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ແນະນຳລາຍການວັນຂອງ Spotify: ເພງສຽງສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າສຳລັບມື້

ByVicky Stavropoulou

Sep 12, 2023
ແນະນຳລາຍການວັນຂອງ Spotify: ເພງສຽງສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າສຳລັບມື້

ບໍ່ດົນມານີ້ Spotify ໄດ້ນໍາສະເຫນີຄຸນສົມບັດໃຫມ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ Daylist, ເຊິ່ງປ່ຽນມື້ຂອງທ່ານໃຫ້ເປັນລາຍການຫຼິ້ນທີ່ຄັດສັນມາ. ດ້ວຍ Daylist, ດຽວນີ້ທ່ານສາມາດມີສຽງເພງທີ່ສົມບູນແບບເພື່ອໄປກັບກິດຈະກຳປະຈຳວັນຂອງເຈົ້າ. ນີ້ແມ່ນທຸກຢ່າງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການຮູ້ກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືນະວັດຕະກໍານີ້.

Daylist ຖືກອອກແບບມາເພື່ອເພີ່ມປະສົບການການຟັງເພງຂອງທ່ານໂດຍການປັບແຕ່ງລາຍການຫຼິ້ນໃຫ້ເປັນຊ່ວງເວລາສະເພາະຕະຫຼອດມື້. ບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະເລີ່ມກິດຈະວັດປະຈຳຕອນເຊົ້າຂອງເຈົ້າ, ໄປວຽກ, ຕີບ່ອນອອກກຳລັງກາຍ, ຫຼື ນັ່ງລົມກ່ອນນອນ, Spotify's Daylist ສາມາດໃຫ້ສາກຫຼັງດົນຕີທີ່ສົມບູນແບບໄດ້.

ເພື່ອຊອກຫາ Daylist ຂອງທ່ານ, ພຽງແຕ່ເປີດແອັບຯ Spotify ແລະໄປຫາພາກສ່ວນ "ເຮັດມາເພື່ອເຈົ້າ". ທີ່ນີ້, ທ່ານຈະຄົ້ນພົບຄໍເລັກຊັນລາຍການຫຼິ້ນທີ່ປັບແຕ່ງໃຫ້ກົງກັບຄວາມມັກ ແລະນິໄສທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເຈົ້າ. ລາຍວັນຈະຖືກສະແດງພ້ອມກັບລາຍການຫຼິ້ນສ່ວນຕົວອື່ນໆຂອງເຈົ້າ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ.

ສິ່ງທີ່ກໍານົດ Daylist ນອກເຫນືອຈາກລາຍການຫຼິ້ນອື່ນໆແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວໂດຍອີງໃສ່ນິໄສການຟັງຂອງທ່ານແລະເວລາຂອງມື້. ສູດການຄິດໄລ່ຂອງ Spotify ແມ່ນຄຳນຶງເຖິງປັດໃຈຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ປະເພດເພງທີ່ທ່ານມັກ, ເພງທີ່ຫຼິ້ນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ແລະປະຫວັດການຟັງເພື່ອຄັດສັນລາຍການຫຼິ້ນທີ່ປັບແຕ່ງມາເຊິ່ງສະທ້ອນເຖິງອາລົມ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງເຈົ້າສຳລັບແຕ່ລະຊ່ວງເວລາສະເພາະ.

Daylist ຍັງໃຫ້ທາງເລືອກໃນການປັບແຕ່ງປະສົບການຟັງຂອງທ່ານຕື່ມອີກ. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ເພີ່ມ​ຫຼື​ເອົາ​ເພງ​ອອກ​ຈາກ playlist ໄດ້​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ​, ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ​ທຸກ​ເພງ​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ລົດ​ຊາດ​ແລະ vibe ຂອງ​ທ່ານ​ຢ່າງ​ສົມ​ບູນ​.

ໂດຍລວມແລ້ວ, Spotify's Daylist ເປັນການເພີ່ມຄວາມໜ້າຕື່ນເຕັ້ນໃຫ້ກັບເວທີການຖ່າຍທອດເພງ, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີສຽງເພງແບບສ່ວນຕົວເພື່ອໄປກັບມື້ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຄົນຕອນເຊົ້າ, ນົກກົກກາງຄືນ, ຫຼືຢູ່ບ່ອນໃດບ່ອນໜຶ່ງ, ດຽວນີ້ເຈົ້າສາມາດເພີດເພີນໄປກັບລາຍການຫຼິ້ນທີ່ສົມບູນແບບທີ່ເໝາະສົມກັບວິຖີຊີວິດຂອງເຈົ້າ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- https://www.mailonline.com/article-spotify-daylist-your-personal-soundtrack.html

By Vicky Stavropoulou

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