ່າວວ່າຈະສູນພັນ. ຄໍາອະທິບາຍນີ້ເຮັດໃຫ້ fans ຄາດເດົາວ່າແມວແລະຫມາທັງຫມົດໄດ້ພົບກັບຊະຕາກໍາດຽວກັນ. u/Hbimajorv ໂຕ້ແຍ້ງວ່າອັນນີ້ບໍ່ເປັນຈິງເພາະມະນຸດໄດ້ໄປມາຕະຫຼອດເພື່ອປົກປ້ອງ ແລະ ເບິ່ງແຍງສັດລ້ຽງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ໃນສະຖານະການຮ້າຍແຮງກໍຕາມ.
ແຟນໆໃນຄໍາເຫັນເຫັນດີກັບ u / Hbimajorv, ໂດຍກ່າວວ່າບໍ່ມີສັດລ້ຽງທໍາລາຍການແຊ່ນ້ໍາສໍາລັບພວກເຂົາ. ພວກເຂົາເຊື່ອວ່າຜູ້ຫຼິ້ນຄວນມີໂອກາດທີ່ຈະຊ່ວຍປະຢັດຫມາຈາກການສູນພັນ, ເນື່ອງຈາກຄວາມຜູກພັນທີ່ເຂັ້ມແຂງລະຫວ່າງມະນຸດແລະຄູ່ສີ່ຂາຂອງພວກເຂົາ.
ຫນ້າສົນໃຈ, ໃນຂະນະທີ່ການຂາດຫມາເປັນຄວາມກັງວົນທີ່ສໍາຄັນ, fans ບາງຄົນຍັງໄດ້ສັງເກດເຫັນການບໍ່ມີແມວຢູ່ໃນ Starfield. ອຸປະກອນການຕະຫຼາດຕົ້ນໆທີ່ມີແມວໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການຄາດເດົາວ່າພວກເຂົາອາດຈະຖືກຕັດອອກຈາກເກມທັງຫມົດ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການບໍ່ມີຫມາຢູ່ໃນ Starfield ແມ່ນຈຸດຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງ fans. ຫຼາຍຄົນຖືວ່າມັນບໍ່ເປັນຈິງ, ເນື່ອງຈາກຄວາມຜູກພັນລະຫວ່າງມະນຸດກັບສັດລ້ຽງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນຂະນະທີ່ເກມສະຫນອງຄໍາອະທິບາຍສໍາລັບການບໍ່ມີຂອງເຂົາເຈົ້າ, ມັນສັ້ນລົງໃນຄວາມພໍໃຈຂອງ fans ຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຈະມີຫມູ່ເພື່ອນ furry ຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ຄຽງຂ້າງຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຈັກກະວານ virtual.
ແຫລ່ງທີ່ມາ: Reddit, Bethesda.