ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລະບົບທັກສະໃນ Starfield: ຄູ່ມື

Starfield, ເກມ RPG ທີ່ຄາດວ່າຈະສູງຈາກ Bethesda, ປະກອບມີລະບົບທັກສະທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍສະຖິຕິແລະໂອກາດຕົ້ນຕໍ. ກົງກັນຂ້າມກັບເກມ Bethesda ທີ່ຜ່ານມາ, ບ່ອນທີ່ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນທັກສະແມ່ນອີງໃສ່ການປະຕິບັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, Starfield ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນຊື້ທັກສະສະເພາະໂດຍໃຊ້ຈຸດທັກສະກ່ອນທີ່ພວກເຂົາຈະປັບປຸງໃນຂົງເຂດເຫຼົ່ານັ້ນ.
ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຂະບວນການສ້າງຕົວລະຄອນ, ຜູ້ນສາມາດເລືອກຈາກຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພື້ນຖານຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ທີ່ສະເຫນີຊຸດທັກສະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ທັກສະເຫຼົ່ານີ້ຖືກປົດລັອກໂດຍໃຊ້ຈຸດທັກສະທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການຍົກລະດັບ. ແຕ່ລະທັກສະມີສີ່ອັນດັບ, ແລະການກ້າວໄປສູ່ລະດັບທີ່ສູງຂຶ້ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສໍາເລັດສິ່ງທ້າທາຍສະເພາະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທັກສະນັ້ນ.
ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າສິ່ງທ້າທາຍບາງຢ່າງສາມາດຖືກປົດລັອກພຽງແຕ່ເມື່ອທັກສະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຖືກຊື້. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າຜູ້ຫຼິ້ນອາດຈະພົບວ່າຕົນເອງປະຕິບັດກິດຈະກໍາໂດຍບໍ່ມີການກ້າວຫນ້າໃນບາງຂົງເຂດທັກສະ. ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການຫຼິ້ນເກມ ແລະການພັດທະນາທັກສະ, ຂໍແນະນຳໃຫ້ເລືອກພື້ນຫຼັງ ແລະທັກສະທີ່ສອດຄ່ອງກັບຮູບແບບການຫຼິ້ນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ມີຫຼາຍທັກສະທີ່ຈຳເປັນເພື່ອພິຈາລະນາການຫາມາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນໃນ Starfield. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີການຍົກນ້ໍາຫນັກ, ເຊິ່ງເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການບັນທຸກ; ສຸຂະພາບ, ທີ່ໃຫ້ສຸຂະພາບຫຼາຍ; ການຄ້າ, ເຊິ່ງປັບປຸງລາຄາຊື້ແລະຂາຍ; ການຊັກຊວນ, ເຊິ່ງເພີ່ມໂອກາດຂອງການຊັກຊວນ NPCs; ການຂູດຂີ້ເຫຍື້ອ, ເຊິ່ງເສີມຂະຫຍາຍການຄົ້ນພົບລາຍການ; Ballistics ຫຼື Lasers, ເຊິ່ງເພີ່ມຄວາມເສຍຫາຍກັບປະເພດອາວຸດສະເພາະ; ແລະການຢັ້ງຢືນອາວຸດຕ່າງໆ.
ທັກສະທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆລວມມີຢາສໍາລັບການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງການປິ່ນປົວ, ການສໍາຫຼວດສໍາລັບການເພີ່ມປະສິດທິພາບການສະແກນ, Boost Pack Training ສໍາລັບການປັບປຸງປະສິດທິພາບ jetpack, ແລະຄວາມປອດໄພສໍາລັບການ hack locks ຂັ້ນສູງ.
ໃນຂະນະທີ່ທັກສະທີ່ໄດ້ກ່າວມາກວມເອົາຫຼາຍໆກິດຈະກໍາທີ່ພົບທົ່ວໄປໃນເກມ, ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າທັກສະບາງຢ່າງສາມາດກ້າວຫນ້າໄປພ້ອມໆກັນ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ທັກສະການຕໍ່ສູ້ມັກຈະຕ້ອງການຂ້າສັດຕູ, ເຊິ່ງສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມເສຍຫາຍ. ນີ້, ໃນທາງກັບກັນ, ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງທັກສະສຸຂະພາບຫຼືການແພດ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ທັກສະເຊັ່ນ: ການຂູດຂີ້ເຫຍື້ອ, ການຍົກນໍ້າໜັກ, ແລະການຄ້າສາມາດປະສານສົມທົບກັນໄດ້ຄືການລັກລອບ, ຂົນສົ່ງວັດສະດຸ, ແລະຂາຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກັບຜູ້ຂາຍສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງສິ່ງທ້າທາຍ.
ໃນ Starfield, ບໍ່ມີລະດັບສູງສຸດ, ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ນສືບຕໍ່ກ້າວຫນ້າເຖິງແມ່ນວ່າໃນລະດັບທີ່ສູງຂຶ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ respec ເປັນໄປບໍ່ໄດ້, ຄວາມສາມາດໃນການສູງສຸດອອກທຸກທັກສະໃຫ້ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການທົດລອງກັບ playstyles ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ຄວາມເຂົ້າໃຈລະບົບທັກສະໃນ Starfield ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການພັດທະນາລັກສະນະທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ໂດຍການເລືອກທັກສະທີ່ສອດຄ່ອງກັບຮູບແບບການຫຼິ້ນຂອງເຈົ້າຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະເຮັດສຳເລັດການທ້າທາຍຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ທ່ານສາມາດສ້າງຕົວລະຄອນທີ່ຮອບຄອບພ້ອມທີ່ຈະນຳທາງໄປສູ່ຄວາມທ້າທາຍຂອງກາລັກຊີໄດ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ: Diablo IV – Bear Bender BuildOff ໂດຍ Bethesda