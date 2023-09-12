iPhone 15 Pro ມີຂ່າວລືວ່າຈະມີປຸ່ມ Action ແທນການປິດສຽງ

ສະມາດໂຟນເຮືອທຸງລຸ້ນໃໝ່ຂອງ Apple, iPhone 15 Pro, ຄາດວ່າຈະມີປຸ່ມ Action ແທນປຸ່ມປິດສຽງ, ອີງຕາມຮູບພາບທີ່ຮົ່ວໄຫຼອອກມາທາງອິນເຕີເນັດບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງກ່ອນການເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການຂອງໂທລະສັບພ້ອມກັບ iPhone 15 Pro Max ຢູ່ທີ່ງານ 'Wonderlust' ຂອງ Apple. ເຫດການ. ຮູບພາບທີ່ຮົ່ວໄຫລອອກມາ, ປະກາດໂດຍຜູ້ຜະລິດກະເປົ໋າສະມາດໂຟນທີ່ມີຊື່ສຽງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນປຸ່ມທີສາມຂ້າງເທິງສຽງດັງ, ແທນທີ່ປຸ່ມປິດສຽງແບບດັ້ງເດີມທີ່ Apple ໄດ້ສະແດງຢູ່ໃນ iPhone ຂອງຕົນສໍາລັບຫລາຍປີ.
ຂ່າວລືນີ້ສອດຄ່ອງກັບບົດລາຍງານທີ່ຜ່ານມາທີ່ແນະນໍາວ່າ iPhone 15 ຮຸ່ນ Pro ຈະຖືກຕິດຕັ້ງດ້ວຍປຸ່ມ Action, ຄ້າຍຄືກັບ Apple Watch Ultra ທີ່ເປີດຕົວໃນປີກາຍນີ້. ຜູ້ຜະລິດກໍລະນີ Spigen ເບິ່ງຄືວ່າໄດ້ຢືນຢັນການມີຢູ່ຂອງປຸ່ມໃຫມ່ນີ້ໂດຍການແບ່ງປັນຮູບພາບຂອງກໍລະນີໂທລະສັບສະຫຼາດທີ່ປະກອບມີມັນ.
ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ປຸ່ມຄຳສັ່ງຖືກຮົ່ວ. ໃນເດືອນມິຖຸນາ, ຮູບພາບຂອງກໍລະນີປ້ອງກັນສໍາລັບ iPhone 15 Pro ໄດ້ຖືກຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Weibo, ສະແດງໃຫ້ເຫັນປຸ່ມທີສາມຂ້າງເທິງປຸ່ມລະດັບສຽງ. ເຖິງແມ່ນວ່າ Apple ຍັງບໍ່ໄດ້ປະກາດຢ່າງເປັນທາງການໃດໆກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດຮາດແວໃຫມ່ນີ້, ແຕ່ແຫຼ່ງຂ່າວຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າປຸ່ມ Action ຈະເປັນໂຄງການ, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການປິດປຸ່ມໂຟກັສ, ການເປີດໃຊ້ຄຸນສົມບັດການເຂົ້າເຖິງ, ການໃຊ້ໄຟສາຍ, ຫຼືເປີດກ້ອງຖ່າຍຮູບ.
ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບປຸ່ມ Action ແລະລັກສະນະອື່ນໆຂອງ iPhone 15 Pro ຈະຖືກເປີດເຜີຍໃນລະຫວ່າງງານເປີດຕົວ 'Wonderlust' ຂອງ Apple, ເຊິ່ງເລີ່ມຕົ້ນໃນຄືນນີ້. ເພື່ອອັບເດດເຫດການແລະການປະກາດຂອງມັນ, ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປທີ່ Gadgets 360 ໄດ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 1]
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 2]
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 3]