ການສະຫນັບສະຫນູນ Mod ​​ຢ່າງເປັນທາງການມາຮອດ Starfield ໃນປີ 2024, Todd Howard ຢືນຢັນ

ໃນການສໍາພາດທີ່ຜ່ານມາກັບ Famitsu, Todd Howard, ຜູ້ອໍານວຍການແລະຜູ້ບໍລິຫານຂອງ Bethesda Game Studios, ເປີດເຜີຍວ່າການສະຫນັບສະຫນູນ mod ຢ່າງເປັນທາງການ, ທີ່ເອີ້ນວ່າ Creation Kit, ຈະມາຮອດ Starfield ໃນປີຫນ້າ.
ການສະຫນັບສະຫນູນ Mod ໄດ້ເປັນລັກສະນະທີ່ນິຍົມໃນເກມ Bethesda ທີ່ຜ່ານມາ, ເຊັ່ນ Skyrim ແລະ Fallout 4, ໃຫ້ຜູ້ນເພື່ອສ້າງແລະຕິດຕັ້ງ mods ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໃນທັງສອງ PC ແລະ console ສະບັບຂອງເກມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການສະຫນັບສະຫນູນ mod ຂອງ Starfield ໄດ້ຂາດແຄນຈົນກ່ວາໃນປັດຈຸບັນ.
ເມື່ອຖືກຖາມກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດຄາດຫວັງໄດ້ຈາກ mods ໃນ Starfield, Howard ໄດ້ກ່າວເຖິງແບບງ່າຍໆວ່າການສະຫນັບສະຫນູນ mod ຈະມີຢູ່ໃນ 2024, ໂດຍກ່າວວ່າ, "ພວກເຮົາຮັກມັນຄືກັນ, ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈະເຮັດມັນໃນທາງທີ່ໃຫຍ່."
ໃນຂະນະທີ່ມັນຍັງບໍ່ຊັດເຈນວ່າ "ເຮັດມັນໃນທາງທີ່ໃຫຍ່" ຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດ, ຄວາມຄິດເຫັນຂອງ Howard ແນະນໍາວ່າ Bethesda ມີແຜນການທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນ mod ໃນ Starfield. ໃນເກມທີ່ຜ່ານມາ, ການສະຫນັບສະຫນູນ mod ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນສ້າງປະສົບການທີ່ເປັນເອກະລັກ, ຈາກການປ່ຽນມັງກອນເຂົ້າໄປໃນ Macho Man Randy Savage monsters ໃນ Skyrim ເພື່ອເພີ່ມທາງເລືອກການສົນທະນາໃນ Fallout 4.
ໃນຖານະເປັນ fans eagerly ລໍຖ້າສະຫນັບສະຫນູນ mod ຢ່າງເປັນທາງການສໍາລັບ Starfield, ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍໃນອະນາຄົດ. ໃນເວລານີ້, ຜູ້ນສາມາດຄົ້ນຫາ cosmos ໂດຍບໍ່ມີ mods ຫຼືກວດເບິ່ງຄູ່ມືຍຸດທະສາດ Starfield ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ການສໍາພາດ Todd Howard ກັບ Famitsu
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