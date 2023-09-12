ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລະບົບທັກສະໃນ Starfield

Starfield, ເປັນເກມທີ່ມີບົດບາດ (RPG), ອີງໃສ່ສະຖິຕິແລະໂອກາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເກືອບທຸກການກະທຳໃນເກມ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສູ້ຮົບ, ການຊັກຊວນ, ຫັດຖະກຳ ຫຼື ການຈັບລັອກ, ແມ່ນຄຸ້ມຄອງໂດຍລະບົບຄະນິດສາດ. ບໍ່ເຫມືອນກັບເກມ Bethesda ທີ່ຜ່ານມາ, ບ່ອນທີ່ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນທັກສະແມ່ນອີງໃສ່ພຽງແຕ່ການປະຕິບັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, Starfield ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນຊື້ທັກສະສະເພາະໂດຍໃຊ້ຈຸດທັກສະເພື່ອປັບປຸງໃນຂົງເຂດເຫຼົ່ານັ້ນ.
ໃນຕອນທໍາອິດ, ຄວາມເຂົ້າໃຈວິທີການເຮັດວຽກຂອງລະບົບທັກສະອາດຈະບໍ່ຈະແຈ້ງທັງຫມົດ. ສິ່ງທ້າທາຍບາງຢ່າງໃນເກມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນປະຕິບັດວຽກງານທີ່ແນ່ນອນໃນຈໍານວນເວລາທີ່ແນ່ນອນ, ແຕ່ຖ້າທັກສະທີ່ສອດຄ້ອງກັນບໍ່ໄດ້ຖືກປົດລັອກ, ຄວາມກ້າວຫນ້າຕໍ່ສິ່ງທ້າທາຍນັ້ນຈະບໍ່ຖືກເຮັດ. ນີ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ການ spinning ລໍ້ຂອງຫນຶ່ງໂດຍບໍ່ມີການຕົວຈິງແລ້ວກ້າວຫນ້າໃນພື້ນທີ່ສະເພາະຂອງຄວາມຊໍານານ.
ເມື່ອສ້າງຕົວລະຄອນໃຫມ່, ຜູ້ນໄດ້ຮັບການເຂົ້າເຖິງສາມທັກສະໂດຍອີງໃສ່ພື້ນຖານຊີວະປະຫວັດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ມີພື້ນຖານທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ຈະເລືອກເອົາຈາກ, ແຕ່ລະຄົນສະເຫນີຊຸດທັກສະທີ່ສອດຄ່ອງກັບ playstyles ຕ່າງໆ. ຄະແນນທັກສະແມ່ນໄດ້ຮັບທຸກໆຄັ້ງທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນລະດັບສູງຂື້ນແລະສາມາດໃຊ້ເພື່ອປົດລັອກອັນດັບທໍາອິດຂອງທັກສະ. ການລົງທຶນເພີ່ມເຕີມຂອງຈຸດທັກສະປົດລັອກອັນດັບເພີ່ມເຕີມ, ແຕ່ລະຄົນມີຄວາມທ້າທາຍຂອງຕົນເອງທີ່ຈະຕ້ອງສໍາເລັດເພື່ອກ້າວຕໍ່ໄປ.
ແຕ່ລະທັກສະໃນ Starfield ສາມາດປັບປຸງໄດ້ໂດຍຜ່ານສີ່ອັນດັບ, ໂດຍແຕ່ລະອັນດັບຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສໍາເລັດຂອງສິ່ງທ້າທາຍສະເພາະ. ເມື່ອສິ່ງທ້າທາຍສໍາເລັດແລ້ວ, ຈຸດທັກສະອື່ນສາມາດໃຊ້ເພື່ອປົດລັອກອັນດັບໃຫມ່, ປັບປຸງທັກສະແລະສະເຫນີສິ່ງທ້າທາຍໃຫມ່.
ເມນູທັກສະໃນເກມຊີ້ບອກວ່າທັກສະໃດທີ່ພ້ອມທີ່ຈະຈັດອັນດັບໂດຍ shimmering. ໃນຂະນະທີ່ຄວນເລືອກທັກສະທີ່ສອດຄ່ອງກັບຮູບແບບການຫຼິ້ນທີ່ຕັ້ງໃຈ, ມີຫຼາຍທັກສະທີ່ເປັນປະໂຫຍດໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງການສ້າງ. ທັກສະບາງຢ່າງກ້າວຜ່ານກິດຈະກໍາທົ່ວໄປ, ເຊັ່ນ: ການຍິງສັດຕູດ້ວຍອາວຸດປະເພດສະເພາະ, ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນຕ້ອງການການກະທໍາທີ່ຕັ້ງໃຈຫຼາຍ, ເຊັ່ນ: ການຈັບລັອກ.
ທັກສະທີ່ຈໍາເປັນໃນ Starfield
ບໍ່ວ່າຈະໄດ້ຮັບຜ່ານພື້ນຫລັງຂອງລັກສະນະຫຼືປົດລັອກໂດຍໃຊ້ຈຸດທັກສະ, ມີຫຼາຍທັກສະທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນຄວນພິຈາລະນາທີ່ຈະໄດ້ມາແຕ່ຕົ້ນໆ. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ:
- ການຍົກນ້ຳໜັກ: ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດບັນທຸກວັດຖຸໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ; ສິ່ງທ້າທາຍກ່ຽວຂ້ອງກັບການຖືເອົາອັດຕາສ່ວນທີ່ແນ່ນອນຂອງມະຫາຊົນທັງຫມົດໃນຂະນະທີ່ແລ່ນ.
- ສຸຂະພາບ: ຊ່ວຍເຫຼືອສຸຂະພາບເພີ່ມເຕີມ; ສິ່ງທ້າທາຍກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ລາຍການປິ່ນປົວ.
- ການຄ້າ: ເຮັດໃຫ້ການຊື້ໃນລາຄາຕໍ່າກວ່າ ແລະຂາຍໃນລາຄາທີ່ສູງຂຶ້ນ; ສິ່ງທ້າທາຍກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂາຍຈໍານວນສະເພາະຂອງລາຍການ.
- ການຊັກຊວນ: ເພີ່ມໂອກາດຂອງການຊັກຊວນຕົວລະຄອນທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼິ້ນໄດ້ຢ່າງສໍາເລັດຜົນ (NPCs); ສິ່ງທ້າທາຍກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນວຽກງານການຊັກຊວນ.
- ການຂູດຂີ້ເຫຍື້ອ: ເພີ່ມຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຊອກຫາລາຍການຕ່າງໆໃນໂລກເກມ; ສິ່ງທ້າທາຍກ່ຽວຂ້ອງກັບການລັກລອບຕູ້ຄອນເທນເນີ.
- ballistics ຫຼື Lasers: ເສີມສ້າງຄວາມເສຍຫາຍດ້ວຍປະເພດລູກປືນສະເພາະ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນ projectiles ຫຼື lasers ອາວຸດ; ສິ່ງທ້າທາຍກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂ້າສັດຕູທີ່ມີປະເພດລູກປືນທີ່ສອດຄ້ອງກັນ.
- ການຢັ້ງຢືນອາວຸດ: ເລືອກຈາກ Pistol, Rifle, Shotgun, Heavy Weapons, ຫຼື Sniper Certification ເພື່ອເພີ່ມຄວາມເສຍຫາຍກັບປະເພດອາວຸດທີ່ເລືອກ; ສິ່ງທ້າທາຍກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂ້າສັດຕູຈໍານວນຫນຶ່ງດ້ວຍອາວຸດປະເພດທີ່ເລືອກ.
- ຢາປົວພະຍາດ: ເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງລາຍການປິ່ນປົວ; ສິ່ງທ້າທາຍກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ລາຍການປິ່ນປົວໃນຂະນະທີ່ບາດເຈັບ.
- ການສໍາຫຼວດ: ປັບປຸງລະດັບການຊູມໃນເຄື່ອງສະແກນແລະອະນຸຍາດໃຫ້ສະແກນວັດຖຸຢູ່ໃນໄລຍະໄກຫຼາຍກວ່າເກົ່າ; ສິ່ງທ້າທາຍກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະແກນຊັບພະຍາກອນທີ່ເປັນເອກະລັກ, ພືດ, ແລະສັດ.
- Boost Pack Training: ປັບປຸງປະສິດທິພາບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຂອງ jetpack; ສິ່ງທ້າທາຍກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ຊອງຊຸກຍູ້ເປັນຈໍານວນເວລາທີ່ແນ່ນອນໃນການຕໍ່ສູ້.
- ຄວາມປອດໄພ: ເປີດໃຊ້ການແຮັກລັອກຂັ້ນສູງ ແລະເພີ່ມຈໍານວນຄວາມພະຍາຍາມອັດຕະໂນມັດທີ່ມີຢູ່; ສິ່ງທ້າທາຍກ່ຽວຂ້ອງກັບການເລືອກເອົາຈໍານວນສະເພາະຂອງ locks.
ທັກສະເຫຼົ່ານີ້ກວມເອົາກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນລະຫວ່າງການຫຼິ້ນເກມ, ເຊັ່ນ: ການຂ້າສັດຕູແລະການລັກລອບຕູ້ຄອນເທນເນີ. ທັກສະບາງຢ່າງປະສານສົມທົບເຊິ່ງກັນ ແລະກັນ, ໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນກ້າວໄປໜ້າໃນຫຼາຍທັກສະພ້ອມກັນ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ທັກສະການຕໍ່ສູ້ມັກຈະຕ້ອງການຂ້າສັດຕູ, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເສຍຫາຍ. ປະສົມປະສານກັບທັກສະດ້ານສຸຂະພາບຫຼືຢາ, ເຊິ່ງປັບປຸງໃນເວລາທີ່ການປິ່ນປົວ, ຜູ້ນສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມກ້າວຫນ້າໃນຫຼາຍທັກສະໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມໃນການຕໍ່ສູ້.
ທັກສະອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ການຂູດ, ການຍົກນ້ຳໜັກ, ແລະ ການຄ້າ, ເສີມເຊິ່ງກັນແລະກັນ. ດ້ວຍການລັກລອບ, ຂົນສົ່ງວັດຖຸເກີນ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຂາຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ, ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດສ້າງຄວາມກ້າວຫນ້າໃນສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງພ້ອມກັນ. ທັກສະເຊັ່ນ stealth ແລະ lockpicking ຍັງກ້າວຫນ້າໃນຂະນະທີ່ຫຼີ້ນ, ໃຫ້ຜູ້ນໄດ້ຮັບຄະແນນທັກສະໃນຂະນະທີ່ລັກລາຍການ.
ໃນ Starfield, ບໍ່ມີລະດັບສູງສຸດ, ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມຄືບຫນ້າຈະຊ້າລົງໃນລະດັບທີ່ສູງຂຶ້ນ. ຜູ້ນບໍ່ສາມາດເຄົາລົບທັກສະຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະສູງສຸດອອກທຸກທັກສະ, ຜູ້ນມີສິດເສລີພາບໃນການທົດລອງຄວາມສາມາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍບໍ່ມີການກັງວົນກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈຖາວອນ. ສາມາດໄດ້ຮັບຄະແນນທັກສະເພີ່ມເຕີມເມື່ອເກມດຳເນີນໄປ, ໃຫ້ໂອກາດໃນການສຳຫຼວດຮູບແບບການຫຼິ້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ບໍ່ມີ