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ການຂາດຄວາມຈິງຂອງຫມາໃນ Starfield: ແຟນຕ້ອງການຫມູ່ເພື່ອນ furry ຂອງເຂົາເຈົ້າ

ByVicky Stavropoulou

Sep 12, 2023
ການຂາດຄວາມຈິງຂອງຫມາໃນ Starfield: ແຟນຕ້ອງການຫມູ່ເພື່ອນ furry ຂອງເຂົາເຈົ້າ

Starfield, ເກມຍອດນິຍົມຫຼ້າສຸດຈາກ Bethesda, ໄດ້ຮັບຄໍາຍ້ອງຍໍແລະການວິພາກວິຈານຄືກັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລັກສະນະຫນຶ່ງທີ່ແມ້ກະທັ້ງ fans ຂອງເກມກໍ່ຮູ້ສຶກສັບສົນແມ່ນບໍ່ມີຫມາ. ຜູ້ໃຊ້ Reddit u/Hbimajorv ສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ, ອ້າງວ່າການຂາດຫມາແມ່ນສ່ວນທີ່ບໍ່ເປັນຈິງທີ່ສຸດຂອງ Starfield.

ອີງ​ຕາມ​ການ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ລາຍ​ການ​ໃນ​ເກມ​, ສາຍ​ພັນ​ຂອງ​ຫມາ​ບາງ​ຊະ​ນິດ​ໄດ້​ຖືກ​ກ່າວ​ວ່າ​ຈະ​ສູນ​ພັນ​. ຄໍາອະທິບາຍນີ້ເຮັດໃຫ້ fans ຄາດເດົາວ່າແມວແລະຫມາທັງຫມົດໄດ້ພົບກັບຊະຕາກໍາດຽວກັນ. u/Hbimajorv ໂຕ້ແຍ້ງວ່າອັນນີ້ບໍ່ເປັນຈິງເພາະມະນຸດໄດ້ໄປມາຕະຫຼອດເພື່ອປົກປ້ອງ ແລະ ເບິ່ງແຍງສັດລ້ຽງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ໃນສະຖານະການຮ້າຍແຮງກໍຕາມ.

ແຟນໆໃນຄໍາເຫັນເຫັນດີກັບ u / Hbimajorv, ໂດຍກ່າວວ່າບໍ່ມີສັດລ້ຽງທໍາລາຍການແຊ່ນ້ໍາສໍາລັບພວກເຂົາ. ພວກເຂົາເຊື່ອວ່າຜູ້ຫຼິ້ນຄວນມີໂອກາດທີ່ຈະຊ່ວຍປະຢັດຫມາຈາກການສູນພັນ, ເນື່ອງຈາກຄວາມຜູກພັນທີ່ເຂັ້ມແຂງລະຫວ່າງມະນຸດແລະຄູ່ສີ່ຂາຂອງພວກເຂົາ.

ຫນ້າສົນໃຈ, ໃນຂະນະທີ່ການຂາດຫມາເປັນຄວາມກັງວົນທີ່ສໍາຄັນ, fans ບາງຄົນຍັງໄດ້ສັງເກດເຫັນການບໍ່ມີແມວຢູ່ໃນ Starfield. ອຸປະກອນການຕະຫຼາດຕົ້ນໆທີ່ມີແມວໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການຄາດເດົາວ່າພວກເຂົາອາດຈະຖືກຕັດອອກຈາກເກມທັງຫມົດ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການບໍ່ມີຫມາຢູ່ໃນ Starfield ແມ່ນຈຸດຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງ fans. ຫຼາຍຄົນຖືວ່າມັນບໍ່ເປັນຈິງ, ເນື່ອງຈາກຄວາມຜູກພັນລະຫວ່າງມະນຸດກັບສັດລ້ຽງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນຂະນະທີ່ເກມສະຫນອງຄໍາອະທິບາຍສໍາລັບການບໍ່ມີຂອງເຂົາເຈົ້າ, ມັນສັ້ນລົງໃນຄວາມພໍໃຈຂອງ fans ຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຈະມີຫມູ່ເພື່ອນ furry ຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ຄຽງຂ້າງຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຈັກກະວານ virtual.

ແຫລ່ງທີ່ມາ: Reddit, Bethesda.

By Vicky Stavropoulou

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