ຄຸນລັກສະນະທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະເລືອກໃນ Starfield: ຄູ່ມື

ໃນ Starfield, ການເລືອກລັກສະນະທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບລັກສະນະຂອງເຈົ້າສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຫຼີ້ນເກມຂອງເຈົ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດສ້າງຕົວຕົນຂອງລັກສະນະຂອງທ່ານນອກເຫນືອຈາກທັກສະພື້ນຖານຂອງພວກເຂົາ. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມມັກຮູບແບບການຫຼິ້ນຂອງເຈົ້າຈະມີອິດທິພົນຕໍ່ການເລືອກພື້ນຫຼັງຂອງເຈົ້າ, ລັກສະນະຕ່າງໆບໍ່ສາມາດຖືກເພີ່ມຫຼັງຈາກເລີ່ມເກມໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະເລືອກຢ່າງສະຫຼາດ. ນີ້ແມ່ນບາງລັກສະນະທີ່ທີມພວກເຮົາມັກ ແລະເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງແນະນຳພວກມັນ.
1. ສິ່ງຂອງເດັກນ້ອຍ: ດ້ວຍລັກສະນະນີ້, ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບລາຍການຟຣີຈາກພໍ່ແມ່ຂອງທ່ານ. ເຖິງວ່າເຈົ້າຈະຈ່າຍເງິນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕາມທາງວິຊາການທຸກອາທິດ, ແຕ່ມູນຄ່າຂອງສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ເກີນກວ່າຈຳນວນທີ່ເຈົ້າໃຫ້. ອາວຸດແລະລາຍການຕົ້ນໆທີ່ພວກເຂົາສະເຫນີສາມາດເປັນປະໂຫຍດຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ, ແລະພວກມັນແມ່ນສະເພາະກັບລັກສະນະນີ້. ຢ່າລືມໄປຢ້ຽມຢາມພໍ່ແມ່ຂອງທ່ານໃນເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າອອກບັນທຶກໄວ້ໃຫ້ທ່ານຢູ່ທີ່ Lodge. ບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະຮັ່ງມີເທົ່າໃດ, ເຈົ້າຕ້ອງຈ່າຍເງິນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ 500 ເຄຣດິດທຸກໆອາທິດໃນເກມ.
2. ເຮືອນໃນຝັນ: ການຊື້ອາພາດເມັນໃນ Starfield ແມ່ນເປັນໄປໄດ້, ແຕ່ບໍ່ມີຫຍັງປຽບທຽບກັບເຮືອນໃນຝັນ. ລັກສະນະນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຂົ້າເຖິງພື້ນທີ່ດໍາລົງຊີວິດທີ່ຟຸ່ມເຟືອຍນີ້, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກຊັ້ນສູງ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເຮືອນໃນຝັນ ແລະວິທີການໄດ້ຮັບມັນ, ອ້າງອີງເຖິງຊັບພະຍາກອນທີ່ສະໜອງໃຫ້.
3. Extrovert ຫຼື Introvert: ຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າທ່ານວາງແຜນທີ່ຈະເດີນທາງກັບຄູ່ນອນຫຼືຄົນດຽວ, ການເລືອກລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ຈະໃຫ້ຄວາມເຫມາະສົມ. ນັບຕັ້ງແຕ່ການມີຄູ່ແມ່ນມີປະໂຫຍດສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນເພີ່ມເຕີມຫຼືຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາ, ລັກສະນະ Extrovert ມັກຈະເປັນທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າ.
4. ລັກສະນະການເປັນພີ່ນ້ອງກັນຂອງ Faction: The Freestar Collective Settler, Neon Street Rat, ຫຼື United Colonies Native traits ອະນຸຍາດໃຫ້ມີທາງເລືອກໃນການເຈລະຈາໂບນັດ ແລະສະເຫນີຂໍ້ໄດ້ປຽບໃນພາລະກິດຂອງ faction ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເສີມຂະຫຍາຍປະສົບການການຫຼິ້ນບົດບາດອັນເລິກເຊິ່ງຂອງເຈົ້າໄດ້.
5. ລັກສະນະການຜູກມັດທາງສາດສະໜາ: ການເລືອກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ Enlightened, ຍົກສູງບົດບາດ Universal, ຫຼືການກອດຂອງ Serpent ເປັນສາຂາທາງສາສະຫນາຂອງທ່ານຈະໃຫ້ທາງເລືອກການສົນທະນາທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະລາງວັນພາຍໃນເກມ. ໃນຂະນະທີ່ສາສະ ໜາ Enlightened ແລະ Universal ແມ່ນມີຄວາມນິຍົມໃນລະບົບ Settled, ລັກສະນະການກອດຂອງ Serpent ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຫນ້າສົນໃຈເຊັ່ນ: O2 ອ່ອນໆແລະ buff ສຸຂະພາບ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບທາງເລືອກການສົນທະນາທີ່ໂດດເດັ່ນແລະມ່ວນຊື່ນ.
ຈືຂໍ້ມູນການ, ຖ້າທ່ານພົບວ່າລັກສະນະສະເພາະໃດຫນຶ່ງບໍ່ເຫມາະສົມກັບ playstyle ຂອງທ່ານ, ມີວິທີທີ່ຈະເອົາມັນອອກໃນລະຫວ່າງການ playthrough ຂອງທ່ານ. ອ້າງເຖິງຊັບພະຍາກອນທີ່ສະໜອງໃຫ້ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີການເຮັດແນວນັ້ນ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການເລືອກລັກສະນະທີ່ຖືກຕ້ອງໃນ Starfield ແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ປະສົບການການຫຼິ້ນເກມທີ່ມີຄວາມສຸກ ແລະເປັນສ່ວນຕົວ. ພິຈາລະນາຄວາມມັກຮູບແບບການຫຼິ້ນຂອງເຈົ້າ ແລະເລືອກລັກສະນະທີ່ສອດຄ່ອງກັບຕົວຕົນ ແລະເປົ້າໝາຍຂອງຕົວລະຄອນຂອງເຈົ້າ ມີຄວາມສຸກເກມ!
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Starfield Best Traits and Background Guide (URL ຄູ່ມື)
- "ວິທີການລົບລັກສະນະໃນ Starfield" (URL ບົດຄວາມ)