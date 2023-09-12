Starfield: ຄູ່ມືການເລືອກເອົາ Locks ດ້ວຍ Digipicks

Bethesda ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນກົນໄກການເກັບລັອກສຳລັບເກມ Starfield ທີ່ກຳລັງຈະມາຮອດຂອງພວກເຂົາ. ຫມົດແມ່ນ tumbler ແລະ pin locks ແບບດັ້ງເດີມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ຄຸ້ນເຄີຍກັບ RPGs ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ແທນທີ່ຈະ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ນໍາສະເຫນີ digilocks ໃຫມ່ fancy. ຖ້າເຈົ້າພົບວ່າມັນຍາກທີ່ຈະປັບຕົວເຂົ້າກັບວິທີໃໝ່ນີ້ໃນການປົດລັອກປະຕູ ແລະລັກເອົາສິ່ງຂອງທີ່ມີຄ່າ, ຢ່າກັງວົນ. ພວກເຮົາມີຄູ່ມືດ່ວນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານອອກ.
ວິທີການເລືອກ Locks
ໃນ Starfield, lockpicking ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃສ່ກະແຈເຂົ້າໄປໃນ locks ວົງດ້ວຍຈໍານວນຊ່ອງຫວ່າງທີ່ແນ່ນອນທີ່ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໂດຍໃຊ້ກະແຈທີ່ຖືກຕ້ອງ. ໜ້າຈໍຂອງທ່ານຈະສະແດງກະແຈທີ່ມີຢູ່ເບື້ອງຂວາ, ແຕ່ລະອັນມີເລກ PIN ແຕກຕ່າງກັນ. ຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍ, ທ່ານຈະເຫັນລັອກຕົວມັນເອງ, ມີ locks ສະລັບສັບຊ້ອນຫຼາຍມີແຫວນຫຼາຍທີ່ຈະເຮັດວຽກໄດ້ທຽບກັບທີ່ງ່າຍດາຍກວ່າ.
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເລືອກລັອກງ່າຍຂຶ້ນ, ຂໍແນະນຳໃຫ້ສຸມໃສ່ການຍົກລະດັບທັກສະຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານໃນຕອນຕົ້ນຂອງເກມ. ອັນນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ກະແຈຖືກເນັ້ນເປັນສີຟ້າ ເມື່ອທ່ານເລື່ອນໃສ່ກະແຈທີ່ພໍດີກັບພວກມັນ. ດ້ວຍວິທີນີ້, ທ່ານສາມາດກໍານົດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍວ່າກະແຈໃດເຮັດວຽກສໍາລັບແຕ່ລະລະດັບຂອງວົງໃນ lock ໄດ້.
ເມື່ອພະຍາຍາມເລືອກລັອກ, ເຈົ້າອາດພົບກະແຈທີ່ພໍດີກັບຊັ້ນດຽວ ຫຼືລະດັບຂອງລັອກ, ໃນຂະນະທີ່ອັນອື່ນອາດເຮັດວຽກໄດ້ຫຼາຍຊັ້ນ. ເປົ້າຫມາຍຂອງທ່ານແມ່ນເພື່ອ rotate ແລະໃສ່ກະແຈເພື່ອຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຊ່ອງຫວ່າງທັງຫມົດແລະຂັ້ນຕອນການຍ້າຍຊັ້ນ.
ການເລືອກລັອກໃນ Starfield ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຄິດແລະການວາງແຜນຫຼາຍຂື້ນເມື່ອທຽບກັບການລັອກ tumbler ແບບດັ້ງເດີມໃນເກມ Bethesda ທີ່ຜ່ານມາ. ຢ່າໃຊ້ກະແຈທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການໃນພາຍຫຼັງ ເພາະມັນພໍດີກັບຊັ້ນທີ່ເຈົ້າກຳລັງໃຊ້ຢູ່. ມັນດີທີ່ສຸດທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍກະແຈທີ່ມີ pins ຫຼາຍ, ຍ້ອນວ່າພວກມັນມັກຈະມີຮູບແບບສະເພາະຫຼາຍຂຶ້ນ. ກະແຈທີ່ມີ pins ຫນ້ອຍມີລະດັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກກວ້າງກວ່າ.
ຖ້າທ່ານພົບກັບການລັອກຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ໃຫ້ໃຊ້ເວລາຂອງທ່ານໃນວົງຈອນຜ່ານກະແຈທີ່ມີຢູ່ແລະ rotate ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໄປໃນຕໍາແຫນ່ງ. ຈື່ໄວ້ວ່າກະແຈໃດທີ່ພໍດີກັບແຕ່ລະຊັ້ນ ກ່ອນທີ່ຈະວາງມັນໃສ່ໃນບ່ອນ. ຖ້າທ່ານເຮັດຜິດພາດ, ທ່ານສາມາດ retrace ຂັ້ນຕອນຂອງທ່ານໂດຍຜ່ານຊັ້ນຕ່າງໆຖ້າທ່ານມີ digipicks spare. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ດ້ວຍຄວາມອົດທົນແລະການພິຈາລະນາຢ່າງລະມັດລະວັງ, ທ່ານຄວນຈະສາມາດປົດລັອກ locks ສ່ວນໃຫຍ່ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີ retracing.
ສຸດທ້າຍ, ຄໍາແນະນໍາທີ່ເປັນປະໂຫຍດແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍປະຢັດ scum. ກ່ອນທີ່ຈະພະຍາຍາມເລືອກໜ້າເອິກລະດັບຕົ້ນສະບັບ ຫຼືປະຕູທີ່ທ່ານຕ້ອງການເປີດແທ້ໆ, ໃຫ້ບັນທຶກເກມຂອງເຈົ້າໄວ້. ດ້ວຍວິທີນີ້, ທ່ານສາມາດໂຫຼດຄືນໄດ້ຖ້າທ່ານລັງກິນອາຫານ. ໃນຂະນະທີ່ມັນອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າການໂກງ, ໃນທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງຊ່ອງ, ບໍ່ມີໃຜສາມາດໄດ້ຍິນວ່າທ່ານໂກງ.
ບ່ອນທີ່ຊອກຫາ Digipicks
Digipicks ສາມາດພົບເຫັນໄດ້ທົ່ວ Starfield. ພວກມັນກະແຈກກະຈາຍຢູ່ໃນຖານທັບ ແລະບ່ອນປິດລ້ອມຂອງສັດຕູ ແລະຍັງສາມາດໄດ້ຮັບຈາກການລັກລອບເອົາສົບຂອງສັດຕູ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຖ້າທ່ານມີທັກສະການເກັບເງິນ, ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບ digipicks ຈາກສັດຕູທີ່ມີຊີວິດຢູ່. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ຂາຍສະເຫນີ digipicks ສໍາລັບການຊື້, ໂດຍປົກກະຕິສໍາລັບ 35 ສິນເຊື່ອ. ມັນແນະນໍາໃຫ້ເກັບຢູ່ໃນ digipicks ເພື່ອໃຫ້ທ່ານມີຈໍານວນຫນ້ອຍຢູ່ໃນມື. ເຈົ້າຄົງບໍ່ຢາກພົບໜ້າເອິກແມ່ແບບທີ່ຖືກລັອກເລິກຢູ່ໃນຄຸກ ໂດຍບໍ່ມີວິທີເປີດມັນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ບໍ່ມີ.