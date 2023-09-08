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Spotify ເພື່ອສະເຫນີການຟັງຫນັງສືສຽງຟຣີໃຫ້ກັບຜູ້ຈອງທີ່ຈ່າຍ

ByRobert Andrew

Sep 8, 2023
Spotify ເພື່ອສະເຫນີການຟັງຫນັງສືສຽງຟຣີໃຫ້ກັບຜູ້ຈອງທີ່ຈ່າຍ

ອີງຕາມແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່, Spotify ກໍາລັງວາງແຜນທີ່ຈະໃຫ້ຜູ້ຈອງທີ່ຈ່າຍຂອງຕົນດ້ວຍການຟັງຫນັງສືສຽງຟຣີ 20 ຊົ່ວໂມງໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຂະຫຍາຍການມີຢູ່ໃນອຸດສາຫະກໍາຫນັງສືສຽງ. ຕະຫຼາດປື້ມບັນທຶກສຽງຄາດວ່າຈະເຕີບໂຕຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ດ້ວຍມູນຄ່າຄາດຄະເນຂອງ $ 39.1 ຕື້ໃນປີ 2032 ທຽບກັບ $ 4.2 ຕື້ໃນປີ 2022, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງ Market.Us. Spotify ເຂົ້າສູ່ຂະແຫນງຫນັງສືສຽງໃນປີ 2021 ດ້ວຍການຊື້ກິດຈະການຂອງຜູ້ຈັດຈໍາຫນ່າຍຫນັງສືສຽງດິຈິຕອນ Findaway.

ໃນປັດຈຸບັນ, Spotify ສະເຫນີຫຼາຍກວ່າ 350,000 ປຶ້ມສໍາລັບການຊື້ຂອງຕົນ 200 ລ້ານບວກກັບຜູ້ຈອງ, ເຖິງແມ່ນວ່າຫນັງສືສຽງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຊື້ໄດ້ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ Spotify ເທົ່ານັ້ນເນື່ອງຈາກການຂັດແຍ້ງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັບ Apple ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍແລະຄ່າທໍານຽມ App Store ຂອງພວກເຂົາ. ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະແຂ່ງຂັນກັບບໍລິການປື້ມບັນທຶກສຽງທີ່ເດັ່ນຊັດຂອງ Amazon Audible, ເຊິ່ງຕັ້ງແຕ່ $7.99 ຫາ $22.95 ຕໍ່ເດືອນ, Spotify ກໍາລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ຈັດພິມເພື່ອສະຫນອງຊຸດປຶ້ມສຽງຟຣີໂດຍກົງພາຍໃນ app ຂອງຕົນໃນເວລາຈໍາກັດ.

ປະຕິບັດຕາມຂ່າວກ່ຽວກັບແຜນການຂອງ Spotify, ຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດໄດ້ປະສົບກັບການຫຼຸດລົງຂອງການຊື້ຂາຍ 2.7%. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນໄລຍະສາມເດືອນທີ່ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ, Spotify ສ້າງລາຍໄດ້ 2.77 ຕື້ເອີໂຣ (ປະມານ 2.97 ຕື້ໂດລາ), ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 2.50 ຕື້ໂດລາໃນໄລຍະດຽວກັນຂອງປີທີ່ຜ່ານມາ. ນອກຈາກນັ້ນ, Spotify ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 10 ລ້ານຜູ້ຈອງໃຫມ່, ຕາມການລາຍງານໂດຍ CEO Daniel Ek.

ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ສະ​ຫນອງ​ໃຫ້​ໂດຍ Spotify ກ່ຽວ​ກັບ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ນີ້​.

ນິຍາມ:
– ປື້ມບັນທຶກສຽງ: ການບັນທຶກປຶ້ມເວົ້າ, ໂດຍປົກກະຕິໃນຮູບແບບຂອງໄຟລ໌ດິຈິຕອລ ຫຼື CD, ທີ່ສາມາດຟັງໄດ້ໂດຍບຸກຄົນ.
– ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນ​ຄ່າ​ທັງ​ຫມົດ​ຂອງ​ຕະ​ຫຼາດ​, ອີງ​ຕາມ​ລາ​ຄາ​ຂອງ​ຊັບ​ສິນ​ແລະ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ພາຍ​ໃນ​ມັນ​.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Wall Street Journal, Market.Us

By Robert Andrew

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