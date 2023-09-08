ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຄຸນລັກສະນະທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະເລືອກໃນ Starfield: ຄູ່ມື

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
ຄຸນລັກສະນະທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະເລືອກໃນ Starfield: ຄູ່ມື

ໃນ Starfield, ການເລືອກລັກສະນະທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບລັກສະນະຂອງເຈົ້າສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຫຼີ້ນເກມຂອງເຈົ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດສ້າງຕົວຕົນຂອງລັກສະນະຂອງທ່ານນອກເຫນືອຈາກທັກສະພື້ນຖານຂອງພວກເຂົາ. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມມັກຮູບແບບການຫຼິ້ນຂອງເຈົ້າຈະມີອິດທິພົນຕໍ່ການເລືອກພື້ນຫຼັງຂອງເຈົ້າ, ລັກສະນະຕ່າງໆບໍ່ສາມາດຖືກເພີ່ມຫຼັງຈາກເລີ່ມເກມໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະເລືອກຢ່າງສະຫຼາດ. ນີ້ແມ່ນບາງລັກສະນະທີ່ທີມພວກເຮົາມັກ ແລະເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງແນະນຳພວກມັນ.

1. ສິ່ງຂອງເດັກນ້ອຍ: ດ້ວຍລັກສະນະນີ້, ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບລາຍການຟຣີຈາກພໍ່ແມ່ຂອງທ່ານ. ເຖິງວ່າເຈົ້າຈະຈ່າຍເງິນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕາມທາງວິຊາການທຸກອາທິດ, ແຕ່ມູນຄ່າຂອງສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ເກີນກວ່າຈຳນວນທີ່ເຈົ້າໃຫ້. ອາວຸດແລະລາຍການຕົ້ນໆທີ່ພວກເຂົາສະເຫນີສາມາດເປັນປະໂຫຍດຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ, ແລະພວກມັນແມ່ນສະເພາະກັບລັກສະນະນີ້. ຢ່າ​ລືມ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ພໍ່​ແມ່​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ອອກ​ບັນ​ທຶກ​ໄວ້​ໃຫ້​ທ່ານ​ຢູ່​ທີ່ Lodge​. ບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະຮັ່ງມີເທົ່າໃດ, ເຈົ້າຕ້ອງຈ່າຍເງິນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ 500 ເຄຣດິດທຸກໆອາທິດໃນເກມ.

2. ເຮືອນໃນຝັນ: ການຊື້ອາພາດເມັນໃນ Starfield ແມ່ນເປັນໄປໄດ້, ແຕ່ບໍ່ມີຫຍັງປຽບທຽບກັບເຮືອນໃນຝັນ. ລັກສະນະນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຂົ້າເຖິງພື້ນທີ່ດໍາລົງຊີວິດທີ່ຟຸ່ມເຟືອຍນີ້, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກຊັ້ນສູງ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເຮືອນໃນຝັນ ແລະວິທີການໄດ້ຮັບມັນ, ອ້າງອີງເຖິງຊັບພະຍາກອນທີ່ສະໜອງໃຫ້.

3. Extrovert ຫຼື Introvert: ຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າທ່ານວາງແຜນທີ່ຈະເດີນທາງກັບຄູ່ນອນຫຼືຄົນດຽວ, ການເລືອກລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ຈະໃຫ້ຄວາມເຫມາະສົມ. ນັບຕັ້ງແຕ່ການມີຄູ່ແມ່ນມີປະໂຫຍດສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນເພີ່ມເຕີມຫຼືຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາ, ລັກສະນະ Extrovert ມັກຈະເປັນທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າ.

4. ລັກສະນະການເປັນພີ່ນ້ອງກັນຂອງ Faction: The Freestar Collective Settler, Neon Street Rat, ຫຼື United Colonies Native traits ອະນຸຍາດໃຫ້ມີທາງເລືອກໃນການເຈລະຈາໂບນັດ ແລະສະເຫນີຂໍ້ໄດ້ປຽບໃນພາລະກິດຂອງ faction ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເສີມຂະຫຍາຍປະສົບການການຫຼິ້ນບົດບາດອັນເລິກເຊິ່ງຂອງເຈົ້າໄດ້.

5. ລັກສະນະການຜູກມັດທາງສາດສະໜາ: ການເລືອກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ Enlightened, ຍົກສູງບົດບາດ Universal, ຫຼືການກອດຂອງ Serpent ເປັນສາຂາທາງສາສະຫນາຂອງທ່ານຈະໃຫ້ທາງເລືອກການສົນທະນາທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະລາງວັນພາຍໃນເກມ. ໃນຂະນະທີ່ສາສະ ໜາ Enlightened ແລະ Universal ແມ່ນມີຄວາມນິຍົມໃນລະບົບ Settled, ລັກສະນະການກອດຂອງ Serpent ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຫນ້າສົນໃຈເຊັ່ນ: O2 ອ່ອນໆແລະ buff ສຸຂະພາບ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບທາງເລືອກການສົນທະນາທີ່ໂດດເດັ່ນແລະມ່ວນຊື່ນ.

ຈືຂໍ້ມູນການ, ຖ້າທ່ານພົບວ່າລັກສະນະສະເພາະໃດຫນຶ່ງບໍ່ເຫມາະສົມກັບ playstyle ຂອງທ່ານ, ມີວິທີທີ່ຈະເອົາມັນອອກໃນລະຫວ່າງການ playthrough ຂອງທ່ານ. ອ້າງເຖິງຊັບພະຍາກອນທີ່ສະໜອງໃຫ້ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີການເຮັດແນວນັ້ນ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການເລືອກລັກສະນະທີ່ຖືກຕ້ອງໃນ Starfield ແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ປະສົບການການຫຼິ້ນເກມທີ່ມີຄວາມສຸກ ແລະເປັນສ່ວນຕົວ. ພິຈາລະນາຄວາມມັກຮູບແບບການຫຼິ້ນຂອງເຈົ້າ ແລະເລືອກລັກສະນະທີ່ສອດຄ່ອງກັບຕົວຕົນ ແລະເປົ້າໝາຍຂອງຕົວລະຄອນຂອງເຈົ້າ ມີຄວາມສຸກເກມ!

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Starfield Best Traits and Background Guide (URL ຄູ່​ມື​)
- "ວິທີການລົບລັກສະນະໃນ Starfield" (URL ບົດຄວາມ)

By Gabriel Botha

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຜູ້ຜະລິດ Foxconn ຂອງ Apple ຈະຈັດສົ່ງ iPhone 15 ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດອິນເດຍ, ຂະຫຍາຍການຜະລິດນອກປະເທດຈີນ.

Sep 12, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ລະບົບ Badge ໃໝ່ໃນ NBA 2K24 ໄດ້ຮັບ Backlash ຈາກຜູ້ຫຼິ້ນເກມ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ປະເທດໄອແລນຍອມຮັບທ່າອ່ຽງທີ່ບໍ່ມີເງິນສົດ: ມັນຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ?

Sep 12, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ຂ່າວ

Warbits+: ເປີດ Beta Sign-Ups Now Live ສໍາລັບມືຖື ແລະ PC

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ຜູ້ຜະລິດ Foxconn ຂອງ Apple ຈະຈັດສົ່ງ iPhone 15 ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດອິນເດຍ, ຂະຫຍາຍການຜະລິດນອກປະເທດຈີນ.

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ທີມງານສາກົນສໍາເລັດການຈັດລໍາດັບຂອງ Y Chromosome, ເປີດເຜີຍ Genes ໂປຣຕີນໃຫມ່

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ລະບົບ Badge ໃໝ່ໃນ NBA 2K24 ໄດ້ຮັບ Backlash ຈາກຜູ້ຫຼິ້ນເກມ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ