Spotify ເພື່ອສະເຫນີການຟັງຫນັງສືສຽງຟຣີໃຫ້ກັບຜູ້ຈອງທີ່ຈ່າຍ

ອີງຕາມແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່, Spotify ກໍາລັງວາງແຜນທີ່ຈະໃຫ້ຜູ້ຈອງທີ່ຈ່າຍຂອງຕົນດ້ວຍການຟັງຫນັງສືສຽງຟຣີ 20 ຊົ່ວໂມງໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຂະຫຍາຍການມີຢູ່ໃນອຸດສາຫະກໍາຫນັງສືສຽງ. ຕະຫຼາດປື້ມບັນທຶກສຽງຄາດວ່າຈະເຕີບໂຕຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ດ້ວຍມູນຄ່າຄາດຄະເນຂອງ $ 39.1 ຕື້ໃນປີ 2032 ທຽບກັບ $ 4.2 ຕື້ໃນປີ 2022, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງ Market.Us. Spotify ເຂົ້າສູ່ຂະແຫນງຫນັງສືສຽງໃນປີ 2021 ດ້ວຍການຊື້ກິດຈະການຂອງຜູ້ຈັດຈໍາຫນ່າຍຫນັງສືສຽງດິຈິຕອນ Findaway.
ໃນປັດຈຸບັນ, Spotify ສະເຫນີຫຼາຍກວ່າ 350,000 ປຶ້ມສໍາລັບການຊື້ຂອງຕົນ 200 ລ້ານບວກກັບຜູ້ຈອງ, ເຖິງແມ່ນວ່າຫນັງສືສຽງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຊື້ໄດ້ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ Spotify ເທົ່ານັ້ນເນື່ອງຈາກການຂັດແຍ້ງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັບ Apple ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍແລະຄ່າທໍານຽມ App Store ຂອງພວກເຂົາ. ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະແຂ່ງຂັນກັບບໍລິການປື້ມບັນທຶກສຽງທີ່ເດັ່ນຊັດຂອງ Amazon Audible, ເຊິ່ງຕັ້ງແຕ່ $7.99 ຫາ $22.95 ຕໍ່ເດືອນ, Spotify ກໍາລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ຈັດພິມເພື່ອສະຫນອງຊຸດປຶ້ມສຽງຟຣີໂດຍກົງພາຍໃນ app ຂອງຕົນໃນເວລາຈໍາກັດ.
ປະຕິບັດຕາມຂ່າວກ່ຽວກັບແຜນການຂອງ Spotify, ຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດໄດ້ປະສົບກັບການຫຼຸດລົງຂອງການຊື້ຂາຍ 2.7%. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນໄລຍະສາມເດືອນທີ່ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ, Spotify ສ້າງລາຍໄດ້ 2.77 ຕື້ເອີໂຣ (ປະມານ 2.97 ຕື້ໂດລາ), ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 2.50 ຕື້ໂດລາໃນໄລຍະດຽວກັນຂອງປີທີ່ຜ່ານມາ. ນອກຈາກນັ້ນ, Spotify ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 10 ລ້ານຜູ້ຈອງໃຫມ່, ຕາມການລາຍງານໂດຍ CEO Daniel Ek.
ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ Spotify ກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
ນິຍາມ:
– ປື້ມບັນທຶກສຽງ: ການບັນທຶກປຶ້ມເວົ້າ, ໂດຍປົກກະຕິໃນຮູບແບບຂອງໄຟລ໌ດິຈິຕອລ ຫຼື CD, ທີ່ສາມາດຟັງໄດ້ໂດຍບຸກຄົນ.
– ມູນຄ່າຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າທັງຫມົດຂອງຕະຫຼາດ, ອີງຕາມລາຄາຂອງຊັບສິນແລະການບໍລິການພາຍໃນມັນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Wall Street Journal, Market.Us